Per ottimizzare al meglio gli spazi della tua casa o del tuo ufficio con eleganza e stile, le pareti mobili divisorie sono la soluzione ideale perché permettono di diversificare gli spazi e gli ambienti in modo pratico e strategico. Le proposte di pareti divisorie per abitazioni e uffici sono ampie e vantaggiose e in particolar modo permettono di cambiare gli spazi interni anche solo in modo temporaneo per poi ripristinare la configurazione d'origine in qualsiasi momento.

Scegliere una soluzione pratica

A differenza della struttura in muratura che delimita gli spazi in modo permanente, le pareti mobili divisorie permettono di delineare gli spazi interni di una casa in modo temporaneo, in base alle esigenze e alle future evoluzioni degli ambienti, senza opere di ristrutturazioni definitive. È una soluzione pratica e intelligente che consente un risparmio sia in termini di spazio che in termini economici.

Questo vale per la propria abitazione ma anche per uffici, negozi, ristoranti, aziende, palestre e altri, proprio per creare un'atmosfera di ottimizzazione coerente degli spazi.

In ufficio, ad esempio, possono migliorare l'isolamento acustico, rendere le aree più organizzate e funzionali grazie anche alla possibilità di personalizzarli, cosa che incide notevolmente sull'efficienza lavorativa.

Modelli progettati su misura

Sono molte le soluzioni proposte sul mercato per andare incontro alle esigenze di tutti in termini di estetica e di funzionalità e in termini di budget. Vediamo nel dettaglio le pareti mobili adatte ad ogni richiesta:

Pareti mobili vetrate : rappresentano il nuovo trend che dona eleganza alla casa separando gli ambienti e donando agli spazi luminosità e moderna raffinatezza. Ideali per suddividere gli spazi negli uffici con uno stile ricercato per dare un senso di continuità tra le aree suddivise, di luce e di organizzazione e sono facilmente accostabili ad ogni tipo di arredamento, garantendo inoltre l'isolamento acustico. Sono quasi completamente in cristallo temperato con strutture senza montanti e profili in alluminio per il raccordo della parete a soffitto e pavimento, così da preservare le qualità estetiche; è possibile scegliere anche la soluzione ad unica vetrata con una parete monolitica. I cristalli tra cui scegliere possono essere trasparenti, satinati oppure impreziositi con vetrofanie.

: rappresentano il nuovo trend che dona eleganza alla casa separando gli ambienti e donando agli spazi luminosità e moderna raffinatezza. Ideali per suddividere gli spazi negli uffici con uno stile ricercato per dare un senso di continuità tra le aree suddivise, di luce e di organizzazione e sono facilmente accostabili ad ogni tipo di arredamento, garantendo inoltre l'isolamento acustico. Sono quasi completamente in cristallo temperato con strutture senza montanti e profili in alluminio per il raccordo della parete a soffitto e pavimento, così da preservare le qualità estetiche; è possibile scegliere anche la soluzione ad unica vetrata con una parete monolitica. I cristalli tra cui scegliere possono essere trasparenti, satinati oppure impreziositi con vetrofanie. Pareti mobili direzionali : sono molto utilizzate ed apprezzate negli uffici in quanto sono un'estensione delle pareti mobili ma con una maggiore attenzione al design e ai materiali, in grado di valorizzare l'intero ambiente nel quale sono collocate, e specifiche per la creazione sofisticata di spazi dirigenziali o di rappresentanza. Le pareti mobili direzionali offrono una vasta gamma di materiali in base alle esigenze e l'effetto estetico auspicato. I più apprezzati sono le pareti mobili con scuretto, che conferiscono grande dinamismo e un aspetto moderno ed elegante, e le pareti mobili a vetrata continua, per una scelta classica e di effetto.

