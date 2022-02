Il lavoro è in continua evoluzione, con l’emergere di professionalità nuove e sempre più qualificate vengono abbandonati dei lavori che ad oggi sono super richiesti. Il 2022 si prospetta un anno di forte crescita, si stima infatti che l’economia mondiale potrebbe raggiungere i 100 miliardi del Pil, cifre nemmeno immaginabili qualche decennio fa. Tutti i Paesi, Italia compresa stanno vivendo un boom senza precedenti in cui la richiesta di manodopera in ogni settore è aumentata del 39%. Se fino a qualche anno fa erano tutti alla ricerca di esperti informatici per supplire alla carenza di lavoro all’interno dei dark store, negozi che si occupano di vendita online, i lavori più ricercati nel 2022 sono più vari. In primis sono richieste professionalità tecnicamente esperte in svariati campi da quello chimico fino a quello economico. Fondamentale è il diploma, una certificazione di cui è impossibile fare a meno, non solo per avere accesso al mercato del lavoro ma anche per dimostrare di avere la qualifica e le conoscenze giuste per potersi cimentare in specifiche mansioni. Ad oggi, si può ottenere in modo semplice e sicuro, anche il diploma in un anno, rivolgendosi al centro scolastico Marconi dove è possibile scegliere tra diploma di istituto professionale, liceo o istituto tecnico. Dopo il conseguimento della maturità l’accesso al mondo del lavoro sarà più immediato, saranno le stesse aziende a contattare chi possiede determinate conoscenze.

L’evoluzione del mondo del lavoro

Di anno in anno la ricerca di un lavoro è sempre diversa, se all’inizio erano richieste conoscenze tecniche che permettevano di poter fare i carpentieri e i muratori con l’avvento del digitale le richieste sono cambiate. La presenza di società alla ricerca di manager, esperti informatici o anche receptionist ha trasformato letteralmente il mondo del lavoro portando in auge figure che nemmeno esistevano in passato. Tra i lavori più ricercati nel 2022 continuano a rimanere in vetta gli esperti informatici, creatori di software ma professionalità come i corrieri, gli autisti e chi si possa occupare del trasporto di merci o persone sono sempre più richieste e indispensabili nelle grandi città. Implementare i collegamenti è uno degli obiettivi del futuro, quindi la ricerca di professionisti in questo settore, muniti di diploma tecnico non può che aprire le porte a numerosi profili.

La transizione verde

Ulteriore elemento di interesse per chi è alla ricerca di un lavoro è la transizione ecologica, questa infatti sta per modificare ogni aspetto della filiera produttiva alimentare e non, non solo sotto il punto di vista dei trasporti ma anche della stessa produzione. Le figure capaci di organizzare e ottimizzare la produzione aziendale saranno i lavori più richiesti nel 2022, poiché si avrà necessità di figure che sappiano anticipare le richieste di mercato e fronteggiare l’incertezza insita nel settore produttivo. La capacità di sfruttare le nuove materie prime prodotte attraverso il riciclo, l’innovazione verde ma anche il recupero dei materiali considerati rifiuti sarà l’aspetto trainante dell’economia. Chi possiede conoscenze in tal senso avrà quindi le porte aperte in ogni settore.

La digitalizzazione dell’economia

Il settore informatico non vedrà alcuna flessione della ricerca al contrario, tecnici esperti in software continueranno ad essere particolarmente richiesti per tutto il 2022. Da un lato infatti gli e-commerce che popoleranno la rete dall’altro le società fisiche che si scontrano con questi colossi del marketing, tutti alla ricerca di un esperto informatico che conosca bene il suo lavoro e il mercato. Saranno molto richieste anche persone dotate di capacità organizzativa per riuscire a gestire il settore logistica e trasporti ma anche mestieri attinenti alle risorse umane che si occupino proprio dell’accesso al mondo del lavoro.

La richiesta in ambito medico

Era facilmente intuibile che nel 2022 tra i lavori più richiesti ci sarebbero stati anche quelli concernenti il settore sanitario: medici, infermieri e oss ma anche badanti e baby sitter saranno particolarmente fortunati sul lavoro. Anche per l’accesso a queste professioni è indispensabile il possesso del diploma, ed eventualmente anche la laurea successivamente. Per questo è bene avere una certificazione base da sfruttare in ogni possibile campo del sapore.