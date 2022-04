Non sempre ci fidiamo dell'acqua dei rubinetti di casa. Molto spesso capita che questa sia dichiaratamente non potabile, oppure, avendo dubbi sulla provenienza e la sua filtrazione, preferiamo acquistare l'acqua al supermercato. Ma esiste un modo per ottenere acqua pura dai rubinetti di casa, attraverso la depurazione per osmosi inversa. Andiamo a vedere più nel dettaglio di cosa si tratta.

L'osmosi inversa

Si tratta di un procedimento in grado di rimuovere le impurità dall'acqua.

Il meccanismo che sta alla base dell'osmosi è abbastanza semplice: due liquidi, che contengono al loro interno una quantità indefinita di materiali solidi sciolti (come le impurità) vengono mescolati al punto tale da uniformarsi completamente.

Il processo

Parlando del processo per depurare l'acqua, questo si avvale invece dell'osmosi inversa: invece di mescolare tutti gli elementi in un unico liquido, questi vengono separati, eliminando i detriti e lasciando l'acqua depurata.

Tutto ciò non avviene tramite un processo chimico, bensì a un processo meccanico, in cui viene applicata una pressione tale che spinge il liquido con le impurità verso una membrana semipermeabile, provocando così un flusso inverso e ottenendo la separazione tra i materiali nocivi e l'acqua.

I filtri principali della membrana trattengono detriti più grandi come alghe, sabbia, terriccio o calcare. Altri filtri in carbone attivo, invece, vanno ad eliminare batteri, possibili pesticidi e altri elementi che andrebbero a nuocere gravemente alla nostra salute. Inoltre, un ulteriore filtro, sempre in carbone attivo, regola e gestisce anche il sapore dell'acqua depurata, per un'esperienza gradevole a 360°.

Attraverso una valvola, infatti, è possibile regolare la quantità di sali minerali da includere nell'acqua, proprio per ottenere un gusto quanto più in linea con i vostri standard.

Acqua oligominerale fatta in casa

Anche quando si tratta di acqua le persone hanno dei gusti molto precisi.

C'è chi preferisce quella "liscia" ma non troppo "molla", c'è chi la beve solo fredda oppure chi non rinuncerebbe mai all'acqua frizzante.

Anche in questo senso, la tecnologia dei depuratori per osmosi inversa ci viene in soccorso, offrendoci la possibilità di ottenere acqua depurata frizzante direttamente dai rubinetti di casa nostra.

Questo è possibile aggiungendo al depuratore osmotico un frigogasatore, ossia un dispositivo che andrebbe collegato direttamente alla rete idrica domestica. In questo modo è possibile ottenere un litro di acqua perfettamente potabile fredda o frizzante o entrambe le cose.

La manutenzione del depuratore

Naturalmente, come per ogni elettrodomestico, per garantire sempre la corretta funzionalità dell'apparecchio occorre procedere con una manutenzione periodica.

I filtri a carboni attivi che compongono il depuratore vanno, infatti, sostituiti ogni 6 o 12 mesi, in base al quantitativo di acqua che si produce in questo lasso di tempo.

Mentre le membrane osmotiche hanno una durata maggiore e vanno sostituite ogni 3 o 4 anni.

Vantaggi del depuratore osmotico

In termini puramente quantitativi, non sono molti i vantaggi dell'avere un depuratore osmotico in casa, ma in termini qualitativi sono importantissimi. Come anticipato in precedenza, l'acqua distribuita dalla rete idrica nazionale può essere sicuramente potabile, ma il suo passaggio attraverso tubature malandate, può rendere quell'acqua non idonea all'alimentazione.

Un altro vantaggio da non sottovalutare, soprattutto in questo periodo di cambiamento delle normative sull'aumento e il riciclaggio di plastica, è quello di liberarsi dal vincolo di dover acquistare acqua in negozio e, conseguentemente di doversi sbarazzare di quantitativi di plastica enormi.

In base alle diverse esigenze, esistono diverse tipologie di depuratori osmotici, che possono arrivare a produrre al giorno 160 litri di acqua depurata. Ma il vantaggio più grande e soddisfacente sarà sicuramente quello del ritorno economico, su medio e lungo termine, sulla spesa familiare e quello del ritorno ecologico sulla situazione ambientale.

Trovare modi che giovano all'ambiente e alla persona è la soluzione migliore per incamminarci verso uno stile di vita più corretto e sostenibile.