: sono molto utilizzate ed apprezzate negli uffici in quanto sono un'estensione delle pareti mobili ma con una maggiore attenzione al design e ai materiali, in grado di valorizzare l'intero ambiente nel quale sono collocate, e specifiche per la creazione sofisticata di spazi dirigenziali o di rappresentanza. Le pareti mobili direzionali offrono una vasta gamma di materiali in base alle esigenze e l'effetto estetico auspicato. I più apprezzati sono le pareti mobili con scuretto, che conferiscono grande dinamismo e un aspetto moderno ed elegante, e le pareti mobili a vetrata continua, per una scelta classica e di effetto. Pareti mobili operative : sono la tipologia di pareti mobili più diffusa perché permette di adibire spazi differenziati di attività in aree molto grande, conservando la possibilità di ripristinarli o riconfigurarli in seguito senza interventi di opere murarie. Sono solitamente realizzate in truciolare nobilitato che le rendono leggere, solide, con un ottimo isolamento termico e acustico e con la possibilità di creare porte o finestre per ambienti più ordinati e funzionali.

: sono la tipologia di pareti mobili più diffusa perché permette di adibire spazi differenziati di attività in aree molto grande, conservando la possibilità di ripristinarli o riconfigurarli in seguito senza interventi di opere murarie. Sono solitamente realizzate in truciolare nobilitato che le rendono leggere, solide, con un ottimo isolamento termico e acustico e con la possibilità di creare porte o finestre per ambienti più ordinati e funzionali. Pareti mobili attrezzate : sono delle pareti mobili particolari che si rivelano un vero e proprio contenitore multifunzionale per uno spazio organizzato e al tempo stesso leggero e pratico da spostare. Facilmente personalizzabile secondo i propri gusti grazie alla vasta gamma di dimensioni, materiali e composizioni. È possibile scegliere tra i modelli di pareti mobili attrezzate vetrate oppure pareti cieche o finestrate in truciolare nobilitato. Solitamente sono realizzate con strutture con coprifilo o con scuretto per rispondere alle esigenze sia estetiche che funzionali.

: sono delle pareti mobili particolari che si rivelano un vero e proprio contenitore multifunzionale per uno spazio organizzato e al tempo stesso leggero e pratico da spostare. Facilmente personalizzabile secondo i propri gusti grazie alla vasta gamma di dimensioni, materiali e composizioni. È possibile scegliere tra i modelli di pareti mobili attrezzate vetrate oppure pareti cieche o finestrate in truciolare nobilitato. Solitamente sono realizzate con strutture con coprifilo o con scuretto per rispondere alle esigenze sia estetiche che funzionali. Pareti mobili manovrabili : sono strutture divisorie costituite da elementi indipendenti per migliorare la suddivisione degli ambienti molto ampi per ricavare delle sale più piccole in ordine di necessità che possono facilmente spostarsi in pochi secondi. Generalmente sono composte da pannelli montati su binari che ne consentono lo scorrimento a seconda delle caratteristiche dell'area. Per una resa elegante e una luminosità maggiore è possibile optare per pannelli interamente in vetro, per esigenze di privacy è invece possibile prediligere i pannelli ciechi in truciolare nobilitato.

: sono strutture divisorie costituite da elementi indipendenti per migliorare la suddivisione degli ambienti molto ampi per ricavare delle sale più piccole in ordine di necessità che possono facilmente spostarsi in pochi secondi. Generalmente sono composte da pannelli montati su binari che ne consentono lo scorrimento a seconda delle caratteristiche dell'area. Per una resa elegante e una luminosità maggiore è possibile optare per pannelli interamente in vetro, per esigenze di privacy è invece possibile prediligere i pannelli ciechi in truciolare nobilitato. Pareti mobili per cleanroom: sono richieste in tutti gli ambienti a camera bianca, stanze a contaminazione controllata come nel caso di farmacie, ospedali, cliniche o settori alimentari, nelle quali è importante eliminare la presenza di contagio esterno con particolare attenzione alla presenza di aria pura, cioè a basso contenuto di microparticelle di polvere in sospensione. La superficie delle pareti mobili per stanze bianche deve essere mantenuta il più liscio possibile, si scelgono quindi pannelli sigillati tra loro; solitamente pannelli classici a sandwich in laminato truciolare nobilitato, pannelli interamente vetrati o in materiale metallico di facile igienizzazione.

Le pareti mobili sono una scelta intelligente, creativa ed economica e consentono una vasta scelta di materiali e pannelli che possono dare una nuova vita ai nostri ambienti, piccoli o grandi, senza lavori interminabili e costosi.