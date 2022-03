Se hai bisogno di lavorare, te ne intendi di prodotti di bellezza, per la cura della persona e della casa ma non puoi stare troppo tempo fuori casa, diventa consulente Faberlic.

Lavorando per il Network Marketing di faberlic Italia potrai avere delle entrate extra che faranno comodo a te e alla tua famiglia.

Cos’è Faberlic

Faberlic è una grande azienda russa che vende, attraverso metodo diretto, prodotti cosmetici unici che, grazie al loro speciale complesso a base di ossigeno fatto di Aquaftem®, Novaftem – O2™, forniscono ossigeno anche agli strati meno superficiali della pelle. L’azienda collabora con importanti istituzioni scientifiche per produrre i cosmetici.

Ha iniziato a vendere nel 2003 su scala internazionale ed ora svolge la sua attività in 42 paesi sparsi in ogni continente. I clienti di Faberlic sono circa 8 milioni e i consulenti che collaborano con l’azienda sono più di un milione.

Faberlic vende anche altri prodotti estetici come profumi, prodotti per la cura della pelle e dei capelli e per la salute ma anche articoli per la casa, abbigliamento per donne, uomini e bambini, scarpe e accessori. Tutti questi prodotti non sono acquistabili nei negozi fisici ma solo rivolgendosi ad una consulente. La migliore consulente Italiana del Network Marketing di faberlic è Carmen Indaco, sempre disponibile e costanza, che ha scalato il successo.

Come funziona Faberlic

Faberlic è un business di tipo MLM attivo nella vendita di prodotti di diverso tipo. L’azienda produce gli articoli utilizzando attrezzature ecologiche e all’avanguardia con processi di produzione automatizzati. Collaborando con il Network Marketing di faberlic è possibile occuparsi di un progetto personale, diventare indipendente e organizzare il lavoro nel luogo e negli orari più comodi per ognuno.

Come diventare consulente Faberlic

La figura del consulente rappresenta il partner commerciale di Faberlic che deve pubblicizzare l’azienda e i prodotti e che si mette a disposizione dei clienti per effettuare ordini, fornire informazioni e consigliare i prodotti più adatti e, per chi fosse interessato, come fare per iniziare la collaborazione con Faberlic.

Per diventare consulente il cliente deve avere almeno 18 anni. Chi decide di avere entrate dalle vendite personali deve innanzitutto aderire al piano marketing della società. Faberlic conteggia le vendite in punti. Ogni prodotto ha un valore monetario e un valore in punti. Più punti si ottengono e più saranno i vantaggi, inoltre, è possibile creare un team con altre consulenti, avere vantaggi esclusivi ed entrare alla business MLM.

È possibile intraprendere la collaborazione con l’azienda anche se non si è esperti. Faberlic offre un programma di formazione per i nuovi collaboratori con seminari per conoscere i prodotti, le promozioni e per essere incentivati al lavoro. Chi lavora per Faberlic ha continui stimoli e può migliorare la propria posizione se lavora con costanza e impegno.

Acquistare con Faberlic

Per ordinare i prodotti su Faberlic è facilissimo. Bisogna iscriversi gratuitamente inserendo i propri dati. Dopo avere inserito i codici degli articoli desiderati nel carrello è possibile pagare i prodotti semplicemente ricaricando il conto con la propria carta di credito.

I costi di spedizione cambiano in base al corriere e all’importo dell’ordine. Facendo recapitare il pacco in uno dei punti di ritiro italiani non si pagherà la spedizione. I consulenti sono sempre a disposizione per dare informazioni sui prodotti e su come diventare un collaboratore del Network Marketing di faberlic.

Vantaggi per i consulenti Faberlic

Faberlic offre diversi programmi per i suoi consulenti. C’è lo starting program, il programma start, il bonus Start Rapido e il programma Vip.

Ai primi tre possono partecipare tutti i consulenti, al programma Vip, invece, possono partecipare solo i consulenti Vip cioè chi ha accumulato una certa quantità di punti.

Lo starting program prevede che ogni consulente effettui ordini di 44,99€ minimo per 9 campagne consecutive per ricevere un set di prodotti a un prezzo speciale. Questo programma prevede anche che il consulente riceva un regalo di benvenuto, diverso per ogni campagna.

Il programma start è il programma successivo allo starting. Prevede due opzioni: se si acquistano prodotti per un valore di 44,99€ si riceve un set di prodotti a soli 5,99€, se i prodotti hanno un valore di 89,99€ il consulente riceverà il set di prodotti a soli 1,99€.

Diventare consulente Faberlic Italia risulta facile, divertente e motivante. Chi fa parte della famiglia Faberlic è molto soddisfatto del lavoro che fa, è contento di collaborare con altri consulenti e di ricevere provvigioni faberlic svolgendo questa attività.