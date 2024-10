Il trattamento delle acque a livello industriale è un processo abbastanza complesso che, per una buona riuscita, richiede componenti di qualità.

Gli ugelli filtranti e i dadi antisvitamento necessari per la loro installazione dovrebbero essere realizzati secondo gli standard produttivi internazionali, partendo da materie prime affidabili.

Il trattamento delle acque

Le acque possono essere trattate per diversi scopi: partendo da una fonte naturale come un fiume o un lago, le particelle indesiderate devono essere captate ed eliminate mediante un processo di filtrazione.

Il liquido da trattare viene condotto attraverso una rete filtrante, costituita da specifici ugelli, che trattiene il materiale sgradito e rilascia il fluido purificato che può essere così impiegato, ad esempio, per l’irrigazione.

Altre applicazioni sono rappresentate dalla generazione di acqua potabile e demineralizzata, dalla processazione delle acque di scarico, dalla filtrazione di acqua per piscina fino al trattamento di acqua per uso alimentare e farmaceutico.

Per ottenere il risultato desiderato in termini di purezza ed efficienza, è necessario che la rete filtrante sia strutturata con la massima precisione in ogni suo dettaglio.

I dadi antisvitamento sono accessori che possono fare la differenza nel funzionamento degli ugelli filtranti in quanto determinano il loro corretto fissaggio.

Se questo viene meno, l’acqua non può essere adeguatamente trattata e di conseguenza la filtrazione non avviene (o avviene in maniera parziale).

Un altro aspetto da considerare è l’effetto che il processo di filtrazione può avere sulle caratteristiche dell’acqua: il contatto tra il fluido e i materiali filtranti non dovrebbe mai alterare le caratteristiche dell’acqua, ad esempio rilasciando sostanze indesiderate.

Ugelli e dadi per una corretta filtrazione dell’acqua

Gli ugelli filtranti e i dadi antisvitamento associati per un’appropriata installazione, sono gli elementi fondamentali della rete di filtrazione attraverso cui l’acqua viene fatta fluire per essere purificata.

I dadi antisvitamento sono degli accessori indispensabili per l’utilizzo degli ugelli filtranti, e si abbinano al codolo di questi ultimi.

In base alle caratteristiche specifiche del codolo (es. presenza o meno di filetto interrotto) vengono costruiti degli altrettanto specifici dadi antisvitamento, in modo da creare una perfetta coesione tra i due.

Risulta evidente, quindi, l’importanza di documentarsi sulla qualità di fabbricazione di questi elementi prima di acquistarli e mettere in opera il trattamento dell’acqua.

Infatti, un acquisto superficiale potrebbe compromettere la giusta installazione del sistema e, di conseguenza, la corretta filtrazione.

Inoltre, l’impiego di materie prime non certificate per la produzione, può risultare pericoloso in quanto non garantisce l’alterazione delle caratteristiche chimico/fisiche, organolettiche e microbiologiche dell’acqua che entra in contatto con gli ugelli.

A chi rivolgersi per ugelli filtranti e dadi antisvitamento

È molto importante, prima di installare un sistema di trattamento delle acque, capire a chi rivolgersi per l’acquisto sicuro di ugelli filtranti e dadi antisvitamento.

ILMAP è un’azienda italiana, con sede in provincia di Parma, che si avvale di ben 12 presse a iniezione di ultima generazione e di una superficie coperta di oltre 1000 metri quadrati.

Garantisce, da cinquant’anni, una produzione rapida e personalizzata su richiesta del cliente di complementi e accessori per la filtrazione dei liquidi a livello industriale.

La sua politica di fabbricazione prevede il massimo rispetto dell’ambiente, ponendosi la sostenibilità come priorità assoluta.

Collabora infatti con PRS Green Label per il recupero dei pallets, si serve di impianti fotovoltaici che soddisfano il 40% dei consumi, ricicla sempre i panni tecnici e aspira i fumi di stampaggio e le nebbie oleose, rispettando la salute degli operatori e la qualità dell’aria circostante lo stabilimento.

ILMAP, negli anni, grazie all’ottimizzazione e al perfezionamento del lavoro, ha ottenuto le più prestigiose certificazioni che riguardano la sicurezza delle materie prime, testate accuratamente come inerti nei confronti dell’acqua trattata.

Ecco perché, quindi, è fondamentale rivolgersi ad aziende esperte e affidabili per l’acquisto di ugelli filtranti e dadi antisvitamento di qualità.

Soltanto così ci si potrà assicurare un trattamento delle acque sicuro, efficiente e preciso.