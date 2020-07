La pandemia da Coronavirus si è fatta pesantemente sentire a livello psicologico in tutto il mondo. Ansia, paura, stress sono tutte reazioni naturali e normali alla situazione mutevole e incerta in cui si trovano tutti. La maggior parte delle persone è resiliente e nel tempo affronterà queste esperienze stressanti e stimolanti. Alcune persone, tuttavia, svilupperanno o già stanno mostrando ansia, depressione e disturbo post traumatico da stress .

Il problema che ognuno di noi deve affrontare è come si gestisce e si reagisce alla situazione stressante che si sta manifestando così rapidamente nelle nostre. Ognuno di noi può attingere ai notevoli poteri di forza e cooperazione che fortunatamente possiede. Questo è ciò su cui si deve cercare di concentrarsi per rispondere in modo più efficace a questa crisi come individui, membri di una, di una comunità, amici e colleghi. Non tutti però hanno i mezzi, le risorse e la forza mentale per affrontare questa malattia .

L’OMS prende molto sul serio l’impatto della crisi sulla salute mentale delle persone e sta monitorando la situazione insieme alle autorità nazionali, fornendo al contempo informazioni e assistenza ai governi e al pubblico.

In una conferenza stampa tenutasi il 26 marzo, in piena pandemia, la dott.ssa Kluge, insieme alla dott.ssa Aiysha Malik, responsabile tecnico, dipartimento di salute mentale e abuso di sostanze, sede dell’OMS e dott.ssa Dorit Nitzan, direttore facente funzione per le emergenze, OMS / Europa, hanno risposto alle domande sulla salute mentale problemi nel contesto di COVID-19 e offerto spunti su strumenti, tecniche e interventi per affrontarli.

“Con gli effetti dirompenti del COVID-19 – incluso il distanziamento sociale – che attualmente domina la nostra vita quotidiana, è importante controllarci a vicenda, fare telefonate e chat video, essere consapevoli e sensibili alle particolari esigenze di salute mentale delle persone a noi vicino. Le nostre ansie e paure dovrebbero essere riconosciute e non ignorate, ma meglio comprese e affrontate da individui, comunità e governi “, ha osservato il dott. Hans Kluge.

Molte delle domande si sono concentrate su specifici gruppi di popolazione, compresi bambini e anziani.

Quale potrebbe essere l’impatto della crisi COVID-19 sulla salute mentale dei bambini?

Questo è davvero un momento senza precedenti per tutti noi, specialmente per i bambini che affrontano un’enorme interruzione della loro vita. È probabile che i bambini stiano vivendo preoccupazioni, ansia e paura, e questo può includere tipi di paure che sono molto simili a quelle vissuti dagli adulti, come la paura di morire, la paura della morte dei loro parenti o la paura di ciò significa ricevere cure mediche.

Dato che le scuole hanno chiuso come parte delle misure necessarie, i bambini potrebbero non avere più quel senso di appartenenza legato alla struttura, manca la stimolazione fornita da quell’ambiente, hanno avuto e hanno tutt’ora meno opportunità di stare con i loro amici e ottenere quel sostegno sociale che è essenziale per il bene benessere mentale.

Stare molto tempo a casa può predisporre alcuni bambini ad un aumentato rischio dell’esposizione a violenza interpersonale se la loro abitazione non è un luogo sicuro. Questo è molto preoccupante.

Sebbene tutti i bambini siano sensibili al cambiamento, quelli piu’ piccoli possono trovare difficili da capire i cambiamenti che hanno avuto luogo in questi tempi e sia i bambini piccoli che quelli più grandi possono esprimere irritabilità e rabbia. I bambini potrebbero scoprire di voler essere più vicini ai loro genitori, fare più richieste di vicinanza e, a loro volta, alcuni genitori o caregiver potrebbero essere sottoposti a indebite pressioni sulla gestione dei minori.

Semplici strategie che possono affrontare questa situazione possono includere dare ai giovani l’amore e l’attenzione di cui hanno bisogno per risolvere le loro paure ed essere onesti con i bambini, spiegando cosa sta accadendo in un modo che possano capire, anche se sono giovani. I bambini sono molto perspicaci e modelleranno il modo di rispondere a seconda di come viene presentata la problematica dagli adulti. I genitori devono anche essere supportati nella gestione dei propri fattori di stress in modo che possano essere modelli per i loro figli. Aiutare i bambini a trovare il modo di esprimersi attraverso attività creative e fornire una struttura durante il giorno – se possibile – attraverso la definizione di routine, in particolare se non vanno più a scuola, può essere utile.

Dovrebbero essere previsti servizi di assistenza mentale e psicosociale e i servizi di protezione dei minori devono adattarsi per garantire che l’assistenza sia ancora disponibile per i figli delle famiglie che ne hanno bisogno.

Qual è l’impatto psicologico di questa malattia sugli anziani?

Le persone anziane sono state e continuano ad essere le vittime per eccellenza. Il numero di morti eccessivo in questa fascia di età lo dimostra. Per cui la paura in questo caso si fa tangibile. Sentirsi continuamente dire di essere molto vulnerabili alla malattia, può essere estremamente spaventoso e stressante.

Gli impatti psicologici possono essere particolarmente difficili per le persone anziane che potrebbero sperimentare declino cognitivo o demenza. E alcune persone anziane possono già essere socialmente isolate e sperimentare la solitudine che peggiora sicuramente la salute mentale.

Ci sono molte cose che le persone anziane possono fare da sole o con il supporto di un assistente, se necessario, per proteggere la loro salute mentale in questo momento. Questi comportamenti includono molte delle strategie che stiamo sostenendo nell’intera popolazione, come intraprendere attività fisica, attenersi alle routine o crearne di nuove e impegnarsi in attività che danno un senso di realizzazione. Anche il mantenimento delle connessioni sociali è importante. Alcune persone anziane potrebbero avere familiarità con i metodi digitali e altri potrebbero aver bisogno di una guida su come usarli. Ancora una volta, i servizi di assistenza psicosociale e di salute mentale e altri servizi rilevanti per questa popolazione devono rimanere disponibili in questo momento.