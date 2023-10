Per i bambini e i ragazzi il cambiamento di residenza rappresenta una svolta radicale nella loro vita, specialmente per quanto riguarda i legami con i loro amici, una componente di vitale importanza per loro.

In aggiunta, quando il trasloco è una decisione presa senza coinvolgerli, si aggiunge un sentimento di impotenza di fronte a un futuro incerto. Talvolta, si verifica anche un disaccordo tra i genitori riguardo al trasloco, generando discussioni e tensioni che inevitabilmente si riflettono sul benessere emotivo del bambino.

In questa atmosfera, il bambino affronta 4 diverse fasi:

1) Disorientamento

I bambini si trovano spesso disorientati in questo processo. Raramente vengono coinvolti nella decisione e spesso non sono informati nei dettagli. Nel corso del trasloco stesso, di solito, non partecipano attivamente; se sono presenti, osservano i loro averi essere confezionati in scatole, pronti a partire per destinazioni sconosciute.

2) Senso di incertezza

Sperimentano un senso di incertezza, spesso perché non vengono fornite loro le informazioni necessarie per comprendere appieno la situazione. Ignorano cosa li attende, essendo privi di conoscenze sull’ambiente nuovo, sulla nuova casa, sulla scuola, sui vicini e su tanti altri dettagli che potrebbero generar loro preoccupazione.

3) Perdita delle amicizie

La perdita delle amicizie costituisce un altro duro colpo per i bambini. Dovendo dire addio a compagni di classe, vicini, amici e, talvolta, persino a fidanzati o fidanzate, l’adolescente e il preadolescente vedono strappare via bruscamente ciò che considerano il fulcro della loro vita: l’importante legame con gli amici.

4) Mancanza di protezione

Si sentono, inevitabilmente, non protetti. La familiarità con il territorio, i luoghi, le persone, le consuetudini, la cultura, la casa e il vicinato genera un senso di sicurezza e protezione. Ora, con il trasloco, tutto ciò che costituiva il loro mondo protettivo e conosciuto sta crollando.

In questa fase, è cruciale considerare attentamente il benessere dei bambini, per garantire loro un adeguato supporto emotivo durante questo momento di transizione.

In qualità ditta specializzata in traslochi, noi di Traslochi Milano, abbiamo osservato numerose circostanze in cui una pianificazione scrupolosa e un coinvolgimento empatico dei bambini nel processo di trasloco hanno reso l’esperienza più agevole e meno traumatica per loro.

Quali potrebbero essere le loro reazioni?

Ci sono alcuni bambini che si adattano perfettamente e sono felici di trasferirsi a vivere altrove, ma sono un’eccezione.

Il problema più frequente che si presenta è la difficoltà di adattamento alla nuova scuola o università. I bambini avranno bisogno da uno a due mesi per sentirsi integrati, fare amicizia e familiarizzare con gli insegnanti e i metodi di insegnamento.

Alcuni bambini verranno inseriti in gruppi classe con un livello più alto del proprio, causando ansia e risultati e voti inferiori. Al contrario, altri bambini potrebbero notare che il livello della classe è inferiore al loro, cosa che li annoierà.

Cosa si può fare per evitare questi problemi?

Spiegare chiaramente le ragioni dello spostamento, i dettagli e tutti quegli aspetti che possono preoccupare i bambini (a seconda della loro età). Ascolta i loro punti di vista e cerca di capirli. Fallo con largo anticipo in modo da poter “digerire” la nuova situazione. Quando i bambini sono piccoli si occupano di loro solo per pochi istanti; quindi, è consigliabile trasmettere messaggi brevi e chiari.

Quando parli con loro, fallo con sincerità, non ignorare i problemi che sai che li turberanno e cerca di far loro capire che ci saranno anche aspetti positivi. Non dovrebbero mai mentire o creare false aspettative, poiché perderebbero la fiducia nei loro genitori e si sentirebbero frustrati.

Coinvolgete il bambino nello spostamento: se è molto piccolo, sarà bene lasciarlo a casa di qualcuno di cui vi fidate; Ma se puoi essere coinvolto, fallo. Se gli è possibile scegliere la sua nuova stanza, lascialo fare. In ogni caso, lasciatelo partecipare alla scelta del colore della vernice, della decorazione o della disposizione dei mobili della sua stanza. Il bambino apprezzerà se questo è il primo posto in cui metterà in ordine le sue cose. Se non è strettamente necessario, è meglio non disfarsi dei vecchi mobili della propria stanza, così da farla sentire più familiare e protetta.

Nel caso dei ragazzi preadolescenti e adolescenti, può essere opportuno, se lo richiedono, che continuino nel loro ambiente attuale (a casa di un amico o di un familiare, ad esempio) fino alla fine del corso o per periodi più lunghi… In generale, per motivi scolastici, i mesi estivi sono solitamente il periodo ideale per spostarsi.

Aiuta il bambino a familiarizzare con il suo nuovo ambiente: puoi informarlo sul luogo, sull’ambiente, sui suoi costumi, sulla scuola, sugli impianti sportivi, ecc… Se possibile, portatelo a visitare il luogo in cui vivrete prima del trasloco. Aiuta tuo figlio a fare amicizia e ad andare in posti nuovi per la prima volta, e parla con gli insegnanti per conoscersi e chiedere sostegno.

Può essere utile per il bambino, a lungo termine?

Certamente un trasloco, se fatto correttamente, può avere effetti benefici nel lungo periodo. Da un lato, favorisce la comunicazione tra i diversi membri della famiglia. I genitori imparano dai figli, in molteplici aspetti. Tutti rafforzano le relazioni e, alla fine, uniscono la famiglia.

D’altra parte, se il bambino trae vantaggio dal processo di spostamento, maturerà grazie all’esperienza e diventerà più indipendente e capace di superare le situazioni stressanti.