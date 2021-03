Superbonus 100%, dalla riqualifica energetica allo sconto in fattura.

La pandemia in atto ha modificato in maniera radicale la quotidianità e la condizione sociale di milioni di famiglie arrecando danni non solo psicologici e sociali ma soprattutto economici. È certamente impossibile andare a quantificare la quantità di lavori sfumati e di opportunità perse non solo per ragioni sanitarie ma soprattutto per ragioni economiche. Un danno indubbio è stato quello di dover posticipare progetti di ogni genere, soprattutto quelli di riqualificazione strutturale. A differenza di quello che può essere un piano economico di investimento legato ad un viaggio o ad una nuova attività, un intervento di ristrutturazione, spesso, nasce da una esigenza più diretta e necessaria e, nella maggior parte dei casi, anche piuttosto dispendiosa dal punto di vista economico. Per questa ragione, è evidente che in un periodo dove regnano incertezza e difficoltà, molte persone siano state scoraggiate nel procedere in tali operazioni. Fortunatamente, le istituzioni hanno prontamente elaborato soluzioni e agevolazioni volte a dare sollievo alla situazione finanziaria e per rendere accessibili operazioni programmate che altrimenti non sarebbero state possibili. Una delle più interessanti opportunità messe a disposizione in questo periodo di crisi totale è il Superbonus 110%. Si tratta di una componente del decreto crescita la quale verte sul portare al 110% l’aliquota di detrazione delle spese messe in atto a partire dal 1luglio 2020 fino al 30 giugno 2022. Tale detrazione è valida per determinati interventi specifici legati alle abitazioni in ottica ecosostenibile: operazioni riferite all’impianto di isolamento termico, sostituzione dei climatizzatori e anche interventi antisismici. In ottica ecosostenibile, sono contemplati anche interventi per l’installazione di pannelli fotovoltaici, efficientamento energetico e lavori riferiti ai supporti di ricarica per vetture elettriche.

Chi può usufruire del Superbonus 110%

Come per tutti i bonus e agevolazioni emanati delle istituzioni per far fronte alle condizioni imposte dalla pandemia in atto, esistono dei criteri inequivocabili che classificano e determinano le persone o enti che possono usufruire del Superbonus 110% sconto in fattura. Trattandosi di un’opportunità riferita alla riqualifica strutturale dal punto di vista delle abitazioni ed edifici, tale bonus è a disposizione dei condomini per la gestione degli interventi elencati precedentemente e attuabili per ambienti comuni. Ovviamente questa agevolazione è riferita anche a persone fisiche, proprietarie effettive dell’immobile, a meno che non si tratti di un’attività commerciale. Inoltre, tale beneficio è a disposizione di Onlus, stabili sportivi dilettantistici e cooperative di abitazioni. Il Superbonus è rivolto anche a tutti quegli enti che possono contare sui requisiti previsti dalla normativa europea in termini di House Providing, come ad esempio le case popolari; in tal caso, la fruizione dei vantaggi economici derivanti da tale agevolazione ricevono una proroga di un anno (30 giugno 2023) ma solo se alla data del 31 dicembre 2022 sia già stato completato il 60% di quello che dovrà essere il lavoro e l’esito finale.

Vantaggi evidenti del Superbonus 110% sconto in fattura

Oltre ai vantaggi riguardanti il portare l’aliquota al 110% per i vari generi d’intervento sopraelencati, è possibile sfruttare il Superbonus per un vantaggioso sconto in fattura; tale espediente è rivolto sia ai fornitori, sia a tutti gli altri generi di persone fisiche, sia agli istituti di credito. Per quanto riguarda i fornitori, il Superbonus 110% sconto in fattura è un’occasione per ottenere vantaggi e promozioni assolutamente vantaggiose, come quella offerta da Chaffoteaux. Online, sul sito chaffoteaux.it è possibile prendere visione di tutte le opportunità offerte dall’azienda. In particolare, offre la possibilità di rinnovare l’impianto di riscaldamento della propria abitazione, e non solo, totalmente a costo zero. Attraverso questo espediente, gli installatori hanno la possibilità di ottenere il credito d’imposta dall’azienda in maniera sicura e diretta, oltre alla possibilità di poter usufruire di una strumentazione e sistemi di gestione pratica molto più funzionali ed efficienti. In sostanza, grazie al Superbonus 110% sconto in fattura il vantaggio è triplice; non solo ne giova chi direttamente esegue il lavoro, che sia per la propria abitazione o per un ente privato, ma gli effetti positivi in termini finanziari sono anche riferiti a chi effettua l’opera edilizia e ai fornitori.