Tik Tok ​è il social network dei teen agers, ma non solo. Infatti i download totali in tutto il mondo dell’app Tik Tok su Android superano il miliardo, piazzandosi davanti a colossi come Facebook, Instagram o WhatsApp. Malgrado questo importante e veloce posizionamento nel panorama dei social network, gli Stati Uniti parlano di mettere quest’app nella loro lista nera alla stregua di Huawei. Come mai tutto questo interesse?

Tik Tok un sorvegliato speciale

Lo sviluppo di questa applicazione è avvenuto nel corso degli ultimi due anni. Precisamente a partire dall’agosto 2018, non perché sia effettivamente nata in quel momento, ma perché ha adottato il suo nuovo nome ​Tik Tok​e un aspetto rinnovato.

Il programma originale è nato nell’agosto del 2014 col nome musical.ly prodotto dall’omonima società cinese. Non riscosse il successo sperato, comunque nel corso del tempo sono state aggiunte varie funzionalità fino a quando nel novembre 2017 è stata ricomprata dalla Bytedance, sempre di origine cinese e sviluppatrice del motore di ricerca cinese Toutiao concorrente a Baidu, dando vita così ad un social network incentrato principalmente sul target della generazione Z. La patria cinese di questa società potremmo dire che è il primo motivo di sospetto da parte degli Stati Uniti.

La questione della Privacy, nonché della tutela dei bambini

Avendo più di 40 milioni di utenti attivi ogni giorno, non è difficile immaginare cosa significhi in termini di quantità di dati raccolti, nomi, età, sesso, numeri di telefono, email. Tutti questi dati come vengono gestiti? Questo importante interrogativo non è stato posto solo dagli USA, ma anche il Garante della Privacy italiano, Antonello Soro, ha chiesto all’Europa di analizzare questo nuovo colosso. Inoltre essendo usato da molti bambini, è in ballo anche la loro tutela. Infatti a fine anno scorso ha fatto notizia un pedofilo di Modena che usava proprio l’app per adescare minorenni.

Per quanto riguarda la Privacy, la società ​Bytedance​, come annunciato in un suo articolo del 20 giugno, apporterà dei cambiamenti a partire dal 29 luglio in Europa che verranno riportati sia nell’Informativa sulla Privacy che nei Termini di Servizio. Essendo presente in ben 155 paesi, nel panorama dei grandi social media mondiali, anche Tik Tok è confrontata alla delicata questione della gestione dei dati personali. Tuttavia il problema della protezione e tutela dei minorenni rimane comunque aperta, nonché discussa.

Cos’è e come funziona Tik Tok

A differenza di Facebook o Instagram che offrono un servizio più orientato al social networking, con le condivisioni e interazioni sociali, Tik Tok, pur essendo anch’esso annoverato tra le applicazioni di rete sociale, è più orientato verso l’intrattenimento. Quando

si accede, registrandosi o meno, si possono scorrere video di in una manciata di secondi di tutti i tipi con o senza sottofondi musicali, balletti, canzoni o brani recitati in playback, barzellette, scherzi e tanto altro. Senza accorgersene, l’utente si ritrova a trascorrere tanto tempo “switchando” da un video all’altro.

Una sua particolarità è la facilità nel creare e diffondere video virali, nello specifico con le Challenge. Tik Tok in primis, può dare il via ad una sfida per spingere gli utenti a reagire e produrre i propri video, diventando così di fatto virale. Cogliendo questa opportunità altri utenti come influencer o anche veri e propri brand hanno lanciato le loro sfide per ottenere non solo visibilità, ma anche interazioni col marchio. Per esempio Fanpage.it ha lanciato la sfida #maturitàda1a10 o Colgate con #makemomsmile per la festa della mamma.

A chi si rivolge

Inizialmente l’app è stata concepita per raggiungere un pubblico adolescente, ed è effettivamente ritenuta il social dei ragazzini, ma il suo pubblico è diventato molto più vasto abbracciando non solo loro, ma anche i genitori. È certamente un obiettivo che i dirigenti vogliono implementare. Infatti parlando del nuovo trend di Tik Tok #imparocontiktok, Rich Waterworth, TikTok General Manager EU, spiega : “Che tu sia un genitore che lavora, una persona in cerca di lavoro o semplicemente una mente curiosa, crediamo che quello dei video brevi sia il formato perfetto per continuare a imparare, con una modalità che si adatta allo stile di vita frenetico che molti di noi conducono.” È curioso notare che lo spirito “didattico” era il primissimo obiettivo dell’applicazione originale nel 2014.

Opportunità per il business

Con questo impatto sociale in crescita, molti si accingono a cavalcare l’onda. Infatti marchi importanti, personaggi famosi e squadre di calcio cercano di sfruttare tutte le opportunità che questo media può offrire. Questo non significa soltanto incrementare il credito sociale, dato dal numero di followers, ma anche avere la capacità di coinvolgere gli utenti raggiungendo allo stesso tempo gli obiettivi di marketing prestabiliti. Oltre a ciò è necessario essere costantemente aggiornati sulle varie funzionalità che offre la piattaforma, perché è in costante evoluzione.

Per le società e i marchi, la piattaforma cinese offre diverse possibilità pubblicitarie. Per esempio la promozione di un contenuto nel feed, la “top view ad” che sarebbe la sponsorizzazione di un post all’apertura dell’applicazione. Simile a questa, il “takeover” che permette di aggiungere anche un link ad una GIF o un’immagine. Infine ci sono anche i filtri brandizzati che se apprezzati dagli utenti generano un importante passaparola. Comunque una caratteristica tipica di Tik Tok è la sfida con hashtag che può essere promossa nella pagina di esplorazione, sperando che diventi virale.

Chiaramente le varie possibilità devono essere vagliate con attenzione. Non tutti i business possono essere adatti, è necessario tener conto del target che si vuole raggiungere, gli obiettivi attesi dall’azione di marketing, quindi in altre parole dev’essere integrata in una strategia di digital marketing a tutto tondo che tenga conto delle caratteristiche dei vari social media.

Prestiamo attenzione a tutti gli sviluppi

L’esplosione di download su Google Play di Tik Tok sicuramente è da seguire con attenzione sia per le opportunità che può apportare alle aziende, ma anche per quanto riguarda l’evoluzione degli aspetti legati alla sicurezza e alla privacy. I social media hanno acquisito una grande forza a livello sociale, ma specialmente per questa, laquale è apprezzatissima dai più giovani, è indispensabile vigilare in modo che l’intrattenimento allegro che offre non sia usato per adescare o approfittare dei più vulnerabili. La società cinese ha dimostrato la sua sensibilità in questo senso, mettendo a disposizione un Filtro Famiglia che permette di limitare sia i messaggi diretti che il tempo trascorso, ma anche da parte nostra, specialmente se siamo genitori è assolutamente necessario essere attenti ai nostri ragazzi. Quindi impariamo a conoscere e sfruttare bene le tutte le opportunità che offre l’App Tik Tok.