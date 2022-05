Negli ultimi due anni, si è avviato un processo di maggiore interesse verso la terapia e lo psicologo online. “La gente si sta abituando a cercare alternative alla terapia tradizionale e le trova nella consulenza online”, dice la Dr.ssa Martina Paglia, una psicologa autorizzata che esercita online, in Italia e in Inghilterra. E dice ancora: “La tecnologia digitale viene considerata come un modo per aiutare le persone a rimanere in contatto tra loro, nonostante il fatto che la maggior parte dei medici preferisca ancora vedere i pazienti faccia a faccia.”

Questa potrebbe non essere una soluzione adatta a tutti, ovviamente, ma la terapia attraverso uno psicologo online è uno dei modi migliori per ottenere i trattamenti più appropriati per la salute mentale. Infatti, la terapia su internet sta diventando sempre più popolare poiché i terapeuti hanno ampliato le loro offerte per aiutare le persone durante questi due ultimi anni di pandemia.

Sono stati in molti a preferire dei centri clinici digitali di psicologia online perché spesso più convenienti rispetto alle sedute in studio. Inoltre, il web ha permesso di avere anche una migliore privacy rispetto alle sessioni faccia a faccia. Sostanzialmente, le piattaforme online hanno aiutato a rendere la terapia più accessibile alle persone con vincoli di tempo, che devono rimanere a casa, vivono in aree remote o sono portatori di handicap.

Perché nel 2022 si cerca uno psicologo online?

“Se si guarda alle ragioni per cui le persone cercano aiuto, le più comuni sono legate a stress, depressione, ansia, dolore e trauma. Queste sono cose che possono essere trattate facendosi aiutare anche dalla tecnologia digitale. Non hai bisogno di vedere il tuo terapeuta di persona, ma hai bisogno di connetterti con qualcuno in modo significativo”, dice la Dr.ssa Paglia.

La dottoressa afferma che la terapia online sta diventando sempre più accettata grazie ai tanti benefici che offre. “Non è solo più conveniente, ma permette altresì un ambiente più rilassato e naturale e, nell’ultimo anno, c’è stato un massiccio aumento di interesse nella terapia online. La gente cerca alternative alla consulenza tradizionale e le trova nella consulenza online”.

Chi è la Dr.ssa Martina Paglia?

La Dr.ssa Martina Paglia è una psicologa iscritta all’Albo degli Psicologi Italiani e opera sul campo dal 2012, quando ha iniziato a lavorare presso i servizi di salute mentale sul territorio inglese. Grazie alla sua esperienza maturata, intuisce che il territorio inglese ha bisogno di un servizio di psicologia da offrire ai tanti italiani espatriati.

Per questo motivo, nel 2016, fonda The Italian Psychology Clinic il primo servizio di supporto psicologico italiano a Londra. Successivamente, durante il lockdown londinese del 2021, costituisce Psicologo 4U avendo la consapevolezza che la tecnologia gli può offrire una opportunità unica: “ho avuto l’occasione di facilitare l’accesso alle persone per le cure psicologiche. Inoltre, l’ho reso anche più conveniente” dice.

“Nel 2022, finalmente, dopo aver aiutato più di diecimila persone ad avere una sessione terapeutica con uno psicologo online, possiamo affermare che il nostro progetto è una realtà di successo” e dice ancora: “Un team di esperti che ama il proprio lavoro ha permesso alle persone di ritrovare se stesse e di tirare fuori il meglio di sé; oggi, queste stesse persone, vivono senza l’incubo di guardarsi dentro e vedere solo il buio… la luce ha rotto quel muro d’ombra che le inseguiva portandogli soltanto depressione e malessere interiore.”

Psicologo 4U è la migliore startup del 2022 per la psicologia online

Il progetto di Psicologo 4U possiamo considerarlo come uno dei migliori nel 2022 e, la caparbietà e la risolutezza della Dr.ssa Paglia, sono state determinanti per renderlo ancor più di successo. Attualmente, il quasi il 95% dei pazienti è in grado di affermare che Psicologo 4U offre un servizio di supporto psicologico oltre la media, anzi è migliore di quello offerto in studio. Invece, il 98% degli stessi pazienti è pienamente soddisfatto di aver anche ottenuto un corposo risparmio in termini economici.

Metodo terapeutico adottato da Psicologo 4U

Il metodo utilizzato dal centro clinico digitale di psicologia online – Shared Decision Making in healthcare – offre allo psicologo come al paziente la possibilità di prendere delle decisioni del tutto condivise che, nel tempo, aiutano a raggiungere un beneficio salutare mentale di estremo valore sociale. Il paziente, nel processo decisionale condiviso, avrà la consapevolezza di essere importante per il suo terapeuta, che discuterà con lui ogni singolo aspetto di cura, i rischi e benefici, e le diverse opzioni di terapia disponibili per il suo personale caso.

“Ogni servizio di terapia online è stato accuratamente controllato dal nostro team di esperti medici per assicurarsi che soddisfino i nostri standard elevati” dice la Dr.ssa Paglia. Insomma, certamente possiamo affermare che esistono molti vantaggi se chiedi un consulto a uno psicologo online di Psicologo 4U:

Hai a che fare con professionisti della salute mentale che sono tutti psicoterapeuti, psicologi o psichiatri autorizzati e iscritti all’Albo degli Psicologi Italiani.

Puoi riuscire ad avere il tuo psicologo personale con un semplice processo di selezione online, dove ti verrà assegnato il migliore in funzione di un abbinamento realizzato attraverso un algoritmo esclusivo e innovativo.

Trovi moltissimi riscontri positivo dei clienti.

Hai la possibilità di avere la prima sessione conoscitiva del tutto gratuita e le successive sedute sono proposte a un prezzo davvero low cost.

Trovi soltanto terapeuti con una vasta gamma di competenze, tra cui ansia, depressione, traumi, problemi relazionali, uso di sostanze che creano dipendenza, dolore e disturbi alimentari.

Quali sono i prezzi di una singola sessione terapeutica?

Sostanzialmente, i prezzi sono in media più bassi del 15% rispetto agli altri siti web presenti in rete. Ad esempio:

Puoi pagare 40 euro per ottenere un consulto terapeutico singolo di 50 minuti;

50 euro è il prezzo per una seduta di 50 minuti, per una coppia.

Inoltre, hai un primo consulto conoscitivo con uno psicologo online in modo del tutto gratuito. Dunque, perché non approfittarne!

Conclusione

