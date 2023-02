Correre è una pratica sportiva che comporta grandi benefici per la salute fisica e mentale. Tuttavia, se correre all'esterno è piacevole per la moltitudine di paesaggi con cui si viene a contatto, correre all'interno della propria abitazione o in palestra su un tapis roulant, può non essere altrettanto gradevole. Correre sul tapis roulant, infatti, può diventare facilmente noioso ed è per questo che nel mentre molti cercano di distrarsi ascoltando musica o guardando un film. Prima di iniziare a leggere la guida assicurati di acquistare il miglior tapis roulant dal portale più professionale in rete.



Un consiglio utile può essere quello di utilizzare delle app per l'indoor virtual running e training (ad esempio l'applicazione Zwift Run scaricabile gratuitamente), con le quali è possibile immergersi virtualmente in percorsi straordinari. Vediamo più nello specifico di cosa si tratta.

Cos’è un percorso virtuale per tapis roulant?

Anche il mondo del fitness è stato travolto dalla realtà virtuale grazie a piattaforme come Zwift.

Questa piattaforma è soltanto una delle più conosciute ma è possibile trovarne molte facilmente scaricabili sia per IOS che Android.



Di cosa si tratta? Corse al tramonto quando ormai è notte fonda, passeggiate sul lungomare quando si è in realtà in montagna. Si parla a tal proposito di virtual run indoor.

Zwift è un game multiplayer nato nel 2014, inizialmente dedicato agli appassionati di ciclismo ma ormai viene utilizzato anche da numerosi runners. La piattaforma permette di entrare all'interno di una realtà virtuale dove, anche insieme ad altri appassionati, diventa possibile correre per ore e chilometri, ovunque.



In questo modo si può sudare insieme e divertirsi con sfide e allenamenti di gruppo. Vi è ovviamente anche la possibilità di sincronizzare corse in solitaria. Una virtual run, dunque, permette di rendere la corsa estremamente coinvolgente grazie alla possibilità di poter essere catapultati letteralmente in qualsiasi parte del mondo.

Sarà sufficiente dotarsi di un contapassi con sensore Bluetooth da agganciare alla scarpa (footpod Bluetooth) e connetterlo ad un device IOS (tramite apple TV o computer). Tuttavia non è l'unica modalità perché i tappeti di ultima generazione (presenti soprattutto nelle palestre), hanno già integrato al loro interno un rilevatore Bluetooth e il devices su cui è installato Zwift.

Ed ecco che si è proiettati lungo una spiaggia mentre nella realtà fuori nevica oppure immediatamente ecco che si sta correndo lungo un percorso di campagna mentre nella realtà si è nel pieno centro di una città caotica ed inquinata.

Terminata la sincronizzazione, sullo schermo del tapis roulant ogni runner avrà la possibilità di personalizzare la propria contro-figura (avatar) e di tenere sotto controllo tutti i fondamentali e personali parametri come, la cardio-frequenza, statistiche di corsa, passo etc. Sul monitor sarà visibile il tempo impiegato per l'allenamento ma anche l'andamento della corsa, ovvero in base al percorso prescelto, saranno visionabili in tempo reale sia i chilometri già percorsi che quelli ancora da percorrere.

Il personal trainer è integrato perché alcune applicazioni di virtual running permettono di elaborare un programma di allenamento personalizzato che registra nel tempo i progressi maturati. In base agli obiettivi che si vogliono raggiungere nel medio o lungo periodo, l'app viene sincronizzata con un calendario così da ricordare al runner il suo ciclo di allenamento.

Non si possono negare i vantaggi derivanti dall'utilizzo di applicazioni come Zwift. Permette innumerevoli possibilità soprattutto per chi è alla ricerca di qualcosa di nuovo o di qualcosa di più stimolante del muro bianco di casa o della palestra. Zwift permette di effettuare delle sessioni di running che probabilmente non sarebbero nemmeno possibili o sicure nella vita reale (ad. esempio corse lungo i piedi di un vulcano, corse notturne in solitaria).

I punti di forza di questa applicazione e di questa innovativa modalità di fare running, potrebbero essere anche altri. Infatti, trattandosi di un multiplayer, potrebbe far avvicinare allo sport anche i gamer più appassionati i quali avranno la sensazione di ritrovarsi a correre all'interno di un videogioco.

