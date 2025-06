Le barriere architettoniche, all’interno di appartamenti e condomini, rappresentano una vera sfida per chi ha difficoltà motorie. Fortunatamente, oggi esistono soluzioni affidabili e sicure per abbatterle: una delle più efficaci è il montascale per disabili.

Cos’è un montascale e a chi serve?

Un montascale è un impianto meccanico progettato per aiutare le persone con ridotta mobilità a superare le scale in sicurezza. Può essere installato in ambienti interni o esterni, su scale dritte o curve, ed è adatto sia a disabili in carrozzina sia a persone anziane con difficoltà motorie.

Proprio gli anziani sono gli utilizzatori più assidui di questo tipo di ausilio sanitario. L’azione di salita e discesa delle scale è un grande ostacolo per le persone con problemi di deambulazione e sappiamo bene che una caduta dalle scale può diventare un problema significativo in età avanzata.

Vantaggi principali di un montascale

Sicurezza : elimina il rischio di cadute e infortuni sulle scale

: elimina il rischio di cadute e infortuni sulle scale Autonomia : permette alla persona disabile di muoversi in casa senza aiuto

: permette alla persona disabile di muoversi in casa senza aiuto Adattabilità : i modelli moderni si installano su quasi tutte le tipologie di scale

: i modelli moderni si installano su quasi tutte le tipologie di scale Valorizzazione dell’immobile: migliora l’accessibilità e il valore della casa

Tipologie di montascale

A poltroncina : ideali per chi può sedersi durante la salita

: ideali per chi può sedersi durante la salita A piattaforma : pensati per chi usa la sedia a rotelle

: pensati per chi usa la sedia a rotelle Montascale mobili: dispositivi portatili, utili in caso di spostamenti temporanei

Come scegliere il modello giusto?

Il primo passo è affidarsi a un’azienda specializzata, in grado di consigliare il modello di montascale più adatto in base alle caratteristiche dell’abitazione e alle esigenze dell’utente. Un’azienda seria ed affidabile valuterà la situazione con un sopralluogo di un tecnico esperto che si occuperà in seguito anche della progettazione del percorso del binario che è la parte più importante di tutto il progetto.

il sopralluogo dovrà prevedere un’analisi accurata del luogo ed in particolare:

La Presenza di pianerottoli o curve strette

La Portata massima necessaria

Lo Spazio disponibile

Investire in un montascale significa investire nella qualità della vita, nell’autonomia e soprattutto nella sicurezza delle persone anziane. Non è solo una comodità, ma un diritto per chiunque voglia continuare a vivere la propria casa senza limitazioni.