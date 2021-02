Scegliere la giusta illuminazione per gli ambienti domestici non è un’operazione da fare con superficialità. Le mura di casa sono un luogo che viene vissuto per lungo tempo, dove si condivide la maggior parte del proprio tempo, ciò implica che la scelta deve avvenire in maniera oculata. Il rischio è quello di fare una scelta che alla lunga possa stancare o che col tempo possa rivelarsi errata in relazione al luogo e alle abitudini che si svolgono nell’ambiente. Esiste una necessaria distinzione nell’ambito dell’illuminazione per la casa; in base alle caratteristiche dell’abitazione, sono diverse le caratteristiche e situazioni da andare a valutare per operare in maniera corretta. L’illuminazione da interno, prevede delle valutazioni diverse rispetto all’illuminazione da esterno o da giardino, lo stesso vale per la posizione dell’abitazione, che sia in città o in campagna.

Illuminazione per la casa da interno

Come detto precedentemente, non esiste luogo dove passiamo così tanto tempo come in casa, ed è per questo che nel momento in cui si decide di fare scelte legate all’arredo bisogna metterci tutto l’impegno possibile prestando attenzione a determinati elementi che a lungo andare potrebbero stancare o rivelarsi contrastanti in riferimento agli spazi. Un ruolo fondamentale in quest’ambito ovviamente è svolto dall’illuminazione per la casa. La prima operazione necessaria è quella di andare a valutare con attenzione il ruolo delle diverse stanze dell’abitazione. Ogni camera ha una sua funzione e non tutte le luci sono adatte per rendere vivibile e piacevole quello spazio. Ad esempio, nel caso di una stanza da bagno la scelta difficilmente può essere oggettiva. La scelta della luce quindi deve vergere sulla sensazione che deve suscitare. Nello specifico, una luce calda fa percepire maggiormente un senso di comfort, di relax, mentre una luce fredda gli da un senso maggiormente pratico e funzionale.

Consigli per la migliore illuminazione da interno

Data la premessa, il consiglio fondamentale è quello di rispettare la propria personalità ed abitudini anche per la scelta dell’illuminazione della casa. Nello specifico, se si passa decisamente molto tempo rilassandosi in salotto, magari guardando la TV, la scelta più azzeccata sono sicuramente delle luci cale, in particolare se si dispone di una controsoffittatura le luci al led sarebbero perfette. Per la cucina invece, essendo un luogo di maggiore praticità, una luce fredda è sicuramente più indicata.

Errori da evitare per una perfetta illuminazione per la casa da interno

Un errore comune per gli ambienti interni è quello di scegliere delle luci totalmente decontestualizzate. Come detto precedentemente, non bisogna mai perdere coscienza della funzione della stanza, posizionando luci troppo forti in stanze dedicate al riposo, o luci troppo delicate dove magari si necessita una notevole visibilità.

Illuminazione per la casa da esterno e giardino

Per quanto riguarda l’illuminazione da esterno o in presenza di un giardino il discorso è forse più basico ma comunque non da sottovalutare. Anche in questo caso la scelta non può prescindere dalle proprie abitudini, andando a valutare quanto quegli spazi siano vissuti quotidianamente, soprattutto è necessario aver consapevolezza degli spazi.

Consigli per la migliore illuminazione da esterno

In riferimento agli spazi esterni ed eventualmente di un giardino, l’illuminazione è un fattore fondamentale soprattutto per le ore serali e notturne. Dal punto di vista estetico, una resa piacevole può essere sicuramente quella di piazzare delle illuminazioni omogenee e fredde, soprattutto se si è dotato di un giardino abbastanza grande. Inoltre, se magari si è soliti cenare o pranzare all’aperto durante i mesi caldi, un mix di luci calde e fredde può rivelarsi una scelta davvero simpatica e piacevole.

Errori da evitare per la migliore illuminazione da esterno

Per quanto riguarda eventuali errori evitabili per la giusta scelta relativa all’illuminazione degli ambienti esterni, sicuramente così come detto precedentemente bisogna avere come punto cardine le misure. Nello specifico, ambienti esterni come un giardino, notevolmente grandi, necessitano di un’illuminazione omogenea, magari diversificata. Quindi, non si deve mai utilizzare una scelta di luci troppo ridotta e singola in relazione ad uno spazio considerevole. Altro errore da evitare probabilmente è quello di utilizzare i led, che risulterebbero sicuramente scomodi esternamente sia per le intemperie sia per i momenti in cui magari si decide di cenare all’aperto.

Illuminazione per la casa di campagna

Chi ha la fortuna di possedere una casa in campagna sa che si tratta di un luogo dove ci si dedica al relax, allo stare insieme ed alla spensieratezza. Ovviamente un contesto simile prevede delle scelte accurate anche in termini di luminosità, in coerenza sul come si vive un contesto così placido e spensierato.

Consigli per la migliore illuminazione per la casa di campagna

Un luogo così accogliente, comodo e vissuto con tranquillità necessita decisamente di una scelta di luci coerenti con questa atmosfera. Senza dubbio il consiglio più rilevante e fondamentale è quello di affidarsi a luci quanto più calde possibili. Nulla più di questa scelta regala ed arricchisce i momenti di spensieratezza di questi luoghi immersi nella natura.

Errori da evitare per una perfetta illuminazione della casa di campagna

Coerentemente con quanto detto precedentemente, un errore tra l’altro comune da evitare è quello di piazzare delle strisce led per la casa, oppure utilizzare delle luci fredde. Nulla di più contrastante con l’anima di questa tipologia di abitazione.