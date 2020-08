I più ottimisti vedono nelle crisi una grande opprtunità per generare profitti oltre che una nuova sfida con stessi e con il mercato, ad esempio durante e dopo una pandemia e la crisi che verrà, se verrà.

Anche tu dovresti pensare, come reinventarti se hai perso il lavoro o se il tuo lavoro attuale ti annoia. Il peggio che può capitarci da questa pandemia e di no naver imparato niente.

Lavorare come CopyWriter, come SEO o Programmatore?

La pandemia ha dato una bella spinta in avanti al commercio elettronico, si parla di cifre che raggiungono anche il 70% per i settori più fortunati. L’impennata che ne consegue sono i maggiori incassi per le piattaforme eCommerce e maggior budget da poter re-investire.

Questa circostanza, quindi, permette ogggi un maggiore budget per la pubblicità, per le aziende che svolgono il loro lavoro online significa più advertising e più articoli da pubbllicare.

Gran parte di queste aziende ha un blog e segue un piano editoriale che può essere modificato, intensificato in questa circostanza, a seconda delle necessità e delle possibilità economiche.

Gli imprenditori del Web sanno che avere una figura al loro fianco come un copywriter e magari un SEO Copywriter, può incrementare la visibilità e le performance di conversione del loro sito web.

Un articolo ben redatto, persuasivo e con la giusta formattazione, può invogliare il cliente all’acquisto. Un articolo SEO oriented e impaginato in un sito con una certa autorevolezza per i motori di ricerca, può portare una marea di visitatori da poter convertire in vendite.

Lavorare da Casa – Post Covid

Detto questo, il periodo che stiamo vivendo (o subendo) potrebbe essere l’occasione giusta per trovare lavoro o cambiare lavoro, per chi ha una certa competenza nel campo della scrittura creativa e, magari, con un minimo di esperienza di programmazione e voglia di imparare.

Imparare, dato il tempo maggior tempo che si ha a disposizione per se stessi. Imparare a programmare, imparare a scrivere, imparare la SEO, queste 3 skill oggi sono tranquillamente spendibili in aziende dei più disparati comparti.

Certo all’inizio sarà dura, soprattutto se sei totalmente estraneo a questo mondo “parallelo” detto web, ma con il tempo vedrai che stare fermo, immobile, sarà molto peggio.

Imparare a Programmare

Questa è da anni una delle skill maggiormente in crescita. Il PC oramai è entrato in qualsiasi processo produttivo e a maggior raggione un tecnico addetto al suo utilizzo. Fatevi sotto

Lavorare come SEO

Uno dei lavori del nuovo millennio. Negli anni è mutata tantissimo ed oggi è diventata a tutti gli effetti una mansione per persone specializzate. E’ un misto di capacità tra informatico e più che scrittore, conoscitore della lingua.

Lavorare come CopyWriter

L’attività del CopyWriter (meglio ancora se SEO CopyWriter) è un adattamento del giornalismo all’era digitale. Oltre il saper scrivere, deve saper catturare l’atenzione del lettore e portarlo con un filo logico a compiere un’azione, detta call to action in gergo. L’azione da compiere può essere un acquisto, l’iscrizione alla newsletter, commentare l’articolo, condividere l’articolo, richiedere un contatto telefonico etc. Può Occorrono sempre più persone per “riempire” un numero imprecisato di siti presenti sul web.

Quanto guadagna un CopyWriter

Dipende. Ci sono diversi fattori di cui bisogna tener conto: conoscenza della lingua o delle lingue, qualità dei testi, fantasia, settore, puoi eccellere in uno o più, capacità di sintesi o di essere espansivo nella stesura a secondo della necessità, capacità persuasiva, conoscenza della SEO, non sottovalutare il personal branding, quindi valorizza il tuo nome nell’ambiente, e molti molti altri.

Andando al sodo, un copywriter può partire da cifre davvero misere, 1 eur ogni 100 parole, anche meno, fino ad arrivare a fare lui il prezzo secondo dei parametri come il tempo, parametro definitivo che racchiude in se un po’ tutto quello che necessita per la stesura e che mette limite al poter guadagnare del copywriter.

Non dimenticare mai la strada del lavoro a progetto e freelancer. Puoi anche partire con un tuo blog e arrivare a vendere spazi pubblcitari etc…

Quanto guadagna un programmatore

Dipende. Questo lavoro si basa molto sull’esperienza e i spiego subito il perché… Bene o male i problemi da risolvere su un sito medio sono circoscritti, quindi prima li risolverai e maggiore sarà la performance del prossimo sito che metterai in campo e anche l’assistenza che farai ad un sito che ha quel problema.

Da dove partire? Inizia con il tuo sito e piano piano personalizzalo, poi scegli la tua strada e verticalizza, sviluppatore web, sviluppatore app…ma anche su piattaforme, ad esempio diventa esperto di wordpress e di installazione plugin o addirittura di personalizzazione, sappi che molti siti partono da un template e poi virano sui template figli, approfondisci questo aspetto, può essere un’opportunità

Puoi lavorare su commissione, a progetto o come dipendente. Puoi cercare anche concorsi pubblici, dipende dal grado di istruzione che hai raggiunto. Puoi arrivare a guadagnare ancheuno stipendiuccio di 2/3 K al mese. Invece la vita del freelancer è tutta un interrogativo, devi essere anche un abile imprenditore di te stesso e sapeerti vendere al miglior prezzo!

Quanto guadagna un SEO

Dipende. Che conoscenza della SEO hai? Quanti fattori SEO sai gestire? eh…tutto qua sta. Poi come dicevamo prima, sai programare o devi chiedere aiuto? Sai scrivere o hai bisogno di ripetizioni di italiano?

Speriamo di aver chiarito e dato tanti sputni di riflessione. Come dicevamo all’inizio, questo è il periodo di essere ottimisti…potreste ricordare in futuro questo 2020 come un anno memorabile!