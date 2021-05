L’estate 2021 sta per arrivare: i capi che non possono mancare nell’armadio

L’abbigliamento ha un ruolo decisamente importante soprattutto durante la bella stagione. Per non sbagliare occorre puntare sui capi migliori

La moda estate 2021 lancia delle nuove e fantastiche tendenze con accessori e capi di stagione. Un sguardo sarà rivolto soprattutto al mondo del fashion system in quanto ha stravolto completamente i codici dello stile, in vista delle esigenze quotidiane.

A mettersi in gioco è così la creatività per sfoggiare le proprie capacità di lettura tra inflessioni e riflessioni facenti parti della contemporaneità.

Gli outfit indossati e presenti nell’armadio devono essere in grado di rappresentare le contraddizioni del tempo che attualmente si vivono per poter comprendere appieno la moda.

Come già accaduto nei mesi scorsi, dopo i traumi prodotti dal Coronavirus, l’intero settore sta cercando di mettere in campo una completa rivoluzione, con un conseguente cambiamento radicale.

Questo stravolgimento dei look è richiesto anche dalla nuova quotidianità acquisita sia a livello lavorativo che familiare.

Sicuramente il verbo giusto di tale stagione sarà osare e provare a sperimentare outfit mai valutati fino ad ora.

Le nuove esigenze della moda

La moda estate 2021 porta con sè i ricordi legati ai tempi successivi alla Seconda Guerra Mondiale, quando nel mondo si è fatto strada il nuovo look di Christian Dior, considerato a tutti gli effetti un astro nascente dalla cultura parigina.

I completi realizzati con giacca sagomata e gonna a corolla, divennero infatti il manifesto post-guerra, come un fiore sbocciato dalle ceneri.

La chiave di lettura di questi outfit, ormai apprezzati e conosciuti, è quello di portare ad una nuova ricerca dei capi e degli accessori, per definire al meglio il proprio aspetto.

Per l’estate 2021 non devono mancare così nell’armadio, scarpe con zeppa donna, particolari tailleur e capi utility. Un’attenzione particolare dovrà poi essere donata a camicie con maniche a sbuffo, polo e minigonne.

La rivoluzione nelle tendenze nei look fa capire come dai cambiamenti più profondi e dalla crisi è possibile creare qualcosa di innovativo, di nuovo e di bello.

I capi da sfoggiare nell’estate 2021

Stando ai suggerimenti della moda estate 2021 nel guardaroba di ogni donna non devono assolutamente mancare alcuni semplici ma spettacolare indumenti come le ciabatte, infradito e tessuti super leggeri.

D’altronde la collezione primavera estate dell’anno scorso è stata completamente ideate e disegnata con in corso la pandemia da Covid-19, che involontariamente ha finito per dare un sapore diverso alle proposte presentate nei tempi passati.

La moda torna così a intrattenere dialoghi con la cultura intellettuale, abbandonando di conseguenza le logiche legate esclusivamente al consumismo. La parola chiave sarà sicuramente sostenibilità, per contribuire a dare una mano importante all’intero ecosistema.

Molte donne infatti rivelano di indossare solamente il 20% dei capi presenti nei loro armadi. La soluzione in questo caso è quella di acquistare meno indumenti preferendo la qualità.

Un esempio è rappresentato dalla casa di moda Gucci che si sta impegnando per ridurre lo spreco di acqua e scarti durante la lavorazione, così come Armani, Salvatore Ferragamo e Chanel.

L’intera moda estate 2021 si concentrerà sulla creazione di vestiti ottenuti con filati etici e riciclati e tessuti e stoccaggio ma sicuramente non mancheranno le personalizzazioni.

L’obiettivo di questa nuova tendenza è quello di dare vita a un modo diverso legato ai singoli look, per tornare a sognare e sperare nel futuro.

Per rimanere sempre aggiornati sulle tendenze rivolte in particolar modo al periodo primaverile ed estivo, basterà prestare attenzione alle passerelle delle case di moda e tenterà di imitare tutti quei look.

Naturalmente in ogni singolo outfit non dovrai mai mancare l’effetto sorpresa per rendere giustizia non soltanto al vestito indossato ma anche al resto dell’insieme.