AAP Studio-Formazione Grafica 3D, fondato nel 2012 a Napoli, è un centro di formazione specializzato in grafica 3D che si distingue per la sua esperienza consolidata nella divulgazione delle tecnologie informatiche applicate ai settori dell’architettura, ingegneria e design. Con una lunga carriera nel settore, l’azienda si propone di offrire corsi professionali di alta qualità, progettati sia per chi si avvicina per la prima volta alla grafica 3D, sia per chi desidera aggiornare e affinare le proprie competenze professionali.

La mission di AAP Studio

La missione di AAP Studio-Formazione Grafica 3D è chiara: fornire formazione altamente qualificata sull’utilizzo delle tecnologie di modellazione 3D, rendering e animazione. Questi strumenti sono fondamentali per sviluppare, gestire e comunicare progetti nel mondo dell’architettura, dell’ingegneria e del design. L’azienda si impegna a rispondere alle esigenze di un settore in continua evoluzione, dove le innovazioni nei software sono frequenti e richiedono aggiornamenti costanti.

Un approccio pratico e personalizzato

AAP Studio-Formazione Grafica 3D si distingue per il suo approccio didattico esperienziale, che si concentra sull’apprendimento pratico. L’obiettivo non è solo quello di trasmettere concetti teorici, ma anche di preparare gli allievi a lavorare autonomamente e con competenza. Le lezioni combinano teoria e pratica, per un’esperienza formativa che permette di acquisire rapidamente un metodo di lavoro efficace. Questo approccio è applicato sia ai corsi in aula che a quelli online, garantendo una formazione flessibile e completa.

L’evoluzione delle competenze in grafica 3D

Nel corso degli anni, AAP Studio ha saputo adattarsi alle nuove tendenze e tecnologie, diventando Centro di Formazione Autorizzato Rhinoceros McNeel dal 2014. Rhinoceros è uno dei software di modellazione 3D più utilizzati in architettura, design industriale e produzione cinematografica, grazie alla sua capacità di supportare tutte le fasi del processo progettuale, dalla progettazione iniziale alla prototipazione rapida. Questo riconoscimento conferma la qualità e l’affidabilità della formazione proposta.

I corsi offerti

AAP Studio-Formazione Grafica 3D propone una vasta gamma di corsi di grafica 3D, suddivisi in diversi percorsi formativi per soddisfare le esigenze dei professionisti e degli studenti:

Corsi Specialistici Rhinoceros : focalizzati su tecniche avanzate di modellazione 3D e design parametrico, ideali per progetti complessi in architettura , gioielleria e design industriale .

: focalizzati su tecniche avanzate di modellazione 3D e design parametrico, ideali per progetti complessi in , e . Corsi Generici Rhinoceros : per chi desidera una comprensione di base del software, utile per apprendere le tecniche fondamentali di modellazione 3D e le sue applicazioni.

: per chi desidera una comprensione di base del software, utile per apprendere le tecniche fondamentali di modellazione 3D e le sue applicazioni. Corso 3D Master : un programma formativo completo per acquisire competenze avanzate in grafica e design 3D , con particolare attenzione alla modellazione, rendering e

: un programma formativo completo per acquisire competenze avanzate in e , con particolare attenzione alla modellazione, rendering e Master Class : percorsi intensivi dedicati ai professionisti che desiderano perfezionare le proprie competenze in design 3D per affrontare progetti complessi.

: percorsi intensivi dedicati ai professionisti che desiderano perfezionare le proprie competenze in per affrontare progetti complessi. ZBrush – Corsi di Scultura Digitale : corso base per principianti che introduce alla creazione di modelli dettagliati, particolarmente utili per videogiochi , animazione e design artistico .

: corso base per principianti che introduce alla creazione di modelli dettagliati, particolarmente utili per , e . Photoshop – Corsi per la Creazione e Gestione dell’Immagine Digitale: formazione per sviluppare competenze in fotoritocco, grafica digitale e post-produzione, fondamentali per la creazione di contenuti visivi professionali.

Un futuro di innovazione e creatività

Con l’evoluzione costante della grafica 3D, AAP Studio-Formazione Grafica 3D si impegna a rimanere al passo con le innovazioni del settore, offrendo corsi aggiornati e in grado di soddisfare le necessità di un mercato in continua crescita. Grazie alla sua esperienza, alle partnership con i principali produttori di software e all’approccio pratico, AAP Studio si conferma come uno dei punti di riferimento nella formazione in grafica 3D, diventando il partner ideale per coloro che vogliono sviluppare una carriera professionale nel design, nell’architettura e nell’ingegneria.