Da varie statistiche effettuate è emerso che gli utenti dell'applicazione, hanno praticato sport per il 10% in più all'anno e con minor fatica e stress fisico, rispetto a chi invece non ne usufruisce. Una parte di questo merito non può che essere attribuito alla programmazione dell'applicazione, la quale essendo strutturata per mission, permette di coinvolgere gli utenti sempre di più con nuovi obiettivi e sfide avvincenti. Ogni nuovo livello sbloccato permette l'accesso a dei "premi" o compensi per il proprio avatar, come abiti o accessori delle marche più famose.

Zwift, inoltre, può assumere anche l'aspetto di un social network grazie alla possibilità di poter condividere i nuovi livelli sbloccati o gli obiettivi raggiunti con la propria community. Questo rende tutto più avvincente.

Percorsi virtuali per tapis roulant gratis

Dopo aver scelto gratuitamente il percorso virtuale per la propria sessione di running, tutto il resto avverrà automaticamente. In che senso? Riconoscendo il percorso prescelto, l'inclinazione del tappeto si modificherà automaticamente in base al profilo del terreno (se si tratta ad esempio di un percorso in salita, in collina, in montagna o lungo una spiaggia deserta). La velocità del video visibile davanti ai propri occhi, sarà anch'essa sincronizzata con la musica.



L'occasione di poter essere catapultati in qualsiasi parte del mondo, in qualsiasi tipo di percorso e con una sensazione totalmente realistica, non deve trarre in inganno e non deve spaventare soprattutto i nuovi utenti. Essendo il risultato del virtuale, tutti i percorsi sono accessibili sia ai più esperti, che ai nuovi runners o principianti.

Video musicale tapis roulant

Alcuni runner, per rilassarsi amano svolgere le proprie sessioni di tapis roulant accompagnati da video musicali. Generalmente, tra i suoni più comuni vi sono quelli che permettono di rilassare la tensione muscolare o che ricordano sensazioni piacevoli. Tra queste vi sono musiche in chiave hawaiana, jazz, musica classica, e canzoni suonate con pianoforte o chitarra.

Un'alternativa molto comune, è quella di visionare durante la corsa sul tapis roulant, dei filmati seguendo le istruzioni di un coach (un personal trainer) e replicare in parallelo i suoi esercizi. Si tratta di video accessibili gratuitamente tramite numerose piattaforme online, appositamente studiati per trasmettere più grinta e motivazione al runner e per guidarlo durante la corsa ma anche nei momenti di recupero. I filmati sono intermittenti tra momenti di spiegazione degli allenamenti, e momenti di musica. Anche questo è un metodo innovativo per allenarsi "in compagnia", in modo piacevole, diverso e con la guida di specialisti del settore.

Musica per corsa su tapis roulant

Come precedentemente detto, la musica è uno dei metodi più comuni utilizzati dai runner per distrarsi durante la corsa. Le nostre emozioni sono in grado di sincronizzarsi con la musica e questo può comportare notevoli benefici, anche quando si parla di fitness.



Dopo aver scelto l'ambientazione perfetta con Zwift, non resta che andare alla ricerca della carica giusta per allenarsi al meglio. Scegliere la giusta colonna sonora permette di affrontare la sfida della corsa con più energia e percependo al contempo di meno la fatica. Sulle numerose piattaforme musicali scaricabili tramite cellulare, si può accedere facilmente a numerose playlist create e predisposte per il workout. In alternativa, si ha la possibilità di creare la propria lista musicale per una esperienza più personalizzata.

Le piattaforme come Zwift, dunque, aprono le porte ad nuovo modo di affrontare lo sport, con la possibilità di proiettarsi in una realtà certamente virtuale, ma altrettanto realistica.

E' il modo giusto per dimenticarsi del fatto che si sta correndo al chiuso, in un posto noioso. Se correre con tapis roulant è qualcosa che serve per liberare la mente e per star bene fisicamente, la virtual run e questa possibilità di poter correre in bilico tra gioco e realtà, non fa che aumentare il divertimento. Sei pronto a partire? Non resta che provare e lasciarsi coinvolgere dalle prossime sfide!