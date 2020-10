Canon EOS R6: la nuova mirrorless full-frame della casa giapponese

La Canon EOS R6 è una fotocamera mirrorless full frame. Il dispositivo è concepito sulla falsariga della full frame EOS 6D, riprendendo, al contempo, alcune caratteristiche della EOS 7D (con riferimento alla rapidità di scatto), nonché richiamando le funzionalità del sistema della EOS R.

La EOS R6 è contraddistinta da una vasta gamma di aspetti innovativi, essenziali per poter realizzare scatti artistici e fotografici di elevata qualità. Per dare un’idea delle potenzialità della fotocamera è sufficiente sottolineare il fatto che, rispetto ai modelli precedenti, la Canon EOS R6 è in grado di raggiungere una velocità di scatto sino a 20 fps, una particolarità che si lega alla perfezione con le nuove capacità di stabilizzazione delle immagini e con la potenza del nuovo processore DIGIC X.

In linea generale, la qualità delle immagini catturate dalla EOS R6 è dovuta anche al rinnovato sensore da 20.1 megapixel, il quale, come anticipato, lavora in modalità full frame. Tra le peculiarità del sensore, approfondite nei paragrafi successivi, va segnalata la capacità di scattare anche in condizioni di scarsa illuminazione, a fronte di una gamma ISO sino a 102.400.

Dopo questa prima parte introduttiva, entriamo nel dettaglio ed esaminiamo le caratteristiche della mirrorless EOS R6.

Il design e le capacità operative della fotocamera

Partiamo da alcune informazioni relative al design, nonché alle effettive capacità operative.

La Canon EOS R6 misura 138.4 millimetri di lunghezza, 97.5 di altezza e 88.4 di profondità. I valori comportano un peso complessivo di circa 598 grammi, prendendo in considerazione, però, esclusivamente il corpo della macchina, senza obiettivi o altri accessori.

Inserendo al suo interno la scheda di memoria, nonché installando la batteria per il funzionamento della fotocamera, la EOS R6 arriva a pesare quasi 100 grammi in più, toccando quota 680 grammi. Siamo pur sempre di fronte a valori relativamente contenuti, che rendono la Canon una fotocamera piuttosto leggera (la EOS 7D, tanto per fare un esempio, detiene un peso complessivo pari a circa 860 grammi).

Per quanto riguarda le condizioni operative, la EOS R6 può lavorare tranquillamente a fronte di temperature comprese tra 1 e 40 °C, nonché in condizioni di umidità pari a una saturazione massima pari all’85%.

A questo punto, esaminate anche le particolarità costruttive della fotocamera, vale la pena addentrarsi nel merito delle pure specifiche tecniche, facendo il punto della situazione sulle straordinarie potenzialità della EOS R6.

Funzionalità generali della Canon EOS R6

Impossibile non aprire il discorso con una panoramica su quelli che sono i dettagli più in vista della fotocamera mirrorless.

La Canon EOS R6, come parzialmente anticipato, è in grado di effettuare scatti sino a 20 fps, ossia 20 “frames per second” (“fotogrammi al secondo”). La stabilizzazione delle immagini è particolarmente elevata: con la EOS R6 è possibile eseguire sino a 8 stop, dando vita a lunghe esposizioni caratterizzate da una nitidezza particolarmente elevata (anche senza dover ricorrere all’utilizzo di un treppiede).

Il già citato ISO 102.400 garantisce prestazioni eccellenti in qualsiasi condizione luministica, anche contraddistinta da deboli fonti di luce. Ottime anche le prestazioni relative alla registrazione di filmati: grazie alla funzione EOS Movie, l’utente potrà registrare videoclip in formato 4K Full HD, realizzanzo prodotti multimediali di eccezionale limpidezza e realismo.

Non meno interessante è la risoluzione del sensore fotografico, pari a 20.1megapixel: il sensore, full frame, è in grado di operare a fronte di un’eccezionale gamma dinamica, in modo tale da garantire scatti fotografici sempre impeccabili.

Infine, un accenno alla modalità Dual Pixel CMOS AF II. Grazie alla funzionalità in questione, l’utente potrà realizzare scatti grazie alle automatiche capacità di riconoscimento e inseguimento degli occhi, dei visi e degli animali, così da facilitare enormemente le operazioni descritte.

Specifiche tecniche della Canon EOS R6

È giunto il momento di esaminare nel dettaglio le specifiche tecniche del dispositivo.

Partendo dal sensore fotografico, la Canon EOS R6 vanta un sensore che, pur disponendo di 21.4 megapixel, raggiunge una risoluzione pari a 20.1 megapixel. La pulizia dell’immagine, durante le operazioni di scatto, sono garantite da un sistema integrato apposito.

Oltre a tutto ciò, la fotocamera dispone anche del pratico sensore Shift-IS, che consente sino a otto stop di vantaggio (valore variabile in base alla tipologia di obiettivo utilizzato).

L’elaborazione delle immagini è garantita dal potente processore DIGIC X. Per quanto riguarda gli obiettivi, invece, la EOS R6 consente l’aggancio degl RD, dell’adattatore EF-EOS R (anch’esso prodotto da Canon) e dell’adattatore EF-EOS R per l’applicazione del filtro drop-in. Va specificato, però, che i particolari obiettivi EF-M non risultano compatibili con la fotocamera.

Il sistema che garantisce una messa a fuoco ottimale è il già citato Dual Pixel CMOS AF, mentre l’Auto Focus funziona attraverso un sistema denominato AF One Shot Servo AF AI Focus: durante lo scatto, il punto di messa a fuoco automatica viene scelto in maniera del tutto autonoma attraverso l’inseguimento del viso.

L’otturatore della EOS R6 è dotato di piano focale controllato attraverso comandi elettronici. La sua velocità varia da 30 a 1/8000 secondi, con la possibilità di ottenere piccoli incrementi di 1/2 e 1/3 di blocco.

Il mirino della fotocamera è di tipo EVF OLED da 0.5 pollici. Infine, un appunto sul monitor del dispositivo: la Canon dispone di un monitor LCD (modello Clear View LCD II) da 4 pollici, la cui luminosità può essere regolata a fronte di sette livelli differenti (le impostazioni relative alle tonalità dei colori, invece, sono quattro).