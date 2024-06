Poiché sempre più persone tendono a lavorare da remoto per diversi motivi, le riunioni online stanno diventando molto popolari. Zoom, Google Meet e Microsoft Teams sono tre degli strumenti di riunione online più conosciuti. Molte persone cercano di registrare le riunioni online per catturare e rivedere le idee importanti della riunione. Tuttavia, i registratori integrati presentano sempre gli inevitabili disturbi audio o errori video.

Come registrare senza problemi le riunioni online in video HD con audio? Qui troverai il miglior registratore dello schermo per registrare qualsiasi riunione online. Leggiamolo subito!

Come registrare riunioni online su Windows [qualsiasi riunione]

Per registrare in modo efficiente Zoom, Google Meet, Microsoft Teams e qualsiasi altra riunione online, iTop Screen Recorder è probabilmente il miglior software di registrazione di riunioni online per te. Con questo potente registratore di schermo per Windows, sei liberi di registrare le riunioni senza autorizzazione, anche se non sei l’ospite. Inoltre, non ci sono limiti alla durata e alle dimensioni del video. Inoltre, consente di registrare riunioni online utilizzando l’audio e la webcam.

Vantaggi da non perdere

Registrazione di riunioni online senza autorizzazione

Permette di registrare riunioni online senza autorizzazione, sia che sei l’ospite o il conduttore. Pertanto, è possibile registrare segretamente qualsiasi riunione in qualsiasi momento. Questa è sicuramente un’ottima soluzione per chi vuole sapere come registrare riunioni Zoom o altre riunioni online senza autorizzazione.

Registratore di riunioni online con audio e video HD

Questo registratore di riunioni online offre registrazioni di riunioni in HD sia audio che video, compreso l’audio a cancellazione di rumore e il video ad alta risoluzione. È possibile guardare il video registrato senza alcun ritardo.

Registrazione flessibile di riunioni online

Consente di registrare l’intero schermo del desktop o una parte dello schermo di una riunione online. Pertanto, è possibile registrare qualsiasi angolo della riunione su cui ci si vuole concentrare con grande flessibilità.

Registrazione di riunioni online senza limiti di tempo

La cosa più importante è che non ci sono limiti di tempo per la registrazione di riunioni online. Molti programmi gratuiti limitano la durata del video dell’utente, ma non iTop Screen Recorder. È possibile registrare per tutto il tempo possibile fino alla fine della riunione.

Come registrare riunioni online con iTop Screen Recorder

Vediamo come utilizzare iTop Screen Recorder per registrare una riunione online sul tuo laptop o PC.

Passo 1. Scaricare iTop Screen Recorder, installarlo e avviarlo su Windows. (Se non vuoi scaricare programma, potresti provare il suo registratore dello schermo online).

Passo 2. Avviare o partecipare a una riunione online, come Microsoft Teams, per preparare.

Passo 3. Selezionare l’area dello schermo che si desidera registrare, a schermo intero o in parte. Per impostazione predefinita, il software registra l’intero schermo.

Suggerimento: È possibile attivare altri elementi da registrare, come l’audio del sistema tramite gli altoparlanti, la voce tramite il microfono e il viso tramite la webcam.

Passo 4. Fare clic su “Registra” per registrare facilmente una riunione online. Fare clic sul pulsante rosso per interrompere la registrazione della riunione.

Ecco come registrare segretamente una riunione di team come ospite con iTop Screen Recorder, senza dover chiedere il permesso o impostare complicate configurazioni. Grazie alla potente tecnologia, otterrete un audio HD con cancellazione del rumore e video ad alta risoluzione. Non c’è tempo per esitare! Scaricalo subito e divertiti!

In conclusione.

Se vuoi registrare efficacemente riunioni online senza autorizzazione, ti consigliamo di utilizzare iTop Screen Recorder, un potente registratore di riunioni online gratuito per Windows con audio e video in HD. Sei liberi di registrare Zoom, Google Meet, Microsoft Teams e qualsiasi altra riunione. Scarica ora!