Se è vero che Internet e i servizi collegati sono sempre più parte integrante della nostra quotidianità, è pur vero che siamo ancora lontani da un’omogeneità dei sistemi di connessione. Secondo le statistiche, sono tante le famiglie e le aziende che restano ancora aggrappate a dei sistemi ormai obsoleti come le chiavette USB ricaricabili o le antennine Wi-Fi.

Per simili infrastrutture, risalenti al decennio scorso, si fa complicato restare al passo con gli standard attuali di trasmissione e di risoluzione delle immagini. Ben presto, le interruzioni di segnale e i rallentamenti nel corso della navigazione diventano all’ordine del giorno, minando l’operatività del PC e di altri dispositivi.

Se i problemi appena descritti persistono ormai da alcuni mesi, l’unica cosa da fare è un upgrade del sistema di connessione a Internet, dire addio alla vecchia chiavetta USB e dare un’occhiata alle offerte per la fibra ottica. A tal proposito, è possibile comparare le varie proposte di fibra ottica su facile.it o altre piattaforme di comparazione direttamente da smartphone o tablet.

Con il supporto della fibra ottica, si apre un mondo di possibilità: navigazione veloce, partecipazione a videoconferenze, streaming audio e video, gaming e molto altro ancora. In definitiva, la guida odierna si pone l’obiettivo di sintetizzare almeno 3 buone ragioni che rendono necessario il passaggio alla fibra ottica.

Fibra ottica: una velocissima trasmissione dei dati

Al giorno d’oggi, la fibra ottica non ha rivali per quanto attiene alla trasmissione dei dati. I risultati straordinari si devono alla particolare natura dei cavi. Una sequenza di sottili filamenti in fibra di vetro è avvolta all’interno di una guaina isolante che funge da collante e da protezione dagli agenti esterni. Così facendo, i filamenti in fibra di vetro non subiscono interferenze e restano inattaccabili dai repentini cambi atmosferici.

Giocando ai videogame di ultima generazione, ad esempio, si ha una chiara dimostrazione della potenza offerta dalla fibra ottica. La connessione rapida, sia in download che in upload, permette alle immagini di scorrere in maniera fluida, i tempi di reazione vengono dimezzati e l’esperienza videoludica raggiunge dei livelli di coinvolgimento mai visti. Finalmente, si potrà partecipare a tornei e a competizioni varie direttamente dalla propria cameretta.

Fibra ottica: film e serie TV in altissima definizione

Mentre i ragazzi passano da un battle royale all’altro, i genitori, al termine di un’intensa giornata lavorativa, possono rilassarsi sul divano e godersi un film o una serie TV in streaming, senza subire delle interruzioni o dei cali in termini di definizione. Anche in queste situazioni, fluidità è la parola d’ordine e ciò che maggiormente spinge le famiglie verso l’adozione della fibra ottica.

Fibra ottica: massima velocità sia in download che in upload

Oltre a fungere da accesso per una serie di attività, la vera forza della fibra ottica è la straordinaria velocità sia in download che nell’upload. Questo tipo di connessione permette di scaricare file e programmi pesanti nel giro di qualche secondo, di inviare mail o grossi documenti in qualsiasi momento e di caricare pagine web in un batter d’occhio. Installando la fibra ottica, i ragazzi potranno studiare maneggiando strumenti all’avanguardia e i loro genitori potranno lavorare comodamente da casa, senza dover tornare in ufficio.