Non so a te, a me capita spesso di trovarmi a decidere se leggere un libro o vedere un film. Sì, è vero tutti amiamo spaparanzarci sul divano per vedere un bel film. Li adoriamo talmente tanto che siamo disposti a fare anche lunghe file ai botteghini, per acquistare un biglietto di uno dei film proposti nelle sale del multisala della nostra città. Ci armiamo di popcorn e bicchierone di bibita, sentendoci pronti a chissà cosa, come se dovessimo prendere il volo per un altro mondo.

I film hanno la forza di intrattenerci incollati allo schermo e, spesso, sono prodotti con una grande quantità di denaro, proposti con scene mozzafiato ed effetti stratosferici. Sono costruiti per farci entrare nel vivo del film, farci appassionare e, perché no, far diventare noi stessi i veri protagonisti del film. Naturalmente, tutto questo implica anche un notevole interesse economico che gira intorno ad essi. Infatti, film capaci di suscitare la critica di tanti generano notevoli entrate economiche per tutto il cast.

Tuttavia, la popolarità non equivale spesso alla qualità del film girato. Sì, so che con questa affermazione potrei dar fastidio a qualcuno ma, ad essere onesti, davvero mi è capitato di vedere film con grandi aspettative, rivelatosi un grande flop artistico. Ovviamente, ci sono film di alta qualità che sono molto popolari e, probabilmente, guarderei con piacere anche più volte.

Siamo certi che vedere un film possa appagare più della lettura?

Magari non quei classici della letteratura che sei stato costretto a leggere e studiare a scuola. Io parlo di libri capaci di emozionarti fin dal primo momento, o magari un libro da cui poi è stato sviluppato un film. Se non sai dove trovare un buon libro ti consiglio di visitare un sito di recensioni libri, che potrebbe aprirti la mente su cosa poter leggere tutto di un fiato.

Cosa ti eccita di più, leggere un libro o vedere un film?

Spesso, nella community di amanti dei libri, si pone un dilemma: il film è stato più bello del libro, oppure il libro è impareggiabile? Chi ama leggere sa quanto può essere bello poi poter vedere riflesso in un film quello che ha letto. Tuttavia, se la tua idea di leggere non va oltre il bugiardino di un medicinale, forse questo non è un argomento che ti interessa. Invece, se sei un avido lettore, probabilmente stai formulando opinioni sui libri da te letti che, in seguito, sono diventati un film.

I film catturano la nostra immaginazione. Soprattutto se hanno un cast di attori eccezionale e registi ancora migliori. Qualcosa può sostituire la nostra vasta immaginazione? Certamente no. I libri, tuttavia, hanno il potere di espandere le sinapsi e i nostri orizzonti, portandoci spesso oltre la nostra zona di comfort. Di frequente ci sono messaggi subliminali da interpretare.

Oltre questo, un buon libro genera emozioni talmente forti che nessun’altra forma di intrattenimento può realizzare. Rapisce noi stessi per ore in una forma di pura fuga dalla realtà. Forse un grande film offre emozioni forti, ma sicuramente non lo fa in modo così profondo come un grande romanzo.

I film di Hollywood provano e continuano a fare del loro meglio per emozionare il pubblico con storie di libri di successo. Generalmente però, la loro volontà di equiparare le emozioni di un libro, non sono sempre si verificano come tali. Si dice spesso che l’imitazione è la migliore forma di adulazione. Il mondo cinematografico dispone di immense risorse per portare sul grande schermo la storia di un buon libro di successo. Questa è forse una prova sufficiente di quanto sia più bello leggere un libro rispetto anche al miglior film.