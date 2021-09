Il web semantico è stato pensato per avvicinare il mondo del web all’intelligenza umana. Il suo ideatore non è altro che il creatore del web, Tim Berners-Lee. L’idea alla base della semantica è rendere facile per le macchine comprendere il contenuto di un sito.

I linguaggi di sviluppo web odierni, ad esempio il linguaggio HTML, sono progettati per rendere i contenuti facilmente leggibili dalle persone. È molto difficile per gli spider dei motori di ricerca estrarre la semantica (o il significato) di un sito web poiché tali informazioni non possono essere codificate dai webmaster utilizzando HTML o qualsiasi altra popolare tecnologia di sviluppo web utilizzata oggi.

La realtà recente del web impone una serie completamente nuova di tecnologie che possono consentire ai webmaster di specificare il significato del contenuto di un sito web.

Alcune tra le più importanti tecnologie sono:

Extensible HTML (XML).

Uniform Resource Identifiers (URI).

Resource Description Framework (RDF).

Web Ontology Language (OWL).

Con queste tecnologie, ogni oggetto ha un identificatore univoco o URI e come tale un agente può farvi riferimento in modo univoco. L’RDF consente agli sviluppatori di specificare le relazioni tra i diversi oggetti. I modelli RDF sono attualmente specificati utilizzando la sintassi XML.

Infine, OWL consente agli sviluppatori di creare relazioni ancora più complesse tra gli oggetti e definire anche ontologie e mappature tra di loro in modo che tutti gli agenti possano essenzialmente parlare la stessa lingua utilizzando lo stesso vocabolario.

Importanza del web semantico per promuovere il sito

Come detto prima, il web semantico riguarda l’organizzazione delle informazioni web in modo che i vari crawler dei motori di ricerca possano capirle. Le informazioni vengono presentate agli spider dei motori di ricerca in un formato di facile comprensione in modo che il web semantico non debba riguardare l’aggiunta di intelligenza artificiale al web di ultima generazione.

Una volta che le informazioni sono facilmente accessibili dai crawler, possono essere in grado di eseguire la scansione del web e utilizzare queste informazioni per assistere gli utenti umani nelle attività quotidiane. Tali attività possono includere la ricerca di informazioni rilevanti per un’attività data la posizione geografica delle persone e i limiti di tempo. Dunque, le possibilità sono illimitate.

Un aspetto importante alla base del web semantico è la nozione di fonti di informazione affidabili. Gli spider non visitano siti web che non sono stati stabiliti come fonti di informazioni affidabili. Questo è in gran parte diverso dal modo in cui i robot dei motori di ricerca di oggi eseguono la scansione di tutti i siti web e classificano la pertinenza del loro contenuto rispetto a una query in base alla densità delle parole chiave.

In altre parole, una volta che il web semantico diventerà la norma, sarà difficile per i webmaster utilizzare le attuali tecniche di ottimizzazione dei motori di ricerca. Infatti, sarà difficile posizionarsi in alto nei motori di ricerca e indirizzare traffico gratuito al loro sito. Si spera che questo elimini molti siti web spazzatura e, naturalmente, avvantaggerà quelli di noi che stanno cercando di fornire agli utenti del web contenuti significativi.

