In Italia ci sono molte aziende che da decenni si occupano della produzione di tantissime spazzole e accessori per aspirapolvere, fatti su misura e in base alle richieste dei clienti. I loro prodotti vengono seguiti passo passo da un team di professionisti sempre pronto a rispondere ad ogni problema con la professionalità che solo l'esperienza può offrire.

Ogni produzione viene eseguita con molta attenzione ad ogni dettaglio, per garantire ai propri clienti un articolo ben definito, personalizzato e prodotto con i migliori materiali in commercio, solidi e durevoli, che aiutano ad ottimizzare la resa dello stesso. Grazie alla scrupolosa attenzione per il cliente, l'Italia vanta richieste di produzione in tutto il mondo.

Uno sguardo al passato

Gli anni della guerra seconda guerra mondiale sono stati anni molto duri per il settore degli elettrodomestici, perché definiti troppo costosi, non necessari e non un bene primario. La rivoluzione avviene intorno alla fine degli anni quaranta e cinquanta, quando nelle case iniziano a vedersi i primi elettrodomestici, grazie al benessere che piano piano cresceva sempre di più e diveniva più collettivo.

In questi anni sono nate molte aziende in Italia che, nonostante la crisi pregressa e la guerra, riescono a mettere in piedi una realtà tutta italiana che si occupa della produzione di spazzole per l'igiene personale e per la casa, come spazzolini o pennelli da barba.

Finita la guerra e gli anni in cui gli elettrodomestici erano definiti un lusso, molte attività decidono di fare un passo in avanti e di puntare in alto, espandendo le proprie aziende, fino quando negli anni '80, grazie anche a degli accordi con affiliati tedeschi, inizieranno a produrre spazzole, bocchette di aspirazione e accessori per gli aspirapolvere, ispirandosi ai famosi bidoni americani.

É proprio in questo periodo che alcune aziende inizieranno costruire i suoi prodotti utilizzando metodi diversi rispetto a poco tempo prima, con materiali antiurto e resistenti, lasciando al passato l'utilizzo di vecchi componenti come la bachelite. Gli anni '90 saranno lo scenario di un altro grande successo: in Italia le aziende che producono spazzole professionali e domestiche inizieranno ad avere una competenza internazionale soprattutto perché si introduce la novità della resistenza termica degli accessori che si producono.

Molti sono i prodotti che, nell'arco di tutta la loro lungimirante esistenza, le aziende italiane hanno messo sul mercato e hanno contribuito a scrivere la storia delle invenzioni nazionali: ad esempio, gli aspirapolvere a gettone self-service degli autolavaggi che si usano per ripulire l'interno delle automobili o l'utilizzo di una fibra sintetica gialla, come il tampico, ottima ma ad un prezzo molto basso che ha permesso ai richiedenti di risparmiare molto denaro. Ancora oggi l'Italia vanta la consegna di prodotti privi di difetti, perfettamente controllati e di altissima qualità.

Cosa offrono le aziende

Molti produttori internazionali di aspirapolvere e di ricambi si rivolgono alle aziende italiane quasi ogni giorno per commissionare la progettazione e la produzione di accessori e spazzole per aspiraliquidi, aspirapolvere e aspiravapore industriali, sia professionali che domestici.

Per soddisfare tutte le esigenze dei clienti, bisogna seguire un programma step-by-step con professionalità che permette di tenere sempre sotto controllo la produzione e assicurarsi che il prodotto finito sia di ottima qualità.

Le diverse fasi da seguire sono:

Progettazione e ricerca dei materiali: i collaboratori, dotati di competenze specifiche, si occupano di scegliere i materiali migliori e le forme;



Consulenza: i clienti hanno in ogni momento l'opportunità di consultare i collaboratori per qualsiasi evenienza o curiosità tecnica ed hanno anche accesso alla rete dei fornitori fidati;



Estetica: si cerca di accontentare sempre i clienti realizzando prodotti in qualsiasi colore o forma, ottenendo la maggior parte delle volte una resa cromatica perfetta;



Personalizzazione: si progettano spazzole per qualsiasi tipo di dispositivo, tenendo conto di tutte le sue caratteristiche per ottimizzarne il risultato.



Una delle aziende che più rispecchia la storia e la realtà italiana è la Davy s.r.l. Se si ha bisogno di più informazioni o se si vuole collaborare per un progetto o si vuole avere una prova della qualità della produzione, basterà visitare il loro sito ufficiale al link www.davy.it.