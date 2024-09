Hai sempre desiderato un giardino ben curato, magari con un piccolo orticello, ma senti di non avere il tempo di curarlo a dovere? Certo, se pensi a quante ore di lavoro sono necessarie per innaffiare le piante, potare le siepi e tagliare l’erba del prato passa quasi la voglia di avere un giardino. Ma se molte di queste azioni quotidiani fossero automatizzate e non avessero bisogno del tuo intervento? Ebbene sì, esiste una soluzione a questo tuo dilemma e si chiama giardino domotico.

E se stai pensando che si tratti di una soluzione troppo costosa per il tuo budget, ti sbagli di grosso! In questo articolo ti mostrerò come rendere domotico il tuo giardino e quali sono i costi da affrontare. Sono sicuro che, finito di leggere l’articolo, ti metterai subito all’opera senza ripensamenti.

Perché domotizzare un giardino?

Adottare la domotica nel proprio giardino può sembrare un passo audace, ma dietro questa scelta ci sono spesso delle motivazioni più che fondate.

Ridurre il tempo speso in faccende ripetitive, come l’irrigazione manuale e il taglio dell’erba, ti darà la libertà di dedicarti alla famiglia, agli amici e agli hobby. Ma non solo: ridurrai anche il consumo di risorse naturali!

Un sistema di irrigazione intelligente, ad esempio, sa esattamente quando e quanto irrigare, eliminando sprechi e contribuendo alla salute delle piante con precisione chirurgica. L’illuminazione automatizzata esalta la bellezza del giardino di sera, ma migliora anche la sicurezza, dissuadendo potenziali intrusi e illuminando i percorsi al passaggio delle persone, senza spreco di energia.

Questi sono solo alcuni dei vantaggi della domotica in giardino, ma vedrai che ne troverai molti altri installando i sistemi di cui sto per parlarti.

Giardino domotico: 4 sistemi da integrare

Un giardino domotico può essere costruito in moltissimi modi differenti. Ma oggi voglio mostrarti 4 dei sistemi che ritengo più semplici da installare e da mantenere nel corso del tempo.

1 – Irrigazione intelligente

Questa prima soluzione domotica per il tuo giardino è ideale in tantissime situazioni. Puoi sfruttarla per innaffiare i fiori delle tue aiuole, irrigare l’erbetta del giardino per tenerla sempre verde o dare acqua al tuo orto. Automatizzare l’irrigazione del giardino in base alle condizioni meteo e ai bisogni specifici delle piante è il modo perfetto per iniziare questa trasformazione.

I sistemi di irrigazione smart utilizzano infatti sensori di umidità del suolo e previsioni meteorologiche per regolare automaticamente la quantità di acqua distribuita, riducendo sprechi e assicurando un’idratazione adeguata alle piante.

Il costo? Un kit di base può partire da 100€ e salire a seconda della complessità e dell’estensione del giardino.

2 – Robot tosaerba

Passiamo ora ad una delle comodità più richieste e apprezzate: il tosaerba automatico. Tenere un prato ben curato necessita ore di lavoro ogni settimana, ecco perché molti giardini sono spesso incolti e poco ordinati.

Simile ai robot aspirapolvere, i robot tosaerba navigano il giardino evitando ostacoli e tornano alla base per la ricarica automatica. Insomma, non dovrai pensare più a nulla. Il prezzo può variare da 500€ a oltre 3000€ a seconda delle dimensioni del giardino e delle caratteristiche del robot. Potrebbe sembrare una spesa elevata ma a pensarci bene, i tosaerba manuali di ottima qualità non sono molto più economici!

3 – Illuminazione smart

Hai mai dimenticato le luci accese tutta la notte, maledicendo l’arrivo delle bollette? Ecco, potresti dire addio a questo problema con l’illuminazione smart. Ma c’è molto di più: oltre che accendersi solo al tuo passaggio, le luci automatizzate consumano pochissimo e possono essere controllate a distanza. Magari stai leggendo un bel libro sullo sdraio al tramonto e, senza distogliere l’attenzione dalla narrazione, puoi accendere le luci dopo il calar del sole.

L’illuminazione smart è perfetta anche per dare risalto a recinzioni o frangivista da giardino. Puoi infatti selezionare dei programmi che illuminano determinate aree del giardino con luci diverse a seconda dell’ora del giorno. L’effetto farà invidia a tutti gli ospiti!

I sistemi di illuminazione smart partono da circa 50€ per singole unità, con costi aggiuntivi per hub di controllo e installazione. Insomma, davvero nulla!

4 – Sistemi di sicurezza

Sentirsi sicuri nel proprio giardino è una cosa a cui nessuno dovrebbe mai rinunciare. Monitora il giardino per prevenire intrusioni e per sicurezza generale e sentiti libero di andare via anche per qualche settimana senza pensare a brutte sorprese al tuo ritorno.

Telecamere e sensori di movimento saranno costantemente collegati a un sistema centrale che ti invierà alert in caso di attività sospette. I sistemi base hanno costi che partono dai 200€, con prezzi che aumentano con l’aggiunta di più telecamere e funzionalità avanzate.

Come vedi, con un migliaio di euro potresti già integrare tutte queste funzionalità domotiche nel tuo giardino. È un investimento di cui vedrai i guadagni anche nel breve termine, a partire dalle bollette più contenute per luce e acqua. Non ti resta che scegliere i sistemi più adatti alle tue esigenze e iniziare a vivere il tuo giardino con più serenità.