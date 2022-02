Acquistare un tapis roulant può essere un'ottima scelta se ci si vuole tenere in forma senza dover per forza uscire di casa. Se avete deciso quindi di praticare questo tipo di attività fisica prima di acquistare un tapis roulant dovete sapere che ci sono diversi criteri che variano dal tipo di motore alle funzioni, da quanto è ingombrante alla stabilità in corsa, dal tipo di nastro fino ad arrivare al display.

Quando si sceglie un determinato tapis roulant è bene verificare che le sue funzioni siano compatibili alle tue esigenze e alle tue caratteristiche fisiche.

Qual'è la differenza tra un tapis roulant elettrico o uno magnetico?

Sul mercato esistono due categorie di tapis roulant: elettrico o magnetico. Questi hanno tecnologie diverse che incidono particolarmente nella scelta del tapis roulant. Il tapis roulant magnetico muove il nastro attraverso il movimento della vostra corsa, quindi non potendo muoverlo in autonomia non presenta programmi di allenamento differenti.

Diversi modelli di tapis roulant magnetici hanno però la possibilità di inclinare il piano per aumentare la difficoltà, ma bisogna sempre interrompere il ritmo della corsa. Il tapis roulant elettrico, come è facilmente intuibile, a differenza di quello magnetico funziona grazie ad un motore che viene alimentato da una normale presa elettrica.

Questa tipologia di tapis roulant è considerata la migliore, infatti si trovano in tutte le palestre.

Come scegliere un tapis roulant elettrico

Sicuramente acquistare un tapis roulant elettrico è una scelta che richiede un investimento maggiore ma che può dare molte soddisfazioni e ci si vuole allenare in casa.

Bisogna tenere in considerazione ogni singolo elemento del tapis roulant se si vuole godere di una buona esperienza di allenamento.

Il motore

Una caratteristica fondamentale di cui tenere conto è la potenza del motore, questa sulla schede tecniche del prodotto viene espressa in HP.

Spesso ci si sofferma a vedere sulla scheda tecnica la potenza massima, ma quella più importante è la potenza continua che il tapis roulant riesce a generare durante la corsa.

Un ottimo tapis roulant elettrico ha una potenza continua compresa tra 1,5 e 2,5 HP.

Questa si traduce in una velocità massima di 15-20 km/h a seconda anche del vostro peso.

Il nastro

Secondo la normativa europea il nastro per la corsa di un tapis roulant per risultare sicuro deve essere minimo 120cm di lunghezza × 40 cm di larghezza.

Sotto queste dimensioni sono solamente indicati per camminare e non per la corsa.

Ovviamente le dimensioni minime non fanno riferimento alle caratteristiche fisiche di una persona.

Se si è particolarmente alti e si pensa di avere una falcata particolarmente ampia in corsa è bene allora optare su tapis roulant da almeno 140 cm di lunghezza.

Inclinazione

Questo fattore è molto importante se si vuole stimolare ulteriormente i muscoli sottoponendoli a sforzi maggiori.

È meglio prediligere modelli che possono inclinare il piano di corsa durante l'allenamento.

I vari livelli di inclinazione sono sempre elencati sulla scheda relativa al prodotto.

Funzioni e diversi programmi di allenamento

Questa tipologia di tapis roulant risulta un'ottima scelta anche per l'home fitness grazie alle loro diverse funzioni.

I programmi di allenamento ti permettono di cambiare comodamente la velocità o l'inclinazione del piano di corsa direttamente dal display.

Inoltre il display di un tapis roulant elettrico permette di monitorare performance di allenamento tenendo sott'occhio statistiche come: velocità media, tempo, distanza percorsa e calorie bruciate.

Tanti tapis roulant hanno anche degli speaker che permettono di ascoltare i propri brani preferiti mentre ci si allena.

Spazio

Infine è molto importante considerare quali sono gli spazi che si hanno in casa prima di acquistare un tapis roulant che possa risultare troppo grande per le vostre esigenze.

Per ridurre l'ingombro è possibile acquistare un tapis roulant che sia pieghevole in modo da poterlo riporre facilmente a posto quando non lo si utilizza.