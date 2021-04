Nel 1988 è stato sviluppato da IBM l’iinovativo sistema AS/400 che a tutt’oggi è il più utilizzato in campo Enterprice.

As/400: caratteristiche

AS/400 è stato creato come un sistema operativo integrato, formato da un hardware, un sistema operativo OS/400 e da diverse importanti funzioni tra le quali un database integrato.

Negli anni il continuo sviluppo tecnologico ha visto sia per ciò che riguarda l’hardware che il software numerosi revisioni, aggiornamenti, e cambio di nomi.

Infatti, anche se a tutt’oggi molte persone parlano del sistema usando ancora il termine AS/400 o con iSeries di IBM, l’hardware è dal punto di vista tecnico un Power Systems che segue un apposito sistema operativo aggiornato con il nome di IBM i.

Ciò permette di poter eseguire un programma nato nel 1988 per il sistema AS/400 su il server moderno Power Systems attuando delle piccole modifiche o alle volte nessuna.

Tale compatibilità è molto importante perché rappresenta il motivo cruciale per il quale numerose società che anni fa hanno acquistato AS/400 continuano a chiamarlo con questo termine, anche se a confronto l’attuale server Power Systems è molto più veloce e dotato tecnologie di ultima generazione.

IBM ha incluso il supporto a linguaggi come PHP, Java e C++, propagando la capacità del sistema di dotarsi di interfacce innovative per la creazione di apposite applicazioni web e mobile.

La fase di aggiornamento della piattaforma da parte di IBM vede per il futuro progetti importanti per IBM i, infatti, ogni triennio circa vengono proposte versioni più moderne, dotate da grandi progressi per quanto riguarda la loro funzionalità e potenza di elaborazione.

AS/400: vantaggi

Il sistema AS/400, ovvero Application System/400 è un minicomputer progettato e realizzato da IBM per essere impiegato nel settore aziendale, come supporto del sistema di gestione informativo.

Ad oggi è tra i server più stabili del mercato; il suo uso in tutti questi anni è stato determinati da una serie di vantaggi che hanno portate alle aziende di ritenerlo una della piattaforme più interessanti.

Ecco quali sono i vantaggi di AS/400:

immune ai virus

costo limitato

massima stabilità sia per ciò che riguarda l’hardware che i sistemi operativi

più di 2500 applicazioni disponibili du gestione

È messo in evidenza per tali aspetti:

totale privacy dei dati

sicurezza

velocità di elaborazione dati

possibilità di gestire in contemporanea oltre cento terminali connessi.

AS/400 è un sistema operativo che viene creato con configurazioni differenti, memoria e capacità dei dischi.

Ciò da la possibilità di alle esigenze sia di industrie di alto livello, sia di quelle che appartengono alle categorie più piccole.

La piattaforma AS/400 power System comprende ancora specifiche funzioni riguardanti l’operatore, ovvero:

eseguire i backup

spegnere o accendere il sistema

avere la gestione della stampante

monitoraggio ed esecuzione dei lavori riguardanti l’azienda.

AS/400: architettura

Il sistema AS/400 vede una struttura del sistema con comune modello a strati dei pc.

A tale proposito si ha in corrispondenza al livello più basso l’hardware, la piattaforma usa processori Power, mentre precedentemente venivano impiegati i processori RISC.

Subito sopra si ha il software conosciuto con il nome Machine Interface, MI, che fa di collegamento tra l’hardware e il Sistema Operativo, oltre a permettere di aggiornare l’hardware senza la necessità di dover apportare delle modifiche al Sistema Operativo.

Passando al livello superiore si trovano i Prodotti Programma, gestiti da IBM, comprendono l’insieme di tutti gli strumenti utili per gestire e utilizzare il sistema, come quelli per la programmazione, la gestione dei dati, del database incluso nel sistema operativo e tanto altro.

Sopra di tutto, nella parte finale si ha il software che interessa i programmi di applicazione, mentre l’ultimo posto occupato da questo sistema strutturale interessa il sistema operativo V7R2MO.

Ad oggi, il sistema AS/400 ha la capacità di essere usato come ogni altro server web: produzione di stampe di qualità, uso di portali o prodotti open-source, integrazione con le App legacy.