Come ideare dei popup in WordPress

I modi più semplici per creare popup su WordPress

In informatica i popup sono delle finestre, che appaiono automaticamente su pagine web per attirare l’attenzione degli utenti e promuovere un prodotto o servizio.

Ideare un popup su WordPress può servire per mettere in evidenza contenuti, che possono interessare al visitatore, come ad esempio un aiuto alla navigazione all’interno del sito o un consiglio su come scaricare un contenuto. In questo articolo approfondiremo i come e i perché della loro creazione.

Perché i popup sono importanti per un sito internet

Ogni sito internet, che appartenga per motivi lavorativi ad un’azienda o ad un privato, cerca sempre modi accattivanti per raggiungere i propri clienti o i destinatari in generale. Gli annunci popup sono uno dei modi più conosciuti per giungere allo scopo. Esistono praticamente da sempre e di solito servono a pubblicizzare un prodotto o un servizio offerto da quel determinato sito web, perché calamitano l’attenzione del cliente.

I popup funzionano davvero?

La risposta è semplice: sì, perché gli utenti, di solito, sono indecisi, osservano interessati ciò che il sito offre, ma non agiscono immediatamente, perché il modulo digitale è troppo lungo o perché il tasto per registrarsi è poco visibile. I popup sono importanti perché invitano il cliente a fare una determinata azione. Se il cliente non è interessato a ciò che vede nel riquadro, può semplicemente chiuderlo, chi invece è coinvolto in ciò che l’azienda propone, esegue la procedura richiesta nel popup, come ad esempio quando in WordPress-ecommerce si vogliono mettere in evidenza i prodotti scontati o quelli in offerta venduti durante il Black Friday in WooCommerce.

Creare popup su WordPress

Creare un popup efficace significa descrivere in modo minuzioso un elemento del sito, avvisare quando si conclude una navigazione o ancora promuovere un prodotto o servizio. Se il sito in questione è realizzato in WordPress non è facile trovare le giuste soluzioni, perché molte non sono responsive e quindi non si adattano alla visualizzazione su smartphone. Scopriamo insieme quali sono i migliori plugin per realizzare popup in WordPress.

Creare popup con Popup Maker

La prima soluzione, ormai conosciutissima da tutti gli addetti ai lavori, per creare un popup in WordPress è Popoup Maker.

È uno dei plugin più usati su WordPress e, una volta installato, darà la possibilità di inserire svariati contenuti e scegliere tra tantissimi modelli già precaricati. Esiste nella versione gratuita e una a pagamento, quest’ultima offre più opzioni e maggiori funzionalità per rendere il popup più accattivante.

Creare un popup con OptinMonster

OptinMonster, a detta degli informatici più esperti, è il plugin migliore per creare popup su WordPress, basta visitare il loro sito per capirne i motivi. Anche nel loro spazio virtuale si fa ottimo uso dei popup; ci sono diversi layout già pronti, che si possono tranquillamente modificare in ogni loro parte, andando incontro ai gusti di ognuno.

Creare un popup con Divi di Elegant themes

Con questo plugin non solo si possono inserire popup a finestra, ma anche barre fisse, sopra o sotto il monitor, che riprendono tutta la schermata. La caratteristica che lo rende particolare la sua semplicità di utilizzo perché molto intuitivo.

Errori da non fare quando si creano popup in WordPress

Quando si decide l’inserimento di popup all’interno di un sito, è importantissimo: seguire le buone pratiche, per evitare di fare errori, ed essere informati il più possibile sulle novità in campo tecnologico. Gli errori più comuni da evitare sono i seguenti:

Utilizzare per il popup l’intera pagina, questa pratica interrompe la visualizzazione da parte del visitatore, che chiuderà immediatamente la videata;

Non rispettare un tempo minimo di navigazione, facendo subito apparire i popup appena il visitatore apre la pagina, un buon consiglio è quello di attendere almeno 20 secondi prima di farlo uscire;

L’utilizzo di contenuti coerenti, sembra un’ovvietà, ma molte volte non si comprende il legame tra sito e popup;

Utilizzarne troppi e sovrapposti;

Non dare all’utente la possibilità di chiudere la finestra, ciò equivale a perdere il cliente.

Conclusione

In questo breve articolo di approfondimento si è accennato ad alcuni dei migliori plugin sicuri per creare popup su WordPress, diversi tra loro, ma che ci danno la tranquillità di poter operare sul sito, destinato alla conoscenza dell’attività che si compie, senza difficoltà o rischi per il sito, sicurezza fondamentale soprattutto quando vogliamo creare un ecommerce con WooCommerce.