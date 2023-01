Cosa si può fare con delle caramelle dure oltre mangiarle? Sembrerebbe una domanda sciocca ma in realtà un dolciume può essere molto di più di un alimento, con decine di sfumature che si possono applicare ad esso. Le caramelle dure possono essere un modo per legare e fare nuove amicizie, una fuga dallo stress, un dono alternativo o addirittura un modo simpatico e diverso per "dimagrire". Le caramelle dure possono essere più di un alimento: scopriamo come e perché.

Le caramelle dure come golosa pausa dagli impegni o incentivo a studio e smart working

È un escamotage un po’ ingenuo ma spesso aiuta ad affrontare le lunghe giornate di lavoro o studio, soprattutto se si è in smart working e/o nella solitudine di casa. Un piccolo premio alla fine di un lavoro o di un paragrafo di studio può invogliarci a proseguire senza troppa fatica. È in questo contesto che le caramelle dure diventano una golosa pausa incentivante. Se non si ha mai avuto l’occasione, bisogna provare a utilizzare le caramelle come piacevole pausa che al contempo spinge a far di meglio.

Alleviare lo stress con una caramella? Si può

Spesso lo stress giornaliero, soprattutto causato dal lavoro, ci conduce a comportamenti errati o brutte abitudini come fumare, mangiarsi le unghie, arricciarsi i capelli e simili. Questi atteggiamenti involontari che applichiamo al nostro corpo sono indice di un forte stress e di una nostra inefficienza a eliminarlo (facendo agire il nostro cervello al posto nostro e adoperando i comportamenti citati). Se questi comportamenti sono deleteri per noi, un modo alternativo e salutare di alleviare lo stress è masticare una caramella dura: una piacevole distrazione che abbassa tensione e nervosismo.

Una dolce caramella per dimagrire? Sì e no

Potrebbe apparire un controsenso ma una caramella dura può aiutare a seguire correttamente la dieta e dunque a dimagrire. Non esiste un piano alimentare in cui le caramelle siano alimento principale ma un nutrizionista potrebbe dire di mangiarne qualcuna per rispettare la dieta. Come servirsi di una dolce caramella per dimagrire? Semplicemente può essere un ottimo sostituto o incentivo a non mangiare tra un pasto e l’altro. Che sia una ricerca di zuccheri extra o la semplice fame che induce alla voglia di fare un pasto fuori orario, mangiare una o due caramelle dure può placare momentaneamente la fame, almeno fino al momento del pasto corretto.

Una caramella può far nascere un’amicizia?

Quando si è piccoli basta poco per diventare amici inseparabili, quando si è grandi la faccenda si complica. Ciò però non toglie che si è sempre in cerca di nuove conoscenze che spesso nascono in momenti di aggregazione sia salutari (come nello sport) che nocivi (come fumare una sigaretta assieme nel tempo libero). Se l’oggetto è un mero pretesto per instaurare una conversazione e possibilmente far nascere un’amicizia, perché non utilizzare una caramella per richiamare simpaticamente l’attenzione?

Alla ricerca di un’insolita bomboniera? Le caramelle dure giungono fantasiosamente in soccorso

Organizzare un evento cerimoniale è oramai una sfida economica e d’inventiva: si cerca sempre di far meglio aggiungendo man mano le novità che la moda e i tempi moderni portano con sé. Le classiche bomboniere coi confetti sono un lontano ricordo, sostituiti da sacchettini molto più originali. A esclusione di eventi davvero tradizionali, spesso si è alla costante ricerca di novità da inserire nelle bomboniere per far risaltare la propria cerimonia. Su questa scia, le caramelle dure possono essere una piacevole sorpresa da trovare all’interno dei sacchettini ricordo: si contengono i costi e si fanno tutti felici, soprattutto i più piccoli!

I lavoretti con la pasta annoiano i bambini? Provate con le caramelle dure

Chiunque nel periodo tra la Scuola dell’Infanzia e la Scuola Elementare ha fra i suoi ricordi i lavoretti fatti a mano da portare in famiglia. Il più gettonato è il classico lavoretto creato con la pasta, che siano cornici o disegni. La pasta non è più un alimento economico come una volta, quindi, un’idea carina e apprezzata dai bambini potrebbe essere la sostituzione della pasta dura con le caramelle dure: i risultati saranno simili se non migliori (sperando che non ne finiscano troppe nello stomaco). Non solo quadretti e disegni tridimensionali, le caramelle dure possono essere applicate anche per la creazione di piccoli pupazzetti, trovando un ulteriore modalità di fruizione ludica che la pasta non può donare.

Mancano le lenticchie durante le giocate a carte in famiglia per le feste? Una caramella può aiutarvi

Nei periodi di festa le famiglie si riuniscono e scattano le interminabili giocate a carte in cui grandi e piccini trovano serenità e qualche risata. In questo contesto non conta vincere ma passare del tempo in famiglia giocando. Solitamente al posto del denaro si usano le lenticchie ma perché non dare un tocco di gusto utilizzando delle caramelle dure? Così facendo si potrà giocare a carte ugualmente ma alla fine dei giochi ci si potrà gustare la vincita. Un’idea simpatica potrebbe essere dividere le caramelle dure per tipologia e darne un valore specifico, un po’ come accade con le fiches.

E se invece le usassimo in cucina?

Giunti fin qua, oramai le caramelle dure non hanno più segreti e la loro duttilità è ben chiara. Certo, il primo pensiero è mangiarle ma se invece usassimo le caramelle in cucina? Sono svariati gli utilizzi che si possono fare di questi dolciumi. In particolare, le caramelle dure dell’Haribo sono indicate per essere utilizzate alternativamente in cucina. Un esempio possono essere i biscotti: una semplice ricetta come quella dei biscotti può essere arricchita senza essere stravolta con l’utilizzo di una glassa formata proprio dalle caramelle dure. Così facendo si avrà un gusto particolare ma senza esagerazioni. L’azienda Haribo ha una vasta selezione di caramelle con cui poter dar vita a fantasiose ricette, così come fantasioso è il nome stesso del brand: creato nel 1920, il nome è l’unione delle iniziali del suo fondatore, Hans Riegel, e della località di nascita, Bonn. Se si hanno tante caramelle dure e non si vogliono sprecare, se si vuol scappare dallo stress e dalla monotonia quotidiana o semplicemente evadere per dieci secondi dalla routine lavorativa, una caramella dura può aiutare: provare per credere.