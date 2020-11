Ampiamente conosciuta per la sua musica e danza flamenca, le corride, le spiagge fantastiche e l’abbondanza di sole, la Spagna ha molto di più da offrire. Per migliaia di anni la Spagna è stata uno dei centri culturali europei. Ha bellissime città e villaggi, che offrono monumenti molto antichi e un’architettura futuristica.

Le sue regioni sono tutte diverse l’una dall’altra, geograficamente, climaticamente e anche nella loro personalità. In questo articolo, facciamo del nostro meglio per fornirti informazioni importanti sul noleggio di auto economiche in Spagna.

Noleggia un’auto in Spagna per goderti il tuo viaggio

L’autonoleggio in Spagna offre ai visitatori un comfort e una flessibilità impareggiabili e genera infinite opportunità per esplorare il Paese, soprattutto quando si viaggia fuori dalle principali città e dalle zone turistiche più trafficate. È anche abbastanza semplice da fare sul sito web https://www.autoprio.it/it-noleggio-auto-spagna/ operante in tutta la Spagna.

Per noleggiare un veicolo in Spagna, devi avere almeno 21 anni e una patente di guida valida. Molte aziende richiedono anche che tu abbia la patente di guida da un minimo di uno o due anni. Per completare il processo di noleggio auto in Spagna, avrai bisogno di una carta di credito.

Noleggia un’auto in Spagna se vuoi esplorare alcune delle zone più difficili da raggiungere, come le Alpujarras, le Rías Bajas (a ovest di Santiago de Compostela) o le regioni intorno a Cadice e Tarifa. Ricorda che se guidate in più persone, le altre che si aggiungono a te devono apparire come conducenti aggiuntivi sul contratto. Inoltre, la tariffa tende ad essere più alta per i minori di 25 anni. In Spagna, è normale che le auto a noleggio abbiano il cambio manuale e la tariffa per quelle con cambio automatico tende ad essere più alta.

Guidare in Spagna

Se vuoi visitare le zone rurali della Spagna, l’opzione migliore è noleggiare un’auto, poiché il trasporto pubblico è raro in campagna. I vantaggi del noleggio auto in Spagna includono le straordinarie vedute delle strade costiere e delle autostrade. Fuori dalle grandi città, le strade sono aperte e ti permettono di scoprire meraviglie naturali come la catena montuosa della Sierra de Guadarrama, situata 82,1 km a nord di Madrid. Se desideri guidare la tua auto a noleggio attraverso il confine europeo, dovrai verificare che la tua auto sia autorizzata. È necessario ottenere il permesso dalla società di autonoleggio spagnola prima di attraversare il confine spagnolo.

Tutte le patenti di guida dell’Unione Europea e le patenti di guida internazionali sono valide in Spagna. Ricorda che quest’ultima è valida solo per un anno e per ottenerla devi avere la patente per guidare nel tuo Paese. L’età minima per guidare in Spagna è di 18 anni.

Per quanto riguarda i parcheggi in questo paese, scoprirai che molte attrazioni turistiche e città hanno molti parcheggi a pagamento, mentre il parcheggio tende ad essere gratuito nelle zone rurali. Le aree blu, indicate dalle strisce sulla strada, significano che puoi pagare il parcheggio agli sportelli automatici blu per un importo compreso tra 0,70 € e 1 € l’ora. Il parcheggio è gratuito la domenica. Scoprirai che la maggior parte delle autostrade sono strade a pedaggio e che costano in media 1 € ogni 8 km percorsi.

Se viaggi con bambini in auto, ricorda che tutti i bambini di età inferiore a 12 anni e di altezza inferiore a 1,35 m devono essere seduti in un sistema di ritenuta. I bambini di età inferiore a 9 mesi o di peso inferiore a 10 kg devono viaggiare in una navicella nella parte posteriore, mentre i bambini di età inferiore a 12 anni devono sedersi su un seggiolino per auto o su un seggiolino sulla parte posteriore dell’auto.