Sono diversi i modelli di pareti mobili presenti attualmente sul mercato. Consigliamo sempre di rivolgersi a ditte capaci di offrire alla propria clientela una gamma completa di soluzioni per le pareti mobili.

Come andremo a vedere qui di seguito, si va dalle pareti mobili più comuni, quelle di tipo operativo, per arrivare alla realizzazione di opere alto livello tecnico, destinate a delimitare in maniere personalizzate le cleanroom aziendale. Come si può vedere visitando https://www.paretimobilibergamo.it. Ogni soluzione proposta serve per favorire la luminosità degli spazi interni. aumentando la sensazione generale di ampiezza.

Questi sono i principali tipi di pareti mobili attualmente in commercio:

direzionali, utili per ricavare spazi di rappresentanza, sale riunioni e uffici direzionali;

operative, servono per la riconfigurazione efficiente e semplici degli spazi lavorativi;

attrezzate, sono in grado di fornire spazi ricavati da mobilio di contenimento;

manovrabili, in grado di modificare la configurazione degli spazi in poco tempo;

mobili per cleanroom, creano spazzi a parametri controllati con un'atmosfera personalizzata.

Le diverse fasi riguardanti le pareti mobili

Le fasi d'intervento in questo caso sono: consulenza, progettazione, realizzazione, consegna, posa in opera, finitura e riorganizzazione a Milano città e provincia.

Consulenza

Grazie a tutta l'esperienza maturata sul campo, sono anni infatti che l'azienda è attiva sul territorio del capoluogo lombardo e provincia, e per questo semplice motivo può affiancare con competenze e professionalità il cliente nell'importante scelta dei modelli e dei materiali più adatti al caso. Ricevere i consigli più adatti già in questa prima fase aiuta a pianificare al meglio la divisione e la ridistribuzione degli spazi.

Progettazione

In questa fase vengono progettate su misura le pareti mobili. Vengono prese in considerazione tutte le esigenze del cliente che possono essere specifiche e uniche. Qui si progetta il lavoro adattandolo agli spazi e a tutte quelle situazioni che si possono verificare nelle aziende, senza trascurare nessun dettaglio per meglio adattare il tutto alle effettive necessità.

Realizzazione

La terza fase è quella che prevede la realizzazione delle pareti, che vengono costruite su misura con i materiali scelti dall'utente e consigliati dall'azienda stessa che qui, si attiene al progetto precedentemente elaborato e concordato con la clientela.

Consegna

A effettuare la consegna sarà il personale stesso dell'azienda, che prenderà in carico l'ordine lo consegnerà presso l'indirizzo indicato dal cliente. Si tratta in realtà di una fase delicata dove è molto importante l'aspetto organizzativo per evitare di avere meno interruzioni lavorative possibili.

Posa in opera

In questa quinta fase l'installazione e la seguente posa in opera delle parteti, ma anche delle opere accessorie come i setti acustici in cartongesso o le velette, è affidata solamente a personale competente e specializzato, dotato di comprovata esperienza.

Finitura

Con quest'operazione di alta precisione si provvede in maniera diretta all’installazione di veneziane o all’applicazione di pellicole adesive sulle vetrate o sulle pareti mobili vetrate, per poter consegnare alla clientela un lavoro qualitativamente apprezzabile e completamente finito,

Riorganizzazione

L'azienda può essere contatta per la progettazione do l'eventuale riconfigurazione dei vostri spazi lavorativi. In questo modo si potrà avere un progetto che aiuterà di fatto il cliente a raggiungere il risultato desiderato, senza dover effettuare interventi importanti o troppo onerosi. La riorganizzazione permette infatti di mantenere a un livello minimo la necessità d'inserimento nuovi elementi. Sarà il personale incaricato dall'azienda stessa, ina volta incaricato, a seguire il progetto e a montare e smontare le pareti mobili seguendo le nuove posizioni concordate.

Servizi personalizzati di progettazione

Questa azienda è in grado di seguire la clientela in tutte le fasi relative agli interventi d'implementazione degli spazi di uffici e di aziende, in particolar modo in quelle riguardanti l'aspetto particolare delle pareti mobili, andando incontro alle diverse esigenze offrendo un servizio personalizzato.

Il suo personale è altamente specializzato nella progettazione, nella realizzazione e nella posa in opera di quelle che sono le pareti mobili divisorie, realizzate su misura per gli spazi lavorativi di uffici e capannoni.