Cos’è e come funziona l’estrattor Imetec Succovivo PRO 1000

Imetec Succovivo PRO 1000 è un estrattore a freddo professionale, con cui possiamo preparare: frullati, succhi, sorbetti e gelati, vellutate e salse.

La dicitura dell’estrattore a freddo è dovuto al fatto che la Coclea (vedremo più avanti di cosa si tratta), ha un movimento a bassa velocità, in modo da non produrre calore all’alimento che stiamo trattando, questa poi è la sostanziale differenza con la centrifuga che invece ha un movimento rapido che potrebbe scaldare il cibo facendo perdere parte delle proprietà nutrizionali.

E’ possibile utilizzare sia frutta che verdura, avendo un residuo minimo di scarto.

Grazie all’ampiezza del beccuccio (molto più ampia rispetto ad altri estrattori) è semplice l’inserimento degli alimenti che andremo a trattare, i frutti più piccoli o di media grandezza possono essere introdotti addirittura senza essere tagliati.

Il suo utilizzo è davvero semplice, a seconda del preparato che vogliamo ottenere sceglieremo gli accessori, una volta assemblati l’unica cosa da fare è premere il tasto di accensione.

FILTRI e ACCESSORI

Quando e come utilizzarli

Nella confezione, oltre al corpo dell’estrattore, si troveranno in dotazione tre filtri: uno a maglia sottile e uno a maglia larga e uno per i sorbetti.

Maglia sottile : avremo la possibilità di avere un succo molto filtrato, adatto per la preparazione di vellutate;

Maglia larga : con questo filtro il risultato sarà più denso e corposo;

Sorbetti : filtro dedicato alla preparazione di deliziosi cremolati.

Insieme ai filtri a disposizione una paletta per la pulizia dei residui della spremitura e un ricettario con circa 100 gustose preparazioni consigliate.

CURA DI SUCCOVIVO IMETEC PRO 1000

Consigli sulla manutenzione dell’estrattore

L’IMETEC SUCCOVIVO PRO 1000 è composto da più elementi:

COCLEA : parte principale dell’estrattore, grazie a questa la frutta e la verdura viene spremuta e schiacciata;

FILTRI : verranno scelti a seconda del prodotto che si vuole preparare;

VASCHETTA CONTENITORE : dove il succo finisce fisicamente dopo l’estrazione.

Nonostante sia composta da vari elementi la manutenzione di IMETEC SUCCOVIVO PRO 1000 è molto semplice.

Tutti gli elementi sono facilmente smontabili e lavabili.

Grazie alla paletta per la pulizia è possibile togliere i primi residui dalla vaschetta. Fatta questa operazione il resto della pulizia può essere tranquillamente svolta a mano lavando le singole parti che compongono l’estrattore. Dunque, la manutenzione di IMETEC SUCCOVIVO PRO 1000 risulta essere molto veloce, visto che l’assemblaggio è intuitivo e semplice.

Il consiglio che dà la casa produttrice Imetec al primo utilizzo è di sciacquarlo sotto l’acqua corrente con un sapone delicato e ai successivi lavaggi consiglia di non lasciare mai residui di cibo e di sciacquare subito la vaschetta contenitrice e la coclea.

Sconsigliato l’utilizzo della lavastoviglie.

Nel caso in cui alcune parti dovessero macchiarsi utilizzando alimenti molto pigmentati (esempio: carote o zucca) o acidi (esempio: pomodori o melanzane), consigliamo i vecchi rimedi della nonna, ossia passare un panno imbevuto con succo di limone o aceto e tutto tornerà come nuovo.

ACQUISTO ONLINE DEI RICAMBI IMETEC

L’estrattore SUCCOVIVO IMETEC PRO 1000 è dotato di molti accessori, resistenti e di qualità, nonostante questo, se volessimo procedere all’acquisto per avere maggiori ricambi o in caso di rottura reperirli è accessibile sia a livello di prezzi che di reperibilità dei pezzi stessi, di seguito suggeriamo un link: compra online i ricambi Imetec Succovivo

La navigazione sul sito è molto semplice, basta cliccare il prodotto cercato, in questo caso SUCCOVIVO IMETEC PRO 1000, che compariranno tutti gli accessori e ricambi in vendita: spazzolino per la pulizia, imbocco estrattore, pressino estrattore, contenitore, filtri, cestello mescolatore, guarnizioni, etc.

Il questo sito è possibile contattare degli addetti alle vendite per essere guidati durante gli acquisti o anche per chiarire dubbi, sia via chat, sia grazie ad un’assistenza telefonica, che via mail.

Quindi il consiglio è di comprare direttamente on-line i ricambi IMETEC SUCCOVIVO.