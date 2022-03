La sicurezza, oltre ad essere un diritto è un bene irrinunciabile, specialmente in un mondo immerso nell'era del progresso. Ecco perchè l'intervento dell'uomo può cambiare l'esito degli eventi, azzerando rischi e pericoli. I prodotti e i servizi esistono quando si parla di proteggersi da incendi, aspetto fondamentale per la tutela e la sicurezza delle persone.

L'importanza dell'estintore

Un estintore è un apparecchio mobile utilizzato sia in ambito pubblico che privato con lo scopo di spegnere il fuoco durante un incendio, generalmente è costituito da più serbatoi che contengono una sostanza particolare e una valvola che ne regola il flusso d'uscita. È importante che vi sia un agente estinguente e un agente propellente, che è l'azoto. L'estintore deve essere progettato per risultare resistente agli agenti atmosferici, con un sigillo di sicurezza per il controllo visivo.

Tra i prodotti antincendio l'estintore è il prodotto per eccellenza, deve essere conforme alle normative vigenti come tutti i sistemi di sicurezza per il controllo degli incendi. Ne esistono di diversi tipi, troviamo quelli a schiuma, i quali hanno un serbatoio generalmente in acciaio e funzionano con un liquido schiumogeno che fuoriesce da piccoli forellini presenti alla base, che permettono di miscelare l'aria al liquido così da agire contro l'incendio.

Gli estintori a CO2 invece, sono la tipologia che ha il vantaggio di non lasciare residui, lo spegnimento dell'incendio avviene infatti per soffocamento. L'estintore funziona ad anidride carbonica, che si trova allo stato liquido e viene fatta uscire tramite un diffusore a cono.

Infine vi sono gli estintori a polvere, noti per la loro elevata efficacia nello spegnimento, sono composti da soluzioni saline, solfato e fosfato di ammonio. Anche in questo caso l'azione di spegnimento avviene per soffocamento.

Kit Pronto Soccorso

Quando si parla di sicurezza, a lavoro come in casa è impossibile non parlare dell'importanza del kit di pronto soccorso, reso obbligatorio negli ambienti lavorativi dal Ministero della salute, il cui Decreto 388 ne spiega tutte le indicazioni.

Ogni kit normalmente contiene istruzioni per il corretto utilizzo, come prima cosa vi si trovano i guanti che devono essere immediatamente indossati prima di prestare soccorso, per una completa protezione igienica. In caso di ferite il kit contiene anche un disinfettante, che va applicato sulla pelle solo dopo averla pulita con acqua non sporca. La pinza poi, permette di rimuovere l'eventuale presenza di corpi estranei e si presenta chiusa, per via del fatto che si tratta di un prodotto sterile. Le valigette pronto soccorso, come quelle di www.antincendiomaster.it sono disponibili sia nella tipologia dedicata a due persone sia nel formato dedicato a oltre due persone e contengono tutto il necessario.

Oltre alle valigette pronto soccorso il Decreto prevede l'obbligo per le aziende di disporre dei cosiddetti armadietti per il pronto soccorso aziendale, i quali sono piccoli armadietti di plastica a due ante nella versione più piccola e tre per quella più grande, che contengono dispositivi medici di base e tutto l'occorrente per prestare il primo soccorso durante situazioni di infortunio.

Elemento primario è anche il kit lavaocchi di emergenza, in caso di contatto con sostanze dannose per gli occhi, piccole docce di emergenza costituiscono un primo soccorso valido che fa davvero la differenza rispetto agli eventuali danni riportati.

Protezione individuale

Per una completa sicurezza, è importante anche disporre di prodotti antinfortunistici, tra cui borse ADR, importanti per la tutela individuale quando si tratta di trasporto di merci pericolose. Sono infatti preparate per essere complete di tutto quello che serve a seconda delle esigenze, vi si possono poi applicare anche etichette che segnalano il pericolo delle merci trasportate.

Tra i dispositivi di protezione individuale si trovano poi le maschere antigas con i loro appositi filtri polivalenti, strutturati in base alle diverse necessità, come ad esempio filtri antigas semifacciali o pieno facciali con un visore panoramico per permettere una buona visione dell'ambiente. Le maschere antigas devono essere costruite a norma CE, composte da una struttura facciale di gomma o in silicone che permette di aderire perfettamente al viso. Presentano inoltre fibbie o linguette che fissano in sicurezza la maschera dietro la testa.

Anche gli autorespiratori sono una vera e propria risorsa nell'ambito dei prodotti antiincendio, con uno schienale ergonomico risultano leggeri e intuitivi, dotati di un erogatore automatico permettono di respirare in caso di fumo e fuoco.

I presidi antincendio costituiscono una risorsa, che permette di prevenire e ridurre al minimo i danni nel gestire gli incendi. I prodotti utilizzati devono essere progettati secondo la normativa, permettendo di provvedere con efficienza e qualità in caso di imminenti operazioni di sicurezza, specialmente in ambito lavorativo.