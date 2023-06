Il formato PDF è tra i più utilizzati sia per quanto riguarda documenti di natura burocratica e fiscale sia per quanto concerne risorse destinate al mondo della scuola. Questo significa che molto spesso ci si può trovare davanti all'esigenza di dover prendere un file in pdf e trasformarlo in un altro formato da utilizzare su una specifica piattaforma oppure per altre esigenze. Vediamo come poter svolgere questo genere di operazione sia su dispositivi che montano sistema operativo Windows sia su Mac.





Convertire PDF in altri formati

Ritrovarsi con documenti di qualsiasi genere in formato PDF è diventata quasi una normalità. Riflettendoci ci si potrebbe soffermare sul perché la gente usa PDF e in quale situazione ha bisogno di convertirlo. Il motivo per cui lo si usa maggiormente è dovuto a un'abitudine consolidata nel tempo e all'estrema versatilità di questo formato che si adatta per tantissimi utilizzi. Un'ulteriore motivazione riguarda il fatto che per la gestione dei file PDF ci sono risorse gratuite di grande qualità. Può accadere però di ritrovarsi con la necessità di dover trasformare un file in PDF in qualsiasi altro formato come, ad esempio, un Word e un’immagine Jpeg. Potrebbe apparire come un'operazione estremamente complessa che richiede competenze specifiche ma in realtà è molto semplice anche grazie a diversi applicativi e risorse che si trovano facilmente e gratuitamente sul web. Come detto il formato PDF progettato e sviluppato da Adobe, è il più utilizzato per la sua flessibilità e per la difficoltà di poter alterare il contenuto. Convertire PDF in Word è dunque semplice perché ci sono delle risorse estremamente funzionali come PDFelement, a nostro avviso, uno dei pochi software che permette di ottenere risultati di qualità ineccepibile. È un convertitore che consente per esempio di passare da PDF in Word mantenendo inalterata la qualità, un editor tutto-in-uno, caratterizzato da un'interfaccia intuitiva e da strumenti di modifica e conversione avanzati e di massimo livello. E’ possibile convertire i PDF in qualsiasi formato, preservando del tutto i dati originali; PDFelement supporta la protezione, l'annotazione e la firma dei documenti, così come la creazione e la compilazione di moduli, oltre alla modifica dei PDF e alla loro conversione.

Convertire file PDF su Mac

Per chi è alla ricerca di un software in grado di convertire PDF su Mac ci sono ugualmente tante risorse da prendere in considerazione. In particolare ci soffermiamo sul prodotto messo a disposizione da Wondershare, un applicativo grazie al quale eseguire una conversione veloce ed efficiente. Il suo utilizzo è utile per ottenere diverse conversioni tra cui quella da PDF in PDF/A. Innanzitutto, bisogna lanciare l'applicativo PDFelement sul proprio Mac per poi aprire il file PDF che deve essere convertito. Come qualsiasi altro programma prevede un percorso per l'apertura abbastanza semplice per poi utilizzare sul menu file, l'opzione Save as Other. In pratica si sta facendo un salvataggio richiedendo al dispositivo di trasformarlo automaticamente in un formato di estensione differente che in questo caso specifico è PDF/A. Bisognerà cliccare anche su un’ulteriore scheda in cui è presente la voce Archiviabile PDF (PDF/A, 2b). L'operazione richiede davvero pochi minuti e non resterà che dare il nuovo nome al file e quindi cliccare su salva per tenerne traccia sul proprio Mac. I tempi di conversione si accorciano enormemente perché il Mac e questo genere di applicativi permettono massima fruibilità e semplicità. Da sottolineare che ottenendo questo genere di formato sempre in pdf si dispone di una sorta di versione standardizzata con ISO registrazione. La differenza principale riguarda il fatto che questo nuovo formato consente un'archiviazione duratura nel tempo. Inoltre c'è anche la possibilità di convertire Pdf in html. In pratica il file viene gratuitamente convertito in un link URL. La procedura avviene ugualmente gratuitamente con alcuni applicativi pensati appositamente per queste esigenze come HiPDF per la conversione da PDF a Word. La procedura prevede sostanzialmente gli stessi passaggi per cui bisogna prendere il file PDF e avviare la conversione in html. Tutto questo viene eseguito nel giro di pochissimi minuti e si ottiene così un file html da utilizzare per qualsiasi servizio di archiviazione Cloud. I vantaggi di questo genere di file risiedono nella velocità e nel fatto che non è richiesta l'installazione di alcun software per poterli utilizzare.

Gli editor di PDF online sono molto spesso soluzioni flessibili e dotate di strumenti variegati e utili. In rete ce ne sono tanti tra cui PDF Burger, PDF to Word Convertor, Easy PDF e PDF2Word e sono tutti gratuiti e semplice da usare. Tuttavia, non mancano di pecche e svantaggi, soprattutto per quanto concerne il mantenimento della qualità originale dei documenti. Ed è per questo che il nostro consiglio ricade su PDFelement, il software a firma Wondershare, una soluzione facile per tutte le necessità.