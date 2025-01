Lexus, uno dei marchi che maggiormente incarnano l’eleganza nel mondo dell’automotive, con qualità costruttiva e progettuale elevatissime, offre oggi, a fianco della sua offerta “classica”, una gamma di SUV elettrici che combinano lusso, tecnologia e sostenibilità. Questo era uno sviluppo quasi inevitabile, vista l’attuale attenzione al tema della tutela dell’ambiente e la decennale attenzione del brand alla tematica, con una continua ricerca nel campo dell’elettrificazione dei propri veicoli.

La scelta di passare all’elettrico con un brand come Lexus permette quindi di fruire di mezzi con prestazioni elevate, soluzioni mature per la guida e un ottimo servizio clienti, auto pensate per offrire comfort, tenuta di strada e prestazioni ottimizzate sotto ogni punto di vista.

Lexus e l’elettrificazione

Lexus, azienda di spicco nel panorama dell’automotive, è come abbiamo anticipato da anni impegnata nell’elettrificazione dei suoi veicoli, offrendo una vasta gamma di opzioni che vanno dai full hybrid ai plug-in hybrid e fino ai modelli completamente elettrici.

Nello specifico, i SUV elettrici di Lexus sono concepiti per garantire il massimo piacere di guida di un SUV, la sostenibilità ambientale e le prestazioni ottimali a cui Lexus ha abituato i suoi clienti da sempre.

La gamma elettrica offre la risposta a una sfida progettuale notevole, con mezzi full electric che implementano soluzioni di ricarica mista che permette di utilizzare i sistemi in DC per raggiungere fino all’80% in poco meno di mezz’ora sfruttando la crescente rete di postazioni in Italia.

Con la tecnologia in ricarica rapida in 3-4 ore la batteria è completa, altrimenti con Enel X Way Waybox installata a casa in 8 ore, con la possibilità di sfruttare anche la ricarica rigenerativa che si attiva automaticamente nelle discese, se viene impostata come default.

Quali sono i modelli SUV elettrici Lexus

La gamma Lexus per quanto riguarda i SUV elettrici propone soluzioni molto interessanti per chi ha scelto di entrare per la prima volta nel mondo delle basse emissioni e di quella zero.

Cominciamo con Lexus UX 300e, il primo SUV completamente a trazione elettrica di Lexus. Si tratta di un crossover compatto e agile, progettato per uno stile di guida impeccabile in città. Le prestazioni brillanti di questa macchina si accompagnano a un’autonomia che con una singola carica arriva fino a 440 km. Combina un affascinante design in stile minimalista con le tecnologie all’avanguardia del brand.

Degno di nota è anche Lexus RZ, il primo modello elettrico sviluppato da Lexus a partire da una piattaforma completamente dedicata e pensata per essere un punto di svolta nelle proposte della casa automobilistica. Le sue prestazioni dinamiche sono supportate da un’autonomia superiore a 400 km e da un bel design sportivo e aerodinamico, arricchito da interni lussuosi e tecnologicamente all’avanguardia.

Con Lexus RX, invece, si combina l’eleganza tipica di un SUV di lusso tutta con la versatilità e lo spazio di un veicolo progettato per il settore familiare. Questo modello è disponibile anche in versione ibrida plug-in, una soluzione che offre un’esperienza di guida fluida e silenziosa, molto adatta a chi è ancora affezionato alle soluzioni più tradizionali.

Da sempre impegnata nella definizione di uno stile innovativo ma al tempo stesso molto riconoscibile, Lexus cura nel dettaglio ogni prodotto, mettendo in campo la migliore tecnologia a progettisti all’avanguardia.

Il risultato è un design elegante e raffinato con linee filanti e le finiture di alta qualità che caratterizzano tutti i modelli Lexus, offrendo un’estetica sofisticata e distintiva, ma al tempo stesso non appariscente.

Gli abitacoli spaziosi e confortevoli, impreziositi con materiali pregiati e un equipaggiamento tecnologico completo, che include sistemi di infotainment avanzati e di assistenza alla guida rendono molto attrattivo un SUV elettrico Lexus, anche come soluzione per tutta la famiglia.

Le finiture, però, non sono nulla se non completate dalla qualità della guida e Lexus si presenta sempre con prestazioni brillanti, caratterizzate da motori elettrici potenti e coppia elevata che garantiscono accelerazioni immediate e un piacere di guida coinvolgente.

Un SUV Lexus è anche è sinonimo di silenzio e fluidità, offrendo un’esperienza di bordo rilassante e confortevole, con tenuta di strada impeccabile e un feeling alla guida molto vicino al mezzo tradizionale, che trasmette la sensazione di sicurezza che ha reso così popolare questo marchio.

Il tutto è completato dalla massima attenzione progettuale per quanto riguarda autonomia e ricarica perché Lexus offre diverse opzioni di batteria per soddisfare le esigenze di ogni cliente. Le stazioni di ricarica rapide, sempre più diffuse e con costi che restano competitivi, consentono di recuperare rapidamente l’autonomia.

I SUV elettrici Lexus non sono solo gioielli tecnologici, ma offrono anche un’esperienza di guida dinamica e coinvolgente con servosistemi ottimizzati per il feeling ideale in ogni contesto dalla città alle lunghe tratte in autostrada.