L’industria che si dedica alla produzione di reti metalliche e nastri trasportatori sta vivendo una fase di forte espansione, grazie alla richiesta sempre più assidua di questo tipo di materiali. Si tratta di prodotti di largo consumo che vengono di frequente impiegati nei settori più disparati per massimizzare il lavoro e rendere più agevole il trasporto dei materiali.

In Italia esistono numerose aziende leader nel settore, che ormai di anni si occupano di fornire ai propri clienti un servizio all’avanguardia, capace di soddisfarli dalla progettazione all’esecuzione.

È il caso della Larioreti, una società seria che opera in tutto il territorio nazionale assicurando il massimo risultato grazie ai 25 anni di attività nel settore.

La qualità dei materiali impiegati e lo staff altamente professionale sono la chiave del successo di imprese di questo genere, in grado di battere la concorrenza con le armi della trasparenza e della professionalità.

L’importanza di un servizio rapido ed efficiente

La chiave di volta di queste aziende è certamente la loro capacità di anticipare la richiesta del mercato, modulando l’offerta in relazione a quella che è la domanda e utilizzando tecniche sempre più innovative per realizzare i propri prodotti.

I macchinari impiegati sono all’avanguardia e permettono di creare in tempi brevi reti metalliche e nastri trasportatori tutt’altro che standardizzati. Lo scopo è quello di accontentare il cliente in ogni sua esigenza, progettando il manufatto ideale e stabilendo insieme a lui la strategia migliore per ottenerlo.

Le aziende del settore più grandi e influenti si servono di un team di esperti sempre pronti a elaborare oggetti moderni e funzionali, migliorandone quotidianamente le caratteristiche.

Le industrie di applicazione

Le reti metalliche e i nastri trasportatori vengono abbondantemente utilizzati in molti settori specifici. È il caso ad esempio dell’industria chimica, farmaceutica e cosmetica, che necessita di impianti di automazione rapidi e veloci per assemblare i propri prodotti, di quella alimentare, agevolata dalla facile manutenzione dei materiali e dal semplice lavaggio delle componenti e di quella del design, che negli ultimi anni ha visto in crescita la richiesta di mobili realizzati in metallo.

Ne potremo tuttavia citare molte altre, come quella ittica, tessile, mineraria, vetraria, del legno e del cemento. Alcune, come le società che si dedicano al packaging, sono del tutto insospettabili ma invece necessitano notevolmente di maglie in acciaio per favorire la loro produzione.

Data la vasta applicazione le ditte di questo genere devono lavorare a ritmi serrati per riuscire a soddisfare i numerosi clienti, mantenendo sempre elevati standard qualitativi e la massima trasparenza dei preventivi.

È infatti molto importante che ogni voce sia accuratamente dettagliata, per evitare di trovarsi con spiacevoli sorprese alla consegna del lavoro. Al momento della consulenza il budget deve essere rispettato al centesimo, così da aiutare gli acquirenti a rispettare gli impegni economici assunti e scegliere nuovamente la società per i futuri ordini.

I prodotti offerti

L’industria metallurgica offre la possibilità di ordinare una vasta gamma di prodotti, utili per alimentare gli impianti di automazione e le filiere collegate.

– I nastri trasportatori: possono avere differenti finiture, che prevedono bordi saldati, agganciati, rinforzati, a ponte, chiusi con graffette, spondine o facchini. Anche la maglia può essere lavorata secondo diverse trame, più o meno fitte in base alle specifiche esigenze e al settore di competenza.

– Le reti metalliche: le principali tipologie si dividono in elettrosaldate, tessute, ondulate, a calza, a tripla torsione o adatte alle recinzioni. Tutte devono essere realizzate a regola d’arte, per risultare resistenti e durevoli nel tempo, nonostante le numerose sollecitazioni esterne.

– Le lamiere: devono avere tre caratteristiche di base, che sono la rigidità, l’indeformabilità e la facilità di taglio e gestione. Solo con tali peculiarità è possibile ottenere prodotti davvero efficienti e validi all’interno di un mercato fortemente competitivo.

Create in ferro zincato, acciaio inox, alluminio, ottone e rame, ne esistono sul mercato di tutti i generi e per ogni tasca, inserendosi in differenti fasce di prezzo.