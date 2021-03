L’illuminazione esterna è diventata fondamentale sia per quanto concerne il design, sia in merito all’utilità stessa degli accessori che si utilizzano. Si cercano sempre delle soluzioni pratiche per la propria abitazione o attività commerciale e a basso consumo per quanto concerne: modelli, estetica, comfort e funzionalità.

Illuminazione esterna

Gli accessori più utili, funzionali e richiesti per l’illuminazione da esterno sono i faretti. Questo tipo di accessorio nella sua categoria ha diversi modelli, addirittura si può parlare di vere e proprie collezioni, in quanto arredare un giardino, contornare una piscina, illuminare un piccolo orto o un viale alberato è molto usuale.

I clienti sono sempre più esigenti e solitamente cercano in primo luogo la praticità, quindi la facilità nell’istallazione dell’accessorio, facilità nella manutenzione e nella pulizia. La seconda caratteristica è l’efficienza del prodotto, oltre a essere un prodotto ad alto risparmio energetico deve essere anche performante, illuminare il più possibile e avere diverse possibilità di scelta per quanto concerne la tipologia di luce da scegliere: fredda, calda o naturale.

Tipologie di faretto

Le tipologie di faretto da esterno sono molteplici. Alla categoria appartengono: i faretti da esterno segnaposto, i faretti da giardino con picchetto, i faretti LED da esterno e i faretti da esterno LED con sensore di movimento. Prima di acquistare qualsiasi tipo di accessorio inerente questa categoria di luci da illuminazione esterna è opportuno valutare l’utilizzo che se ne farà.

I faretti da esterno segnaposto sono consigliati se hanno il fine di illuminare un sentiero o una strada esterna, sia per la loro praticità sia per l’effetto decorativo che hanno. Infatti vengono acquistati, istallati con estrema praticità proprio per valorizzare: viali, piscine, piccoli laghi e pavimentazione esterna. Solitamente sono forniti di luce ‘bianca naturale LED’ e sono da incasso.

I faretti da giardino con picchetto sono una categoria di illuminazione da esterno mirata soprattutto per supportare eventi e feste all’aperto. Se si desidera organizzare un qualsiasi evento esterno alla propria abitazione o altro edificio, occorre avvalersi di una illuminazione pratica ed efficace. Questo tipo di faretto garantisce confort, praticità e inoltre offre la possibilità di unire l’utile al dilettevole in quanto a design, in questa categoria, ci sono innumerevoli modelli.

Come per esempio:

Faretto a LED per esterni con presa SOLARE a sfera

Blusea Luce Solare 12 LED Faretto da Esterno

Aniceday, lampada solare da giardino per illuminazione da giardino a energia solare RGB

Faretti da giardino a luce solare a LED per esterni

Set di 3 luci a presa solare a LED Faretti da giardino a picchetto per esterni.

Tra i modelli sopra elencati i più richiesti sono quelli che dimostrano di essere più versatili, robusti, che si istallano facilmente, che hanno un’ottima rotazione e che si acquistano facilmente e con tempo di consegna celeri.

I faretti LED da esterno sono richiesti e utilizzati quando si cercano determinate caratteristiche come elevate prestazioni in merito al consumo energetico e ottimo design, materiali e forme. Questo tipo di prodotto può essere alimentato sia con luce solare che energia elettrica e inoltre si possono attivare anche con l’ausilio dei sensori di movimento.

Per quanto concerne il tipo di faretto da esterno LED con sensore di movimento possiamo dire che rappresenta uno dei prodotti più moderni e versatili, nonché pratici. La peculiarità di questo strumento di illuminazione esterno è proprio quella che si attiva quando il sensore percepisce un movimento, infatti vengono anche utilizzati il più delle volte abbinati agli allarmi, oltre al fatto che in questo modo riducono notevolmente i costi energetici. Hanno un impatto ambientale ridotto e arricchiscono in modo pratico l’esterno della propria abitazione. Ci sono diversi modelli: impermeabili, con sensori di movimento, con luce solare e a rotazione.

Casa-Luce.it è leader nel settore dell’illuminazione casalinga e offre una vasta gamma di accessori per illuminazione esterna, sia per quanto riguarda le categorie che i modelli sopra elencati sia per altre categorie. Gli stili presenti sul mercato per l’illuminazione esterna a oggi sono molteplici, si possono trovare prodotti: moderni, classici, marittimi, antichi, oppure per, abitazione rustiche o di montagna e persino per le smart home.