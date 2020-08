Per chi desidera avviare una propria attività online, o aprire un semplice spazio nel mondo del web, è necessario attivare un servizio di web hosting. In questo articolo riassumeremo perché, per farsi conoscere al mondo intero, è indispensabile comprendere quali siano i servizi fondamentali per raggiungere questo obbiettivo.

Il primo passo da eseguire è quello di registrare un nome a dominio. Questo è un fattore necessario per permettere a chiunque di poter visitare in nostro progetto online. Inoltre, qualsiasi progetto online è costituito da file che dovremmo tenere online 24 ore su 24 per 365 giorni. Ciò comporta l’acquisto di un servizio di hosting. Hosting, tradotto dall’inglese, significa ospitare. Per questo possiamo dire che chi offre un servizio di hosting sito web è in grado di ospitare i nostri file in un server sempre attivo e online.

Costi di un web hosting

Il costo di un servizio di hosting varia da provider a provider, questo generalmente varia a seconda delle caratteristiche offerte nel piano dal provider di hosting. Ogni provider mette a disposizione un minimo di tre piani di servizio, partendo da piani meno ricchi di risorse e componenti, per poi finire con piani più professionali che mettono a disposizione del cliente finale molte più caratteristiche.

Cosa molto importante da fare, quando dobbiamo scegliere il nostro provider di web hosting, è quella di cercare in rete recensioni che sappiano indicarci meglio se il servizio di un provider x è buono o meno. Chi meglio di altri, se non gli utenti, possono valutare l’esperienza vissuta con un provider.

Il servizio di hosting web si divide fondamentalmente in due rami principali:

Web hosting Condiviso

Con un hosting condiviso intendiamo indicare un servizio di hosting che condivide appunto le risorse, gli indirizzi IP con tanti altri siti web ospitati sulla stessa macchina. Questo tipo di servizio risulta essere vantaggioso per progetti che stanno per nascere e non per siti web già avviati. La forza di questi tipi di prodotti normalmente è il prezzo, molto contenuto e vantaggioso per chi sta creando un nuovo progetto online.

Il nostro consiglio è quello di iniziare con un servizio condiviso, ma una volta che il nostro progetto inizia ad avere i primi risultati, per evitare di ricevere penalizzazioni o finire in qualche blacklist, bisognerebbe passare a un servizio di hosting dedicato.

Hosting Dedicato

Un servizio di hosting dedicato è quel servizio che assicura al nostro sito web le risorse necessarie per il suo funzionamento ottimale, con la possibilità di avere un indirizzo IP utilizzato soltanto dal nostro sito web. Questo risulta essere un vantaggio per chi pratica sul proprio spazio web attività di SEO, perché avendo un indirizzo IP “personalizzato” eviteremo di trovarcelo in blacklist oppure che la nostra posta in uscita finisca nello spam dei nostri utenti.

Il rinnovo del servizio di hosting

Un servizio di hosting normalmente viene fatturato su base annuale, ma alcuni provider effettuano anche una fatturazione mensile. Generalmente il prezzo del rinnovo di un servizio di hosting è uguale a quello della prima attivazione. Ovviamente, bisogna tener conto se il rinnovo del nome a dominio è compreso nel prezzo finale del piano o meno.

Hosting Ottimizzato CMS

Oltre a hosting dedicati e condivisi i provider di hosting mettono a disposizione anche pacchetti di servizio ottimizzati per i più comuni CMS come: WordPress, Joomla, Drupal, Prestashop. Nel caso in cui il nostro nuovo progetto web sia basato su l’utilizzo di un CMS, il nostro consiglio è quello di valutare anche l’acquisto di uno di questi servizi, poiché ottimizzati per questi tipi di progetti.

Questi tipi di prodotti, generalmente, offrono la compressione GZIP già attiva per il servizio di hosting, il pieno supporto per HTTP/2 e un certificato SSL incluso nel piano. Ricordiamo a tutti i nostri lettori che il primo passo per lavorare sul proprio spazio web in ottica SEO è quello di avere il certificato HTTPS, ormai diventato fondamentale per certificare la sicurezza e l’affidabilità di uno spazio web.