Può sembrare strano sentir parlare di scrittura e di perizia calligrafica, in anni in cui il digitale sta imperando. Siamo infatti ormai immersi in un flusso digitale continuo. Ma alcune professionialità di nicchia rimangono e continuano a essere utili a privati cittadini e avvocati.

E’ il caso delle perizie calligrafiche, ovvero speciali tipologie di esami tecnici svolti su scritture e documenti di cui è dubbia l’autenticità.

Una professionalità ancora fondamentale

Nonostante tutti ormai scriviamo correntemente attraverso strumenti tecnologici e digitali, la maggior parte di noi continua comunque ad utilizzare carta e penna. Questo sia per le piccole necessità di tutti i giorni (appunti, biglietti etc) sia per momenti importanti della nostra vita, come quando si deve firmare un contratto o formalizzare qualcosa.

Esisterebbero molteplici soluzioni di firma digitale, ma la verità è che la scrittura a mano continua ad essere lo strumento più pratico, proprio perchè l’atto di firmare è innato in ognuno di noi. Basta prendere una penna e… firmare!

Ecco allora che anche in questi anni di grande accelerazione tecnologica, il valore di una firma è ancora assoluto e proprio per la sua importanza può trovarsi talora al centro di dispute legali. Si parla in questo caso di disconoscimenti di firme o verifica di manoscritture, una specialità che svolge una particolare categoria di professionisti: quella dei grafologi professionisti.

Come trovare la giusta professionalità in ambito grafologico

Trovare un perito calligrafico nel mercato 2.0 dei professionisti può essere impresa ardua: un sacco di siti e di portali che rischiano di confondere l’utenza. Ecco allora alcuni consigli sempre utili per trovare un perito calligrafo preparato:

Utilizzate internet per la raccolta di informazioni, ma approfondite sempre la conoscenza con un contatto diretto (telefonata o mail).

(telefonata o mail). Se siete in contatto con avvocati o studi legali che già vi seguono, provate a chiedere consiglio: molto spesso in ambito forense ci sono network di professionisti che possono consigliarvi la persona giusta

Per la raccolta delle informazioni cercate di rivolgervi a servizi specializzati esclusivamente in perizie grafologiche, come Perizia Calligrafica. E’ infatti sempre meglio rivolgersi a chi è professionalizzato su un settore specifico, rispetto a chi si occupa di tanti servizi scollegati tra loro. E’ inoltre importante la presenza sui siti analizzati di articoli in grado di fornire approfondimenti sulle tematiche oggetto del servizio.

Cosa studia un professionista grafologo

Navigando online può capitare di confondersi sulle reali competenze che servono per effettuare analisi e perizie grafologiche. Vediamo insieme quindi quali professionisti possono operare in ambito grafologico, grazie agli studi effettuati.

Il grafologo di base è un esperto di grafologia, ma non necessariamente è un esperto forense. In Italia infatti il percorso di studi per diventare esperto in grafologia forense (la specializzazione che permette poi di effettuare perizie calligrafiche) parte con almeno 3 anni di formazione in grafologia generale. Il grafologo generalista si occupa però di profili di personalità, quindi legati al carattere dell’autore di scritture. Non si occupa invece di stabilire se un manoscritto è vero o falso (e in questo è la principale differenza).

Per questo motivo quando vi rivolgete a un grafologo, approfondite sempre se è un esperto di grafologia (in generale) o è specializzato in grafologia forense.

E’ affidabile una perizia calligrafica?

La grafologia forense dispone oggi di metodologie scientifiche e verificate per stabilire con un adeguato grado di certezza se una scrittura è vera o falsa. Certo, rispetto ad altre tipologie di esame, come ad esempio l’esame del DNA, è una tipologia di verifica che può presentare alcune incertezze. Questo però non significa che il perito non sia professionale, ma è una conseguenza della complessità della scrittura umana e delle sue componenti.