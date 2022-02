Siete degli appassionati della fotografia o volete iniziare a trasformare la vostra passione in un modo per monetizzare ma non avete ancora una macchinetta? Bene, in questa guida alla scelta cercheremo di capire quali sono le caratteristiche principali che deve avere una buona macchinetta fotografica.

Ci sono una varietà infinita di modelli tutti con delle specifiche tecniche diverse. Spesso per questo motivo risulta difficile scegliere quella che può fare al caso vostro.

Quale tipo di macchinetta fotografica acquistare?

Esistono 5 tipi principali di fotocamere a cui potete affidarvi, ognuna in grado di soddisfare le vostre esigenze rispettando il vostro budget a disposizione.

Fotocamera compatta: tra le più vendute su internet, è una fotocamera che riesce ad offrire un ottimo rapporto qualità prezzo solitamente.

L'ideale per chi non ha particolari esigenze, si riesce tranquillamente a scattare semplici foto se non si vuole avere uno zoom esagerato.



Fotocamera istantanea: le più amate sicuramente tra bambini e ragazzi per la loro capacità di immortalare un momento e avere subito con sè la fotografia.

Oggi le ritroviamo sul mercato a prezzi relativamente bassi, riscuotendo un discreto successo. Non è una macchinetta professionale, quindi non si può pretendere una definizione impeccabile, infatti la bellezza delle foto fatte con le istantanee sta anche nelle loro imperfezioni. Solitamente chi decide di acquistare questa è per avere in tempo reale la stampa della foto.



Fotocamera bridge: queste sono la giusta via di mezzo tra una macchinetta amatoriale e una professionale.

Sono dotate di uno zoom che riescono a donare maggior nitidezza all'immagine finale, non sono comunque paragonabili alla qualità che può offrire una reflex.



Fotocamera mirrorless: queste macchinette hanno avuto un grosso impatto sul mercato appena uscite. Anch'esse sono considerate una via di mezzo tra compatte e reflex.

Presentano il vantaggio di poter intercambiabile gli obbiettivi risultando molto più versatili delle reflex in alcuni casi.

Non hanno un costo elevato, sicuramente più basso delle reflex anche se le loro caratteristiche rimangono molto simili.

Se avete un budget che non riesce a soddisfare il prezzo di una reflex scegliere una mirrorless può rilevarsi un affare.



Fotocamera reflex: nonostante le mirrorless le abbiano rubato una grossa fetta di mercato le troviamo ancora oggi a prezzi elevati. Sono comunque le fotocamere in grado di offrire la qualità migliore di immagine.

Sono tutte dotate di un sensore ISO per la sensibilità alla luce, che permette di scattare delle ottime fotografie anche in scarse condizioni di luminosità.

Possiede un motore di messa a fuoco in grado di avere delle immagini sul display che vengono messe a fuoco in automatico.

È consigliabile comprare una reflex solo se siete dei professionisti o dei grandi appassionati di fotografia, poiché spesso accade che non sapendo come utilizzarla al meglio si finisce per usare quella del proprio smartphone pur avendo in possesso una fotocamera nettamente migliore.



Come posso agevolare il trasporto della macchinetta fotografica?

Questo oggi non è più un problema esistono diversi tipi di borse fotografiche che permettono di portare la macchinetta fotografica in ogni luogo e non solo. Se parliamo di borse non facciamo riferimento solamente all'utilità del trasporto della fotocamera, ma è bene tenere conto della protezione che offre ad essa, che compresa di accessori può arrivare a costare insieme migliaia di euro.

Quindi è bene affidarsi a delle borse professionali che offrono il massimo della sicurezza e versatilità, potete trovare su www.borsafotocamera.it le migliori borse per fotocamera sul mercato. Sono dotate di comparti interni imbottiti per trasportare in sicurezza non solo la macchinetta fotografica ma anche, PC, tablet, cellulare, obbiettivi, cavi, supporti e tanti altri accessori. Esternamente sono dotate di tasche esterne che consento di mettere al sicuro la macchinetta fotografica ed estrarla in tempi rapidi se si vuole immortalare qualcosa.