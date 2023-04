Donare è un atto di gentilezza, un gesto che riempie due cuori di gioia: quello di chi regala e quello di chi riceve. Così facendo, quei due cuori si legano in un sentimento profondo e duraturo. Questo perché dietro ad ogni regalo si cela un pensiero, un momento di altruismo perché dedicato all’altro che permette di fare qualcosa di personale e sentito senza spendere troppo. D’altronde, si sa, il valore di un dono sta nel suo essere appropriato e pensato, piuttosto che nel costo.

E quale miglior modo per far sapere a qualcuno che gli si vuole bene se non con un libro?

“La gentilezza a parole crea confidenza. La gentilezza nei pensieri crea profondità. La gentilezza nel dare crea amore”.

(Mao Zedong)

Ecco una selezione di libri da regalare scelti dal catalogo librerie coop. Sono certa che anche tu riuscirai a trovare il libro perfetto per rendere felice la persona cui vuoi bene.

Libri da regalare

Ci sono libri che ben si prestano a diventare doni. Libri molto particolari che si distinguono per il per il messaggio che custodiscono o per la loro forma. Libri che è bello non solo leggere ma anche conservare ed esporre. Ce ne sono alcuni che, lo ammetto, ogni tanto prendo dalla mia personale libreria per guardarli e riguardarli. Altri dispongo con particolare cura in modo da assicurarmi di dargli la giusta visibilità. Vediamo insieme alcuni di questi libri che spesso fanno parlare molto di sé e che sono in grado di colpire l’attenzione del lettore fin da subito.

La nave di Teseo

La nave di Teseo è un libro, pardon, più libri in uno, davvero particolare. La custodia rigida tutta nera con una grande S lucida stampata sulla facciata assicura un effetto wow. Ma è il contenuto la vera parte speciale. Innanzitutto il libro è completamente accessoriato da appunti, cartoline, messaggi nascosti o indizi da decifrare. Basta aprirlo per capire che darà filo da torcere e sarà una bellissima sfida da affrontare. Anche la trama sembra fatta apposta per essere raccontata e condivisa. Tutto inizia quando una giovane bibliotecaria raccoglie un libro lasciato fuori posto da uno sconosciuto: un lettore così coinvolto dalla storia narrata da essere stato riempito di note e riflessioni in ogni sua pagina. Lei si lascia catturare e decide di leggere a sua volta il libro e rispondere allo sconosciuto con altre note e messaggi. Questa è la prima trama ma in realtà ce n’è un’altra, quella del libro stesso! Scopriamo infatti che La nave di Teseo è l’ultimo romanzo di V.M. Straka (un autore decisamente enigmatico) che racconta di un uomo senza memoria per il suo passato forzato ad imbarcarsi su una misteriosa nave e partire per una missione ignota.

E poi c’è il terzo filone da seguire che riguarda l’identità misteriosa dell’autore stesso del libro: Straka, un enigmatico autore di cui non si sa nulla.

Tanti livelli, tanti misteri e una forma che cattura immediatamente l’attenzione sono le caratteristiche che lo rendono il perfetto libro da regalare.

La mascella di Caino e Il gioco di Andromeda

I libri in questo caso sono due e non hanno un vero e proprio legame tra loro. Ho scelto di proporveli in coppia per l’idea che sta alla base di entrambe le narrazioni: le pagine sono rilegate completamente a caso e, per risolvere, l’enigma che si cela tra le pagine, è necessario prima riuscire a capirne l’ordine di scrittura. Un enigma nell’enigma che renderà il libro una piacevole sfida da affrontare. Ne La mascella di Caino ci sono 6 assassini e 6 vittime diverse ma non si sa chi abbia ucciso chi. Sei pronto a risolvere questo stimolante puzzle letterario?

Ne Il gioco di Andromeda il libro ha la forma del diario di un paziente psichiatrico. Le pagine ad una prima lettura sembrano i deliri di un pazzo accusato di aver ucciso la figlia ma, in realtà, contengono enigmi da risolvere e una verità da portare a galla.

Casa di foglie

Casa di foglie vince sicuramente la classifica dei libri più strani. Stephen King, sul «New York Times Magazine», l’ha definito il Moby Dick del genere horror. La vicenda narrata in questo libro che potremmo definire addirittura assurdo, ruota attorno a un enigmatico manoscritto ritrovato in un baule. Leggendolo ci si addentrerà nell’esplorazione di un film girato nella casa stregata di Ash Tree Lane. Sei pronto ad affrontare una tenebra senziente in grado di inghiottire chiunque osi disturbarla? Buona lettura, se ne hai il coraggio.