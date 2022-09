Il peso e l’importanza di YouTube nel panorama digitale contemporaneo è un tema decisamente assodato. Questa piattaforma, che dal 2006 è proprietà di Google, si è affermata così tanto nel tempo, da divenire una sorta di motore di ricerca per le nuove generazioni e un punto di riferimento per quelle più mature.

Di fatto, YouTube rappresenta a tutti gli effetti uno dei migliori canali per la strategia marketing di un’azienda. In questo articolo, vogliamo esplorarne il funzionamento e le enormi possibilità che è in grado di offrire, se approcciato con competenza e dedizione.

Da questo punto di vista, investire del tempo nello studio di un corso di YouTube marketing potrebbe fare la differenza.

YouTube marketing, potenzialità e procedure

Cimentarsi in una strategia marketing attraverso YouTube è un’attività stimolante e ad alto potenziale, purché vengano ponderati alcuni aspetti fondamentali che analizzeremo nelle prossime righe.

Dunque, bando all’improvvisazione: prendete nota di tutti i consigli che stiamo per darvi e preparatevi a scoprire i segreti di YouTube.

Innanzitutto, è doveroso iniziare da una domanda cruciale: cosa significa fare marketing su YouTube? È del tutto superfluo ricordare che questa piattaforma gestisce video, giusto?

Veicolare promozioni e comunicazioni aziendali, attraverso tale canale, significa primariamente produrre proprio questo tipo di output: un video.

YouTube è un vero e proprio strumento su cui contenuti ad alto potenziale, ben studiati, accattivanti, interessanti e perfetti in ottica SEO, hanno la possibilità di emergere realmente, raggiungendo una moltitudine di utenti, perfettamente in target con un determinato business.

YouTube, tutti i dati di un successo

Il pubblico della piattaforma video di Google ha un pubblico davvero esteso. We Are Social, nel 2020, ha stimato che i fruitori italiani di YouTube fossero già oltre 35 milioni, con una lieve preponderanza maschile, e con una permanenza media mensile di ben 6 ore.

Come si può immaginare, questi dati non possono che confermare un impatto fortissimo a livello economico, sociale e imprenditoriale, basti immaginare che oltre il 90% dei fruitori utilizza YouTube per informarsi su determinati argomenti e prodotti, ritenendolo una fonte affidabile.

Gran parte delle aziende sono concordi nell’affermare che la messa in opera di una strategia marketing video ha avuto ripercussioni virtuose sul proprio fatturato e abbia contribuito ampiamente al raggiungimento degli obiettivi aziendali principali.

Nel prossimo paragrafo, andremo alla scoperta dei migliori consigli per sfruttare YouTube all’interno di una strategia marketing vincente.

Come sfruttare il video marketing su YouTube per il tuo business

YouTube è un universo a sé rispetto ai social e alle forme usuali di advertising online, per questo, se vuoi promuovere la tua attività, dovrai farlo in modalità del tutto differenti, o meglio: non dovrai farlo.

Scopri con noi 5 consigli indispensabili da tenere sempre a mente.

Contenuti di qualità

Il must numero uno, quando ti trovi sulla piattaforma video di Google, è produrre contenuti di qualità, non pubblicità. Sviluppare un ottimo video di presentazione del tuo progetto o del tuo business, si rivelerà un investimento pressoché inutile. Dovrai – al contrario – offrire spunti accattivanti, che spingano i visitatori ad apprezzare e condividere il tuo contenuto: questa sarà la migliore promozione per la tua azienda.

Naturalmente, il contenuto dovrà essere curato anche visivamente e non dovrai dimenticare di inserire l’elemento chiave di ogni strategia di marketing online: la call to action, ovvero l’azione a cui vuoi condurre i tuoi utenti. Per esempio, puoi richiedere ai visitatori la condivisione del video, oppure puoi invitarli ad accedere al tuo sito web per compilare il form di iscrizione della newsletter e incrementare la tua mailing list per nuove azioni di marketing mirato.

Ottimizza i video in ottica SEO

YouTube è in sostanza un motore di ricerca video, pertanto è soggetto a gran parte delle dinamiche e degli algoritmi top-secret di Google. Vien da sé, che soddisfare i requisiti di forma, per comparire con più facilità nei risultati di ricerca degli utenti è a dir poco fondamentale.

Per farlo, ti consigliamo di compilare tutti i campi con i meta dati e inserire anche la thumbnail, ovvero una piccola anteprima del contenuto. Inoltre, poni grande attenzione alle parole chiave – utilizzando Google Adwords – e inseriscile sia nel titolo che nelle descrizioni e nei tag del tuo video.

Mettici la faccia

Bando ai toni istituzionali e impersonali, gli spettatori vogliono volti di persone reali. È piuttosto naturale, dopotutto YouTube è una vera e propria community fatta da utenti reali alla ricerca di altri esseri umani con cui interagire. Per sintetizzare, potremmo dire: mettici la faccia e vedrai che spinta propulsiva riceverà il tuo business!

Gli utenti adorano i making of, ovvero il dietro le quinte di attività e mestieri; spaccati di vita personale e professionali pronti da essere condivisi e apprezzati per la loro trasparenza: un vero valore aggiunto per la tua strategia marketing.

Call to action

Abbiamo appena visto come una strategia di marketing vincente su YouTube preveda la creazione di contenuti di valore e il tuo coinvolgimento in prima persona, al fine di incentivare l’interazione personale. Fatto questo, è essenziale concretizzare tutti gli sforzi fatti, riuscendo a dirottare gli utenti sul tuo sito: attirare visualizzazioni e sottoscrizioni, dopotutto, è il vero obiettivo delle strategie di marketing più virtuose.

Per incentivare l’atterraggio degli utenti sulla tua pagina web, puoi certamente includere il link al sito nelle descrizioni dei video stessi e nella sezione descrittiva del canale. Vi sono tuttavia stratagemmi ancora più brillanti, come la possibilità di mostrare parte di un video sulla piattaforma e proporre il trasferimento sul tuo sito, per poter completare la visione della seconda parte.

Influencer

Sfrutta l’influsso positivo degli influencer e instaura collaborazioni utili con gli YouTuber di successo. Questo, naturalmente, comporterà lo stanziamento di un budget dedicato. Tuttavia, una volta selezionate le personalità di spicco legate al tuo settore, potrai raccogliere grandi risultati, attraverso video che parlano di te o dei tuoi prodotti.

A riguardo, vedi anche l’articolo dedicato a Tik Tok.

Conclusioni

In conclusione, al giorno d’oggi, YouTube è un vero e proprio motore di ricerca con grandissime potenzialità a livello marketing, oltre ad essere un punto di riferimento per l’informazione in termini di tutorial o di condivisione di opinioni.