Un video pubblicitario per la propria azienda, una lezione di un corso in streaming, la riproduzione di un convegno o anche solo un filmato di un momento importante della nostra vita. Quante cose ormai vengono archiviate sotto forma di contenuti digitali video! Per questo, vedere un segnale di errore che informa che non sia possibile riprodurre il video mette in agitazione.

Perché per la maggior parte delle persone, un file che non si apre è un problema di origine sconosciuta e per il quale è difficilissimo pensare a soluzioni.

In realtà una soluzione esiste quasi sempre, che dipende ovviamente dalla causa che ha originato il blocco della riproduzione. A volte basta un intervento minimo, come cambiare device o controllare la propria connessione, qualora il video sia online. Altre volte invece il video è corrotto: significa che il file si è in qualche modo danneggiato e nessun programma per la visualizzazione riesce a farlo partire. E’ qui che entra in scena Wondershare Repairit, efficace strumento per il recupero dati su pc particolarmente adatto per i video. E’ uno dei software di casa Wondershare, leader nel settore della creazione di tool per la creatività digitale e per la risoluzione dei problemi informatici, con la particolarità di essere, per quanto completi, intuitivi da utilizzare e quindi alla portata di tutti.

Problemi con video online

Prima di disperarsi perché un contenuto multimediale non viene riprodotto, è bene fare qualche verifica per capire se è possibile trovare una soluzione immediata. Se il video è online, per esempio, potrebbe essere un problema di browser che non riesce a supportare quel dato file. A volte basta passare da Internet Explorer a Firefox o Chrome e il video si avvia normalmente. A volte, può essere utile anche cancellare la cache del browser.

In altre casi potrebbe essere necessario installare una particolare estensione. Il problema viene segnalato dal browser stesso che indica anche quale tool va installato: è una operazione molto semplice che richiede pochi istanti. Se poi non desideri mantenere attiva l’estensione, puoi rimuoverla altrettanto facilmente dalle impostazioni.

Può anche accadere che si attivi un firewall, un meccanismo di difesa del pc che monitora gli accessi sui vari siti e blocca l’atterraggio su siti considerati pericolosi. E’ possibile disattivarlo per visionare il video, a patto però di essere sicuri dell’affidabilità del sito stesso.

Infine, potrebbe capitare di non avere più accesso al file, perché rimosso o perché sono cambiate le password che lo proteggevano o che ti permettevano di entrare in un cloud. In questa situazione c’è poco che si possa fare, a meno di non entrare in possesso delle nuove credenziali.

Impossibile riprodurre video su pc

Quando il video che stai cercando di visionare è già salvato sul tuo pc, le cause che impediscono di aprirlo possono essere diverse. Una prima verifica da fare riguarda il programma di riproduzione che si sta utilizzando; a volte basta usarne un altro e il video parte normalmente.

Diversamente significa che il video è corrotto e l’unico modo di poter accedere al contenuto è ripararlo. Con Repairit l’operazione è semplicissima. Basta scaricare il programma sul pc e avviarlo; dall’interfaccia utente, scegli la funzionalità “video danneggiati” e poi carica il file di tuo interesse. A quel punto avvia il processo di scansione e Repairit procederà in autonomia. Scansionerà il file recuperandolo nella sua interezza e poi avvierà un’anteprima: in questo modo potrai visionare il file prima di decidere come e dove salvarlo.

Mancanza di audio

Può anche accadere che il video si avvii in modo apparentemente normale ma che poi ci si accorga che è un video senza suono, ovvero non si sente l’audio. Fatti i controlli di rito sull’altoparlante del pc stesso, la causa potrebbe essere in un danneggiamento del file.

La soluzione migliore resta utilizzare Wondershare Repairit, che tramite la funzione di scansione di video danneggiati risolverà il problema.

Vale la pena anche menzionare il problema di video di Instagram senza suono, vista la diffusione che hanno i reel. Attenzione perché le impostazioni predefinite dei social fanno sì che i video partano silenziosi in automatico; quindi verifica prima di poter attivare il suono. Se però il problema dovesse sussistere, allora puoi utilizzare Repairit per riparare il video e riuscire quindi anche ad ascoltare il suono.