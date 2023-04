Dormire bene durante la notte è fondamentale per alzarsi la mattina riposati e di buon umore. Per ottenere questo genere di risultato è indispensabile disporre di un materasso adeguato per le caratteristiche del proprio corpo e per la posizione che si assume durante il sonno ma anche di cuscini di qualità. Vediamo quali sono le considerazioni da fare prima di scegliere i guanciali ottimali per un riposo notturno confortevole.

Come scegliere i migliori cuscini per un sonno perfetto

Individuare i migliori cuscini per un sonno perfetto è il primo passo per alzarsi la mattina riposati, pieni di energie e senza problematiche a carico della schiena e del collo. Infatti, il guanciale deve sostenere la testa e il collo mantenendo la colonna vertebrale nella posizione corretta per consentire il rilassamento di tutti i muscoli e una funzionale respirazione. Tuttavia, non sempre è facile individuare i cuscini più adatti ma seguendo alcune semplici regole si può accedere a un prodotto adatto. A prescindere dal modo di dormire e dalle caratteristiche del materasso, è indispensabile che il cuscino non sia troppo morbido oppure troppo rigido. Nel primo caso c'è una tendenza da parte della testa e del collo nello sprofondare mentre invece un cuscino troppo rigido rischia di creare tensioni al livello cervicale che, con il passare del tempo, possono dar luogo a un problema cronico. Il primo consiglio è dunque quello di scegliere un giusto cuscino dal punto di vista della durezza, capace di adattarsi in modo equilibrato alle caratteristiche anatomiche della persona. Il secondo consiglio è altrettanto importante perché bisogna rivolgersi a un rivenditore professionale e competente come del caso di PerDormire.com. Si tratta di un brand specializzato che si occupa di tutto ciò che occorre per un buon sonno, dai cuscini ai materassi. In particolare, tra la gamma dei guanciali, realizzati con materiali diversi, troviamo per esempio i guanciali in fibra basic, i guanciali soft touch oppure quelli in lattice smart. Ci sono prodotti per ogni genere di esigenza che permettono anche di superare un problema legato alla colonna vertebrale, alla schiena e una cattiva postura che viene mantenuta per diverse ore durante la giornata. Il sito, peraltro, offre al cliente un servizio ottimale in fase di acquisto e nel post vendita per risolvere ogni possibile problema.

Materiali, forme e altre caratteristiche

Per scegliere i migliori cuscini per un sonno perfetto ci sono tanti aspetti e caratteristiche che devono essere valutate. Le principali differenze riguardano soprattutto la forma del guanciale e i materiali utilizzati. Ci sono prodotti anatomici che assecondano molto bene le forme e le caratteristiche della testa e del collo delle persone, per cui sono in grado di alleviare eventuali tensioni muscolari. I cuscini anatomici sono perfetti anche per chi soffre di problemi posturali. Per quanto concerne i materiali attualmente i principali marchi propongono una varietà davvero ampia. Quelli tradizionali sono ovviamente in piuma ma ce ne sono tante altre tipologie come quelli in schiuma di lattice naturale che permettono di fruire di proprietà antibatteriche e anallergiche per evitare ogni genere di reazione indesiderata del corpo. I cuscini in memory foam oltre a garantire un'ottima capacità di adattarsi alle forme della testa e del collo sono anche ideali per quanto concerne la traspirazione necessaria per evitare problemi di igiene e di allergie.

Scegliere il cuscino in funzione della posizione

Non c'è a priori un cuscino migliore di un altro, ma piuttosto quello più adatto rispetto alla posizione in cui si dorme. Per chi preferisce dormire in posizione supina bisogna scegliere un guanciale che supporti la curvatura della schiena, della cervicale e della colonna vertebrale in generale. Il collo e la testa devono essere mantenuti in asse ad un'altezza leggermente inferiore rispetto alla colonna. In questo caso i migliori prodotti sono quelli in memory foam e quelli in piuma. Le forme migliori sono quelle anatomiche oppure a saponetta. Molti preferiscono anche dormire su un fianco che può essere destro o sinistro. In questo caso l'esigenza è sempre quella di riuscire a mantenere testa, collo e colonna vertebrale lungo la stessa linea retta per evitare delle problematiche che potrebbero compromettere la funzionalità motoria. La valutazione va fatta rispetto alla distanza esistente tra spalle e testa perché il cuscino dovrà riempire questo spazio per ottimizzare l'allineamento. Per chi dorme sul fianco, dunque, i migliori cuscini sono quelli al lattice che offrono una via di mezzo tra rigidità ed ergonomia. Delle valide alternative che comunque vanno bene sono i cuscini in memory foam e quelli che presentano degli inserti in gel. L'ultima posizione che è possibile assumere durante le ore di riposo notturno è quella a pancia in giù per la quale si preferisce un cuscino dallo spessore molto limitato e con delle consistenze morbide e dolci.

I migliori cuscini per chi ha dei problemi di cervicale e di altra natura

La scelta dei cuscini va fatta anche in funzione di possibili problemi alla cervicale. Se spesso e volentieri ci si ritrova con infiammazioni cervicali allora si può scegliere il cuscino anatomico, preferibilmente in lattice che è indeformabile per cui mantiene una posizione corretta tra collo e testa. Un'altra opzione valida è rappresentata dai cuscini in memory foam. Se invece c'è un problema di allergia rispetto agli acari della polvere, il consiglio è di valutare ugualmente sia il lattice naturale che il memory foam che sono ottimi per la loro traspirazione.

Per scegliere i migliori cuscini per un sonno perfetto è fondamentale rivolgersi a un negozio specializzato come PerDormire.com e soprattutto tener conto di tutte le caratteristiche a partire dal modo in cui si dorme e considerando eventuali problemi legati alla cervicale piuttosto che allergie agli acari della polvere.