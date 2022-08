L'osmosi inversa è un processo utilizzato nei depuratori e volto alla pulizia dell'acqua, in modo da utilizzarla per l'igiene, per bere e per la casa in generale. Tale processo è molto vantaggioso in quanto consente di ripulire l'acqua dalle sostanze tossiche, tra cui i metalli pesanti. Tale processo di filtrazione avviene grazie a un'apposita membrana, la quale ripulisce l'acqua trattenendo tutte le sostanze nocive.

In che cosa consiste l’osmosi inversa

L'osmosi inversa consiste in un procedimento che parte dalla stessa osmosi: questa consiste nel passaggio di una soluzione o liquido mediante la pressione osmotica attraverso una membrana semipermeabile. Ebbene, questo processo consente l'utilizzo di una forza nota anche come pressione osmotica, la quale consente di spingere la soluzione o liquido tramite la membrana: questa ha il compito di trattenere tutte le sostanze indesiderate, così da lasciar passare la soluzione pulita.

Gli elementi trattenuti possono derivare dalla tipologia di membrana utilizzata. Ciascun liquido ha una densità differente, pertanto la pressione di cui può necessitare varia a seconda di questo fattore. L'osmosi inversa consente che il processo venga effettuato a priori, consentendo all'acqua di diluirsi un'altra volta tramite la membrana semipermeabile.

Come funziona il processo di osmosi inversa

L'osmosi inversa, come precedentemente anticipato, consente il blocco di alcune componenti e quindi il filtraggio di determinati liquidi tramite l'utilizzo di un'apposita membrana. La zona che non viene filtrata risulta maggiormente carica di sostanze, l'acqua viene pulita e non sarà più concentrata.

L'osmosi inversa consiste in un processo completamente naturale e in grado di utilizzare le affinità chimiche, senza l'utilizzo di agenti chimici o solventi. In alcuni modelli di depuratori che utilizzano l'osmosi inversa non vi è solo una membrana, bensì più membrane che fungono da filtri al fine di depurare l'acqua dalle sostanze nocive.

Alcuni depuratori possono anche arrivare a sei filtri. Il primo filtraggio è utile per eliminare i residui e la sedimentazione sospesa, quali: depositi, ruggine, sabbia e ulteriori elementi visibili a occhio nudo. Questi ultimi vengono trascinati con l'acqua a causa del passaggio attraverso i tubi.

I passaggi di filtrazione seguenti invece consentono di eliminare altre tipologie di elementi, quali: virus, batteri, metalli pesanti, pesticidi filtrati e funghi. In particolare, i pesticidi filtrati possono arrivare all'acqua a causa del terreno dove vengono applicati. Se si è interessati all'utilizzo di depuratori ad osmosi inversa in grado di depurare l'acqua di casa, è possibile visitare il seguente sito web: Depuratoriosmotici.it.

Perché usare il depuratore ad osmosi inversa

Un primo motivo per cui si consiglia di utilizzare il depuratore a osmosi inversa consiste nella sua capacità di depurare l'acqua dal rubinetto. Così facendo infatti non si avrà più la necessità di comprare acqua in bottiglie di plastica, ma sarà possibile reperirla direttamente dal proprio rubinetto e utilizzarla non solo per bere, ma anche per igiene e ulteriori pratiche quotidiane.

Oltretutto è possibile utilizzare differenti tipologie di depuratori ad osmosi inversa, i quali consentono di depurare l'acqua ed evitare di ingerire sostanze tossiche per il proprio organismo, come i metalli pesanti. Questi elementi sono inevitabilmente trasportati dalle tubature e vengono filtrati con successo tramite una o più membrane.

Un ulteriore motivo per cui utilizzare un depuratore ad osmosi inversa consiste nel suo basso prezzo: infatti questo viene installato direttamente nel proprio rubinetto e i filtri devono essere cambiati dopo un po' di tempo, 6 o 12 mesi a seconda delle necessità.

E' possibile considerare l'acquisto del depuratore ad osmosi inversa come un investimento iniziale che potrà essere recuperato nel corso del tempo. In conclusione, è possibile utilizzare dei depuratori ad osmosi inversa, nonché un processo naturale, per depurare la propria acqua e avere un minor impatto sull'ambiente per il consumo.