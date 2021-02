Friggitrice ad aria: cos’è, come funziona e migliori modelli

La frittura è uno di quei metodi di cottura che appesantiscono ogni genere di cibo sia dal punto di vista dell’apporto calorico, sia dal punto di vista della digeribilità. Friggere significa utilizzare molto olio e, affinché si ottenga un risultato croccante all’esterno ma soffice all’interno, è necessario cimentarsi nella preparazione di impasti a base di burro, farine, lievito e tanto altro ancora. Insomma, nessun dietologo o nutrizionista permetterebbe di introdurre la frittura in una dieta alimentare ipocalorica. Tuttavia, bisogna sapere che oggi i metodi di cottura sono in continua evoluzione e, a tal proposito, è stato ideato un nuovo modo di friggere senza l’ausilio dell’olio ma semplicemente sfruttando l’aria calda. È proprio il caso di dire che è bene conoscere cosa sia la friggitrice ad aria in modo da poter gustare deliziose pietanze fritte pur considerandole dei piatti light e totalmente ecologici.

Friggitrice ad aria: che cosa è e come funziona.

Si tratta di un piccolo elettrodomestico simile ad un forno elettrico ventilato che sfrutta l’aria calda per poter friggere in maniera uniforme qualsivoglia genere di cibo come, ad esempio, cotolette, verdure, patatine, pesce e tanto altro ancora. Ovviamente, senza troppi giri di parole, nessuna frittura è possibile senza l’ausilio di un minimo quantitativo di olio ed è proprio in questo che la friggitrice ad aria si differenzia dagli altri modelli tradizionali. Infatti, se per le friggitrici tradizionali sono necessari tanti litri di olio, per quelle ad aria ne basta solo un cucchiaio. Dopodiché sarà l’aria calda in circolazione a friggere uniformemente tutto ciò che c’è all’interno dell’elettrodomestico sfruttando al massimo quel piccolo quantitativo di olio. È inutile dire che tantissimi sono i vantaggi legati a questo nuovo e rivoluzionario metodo per friggere. Innanzitutto, basti pensare al comune apporto di grassi, calorie e carboidrati presenti nella comune frittura. Questi sono tutti elementi che, oltre a danneggiare gli organi della digestione, sono la principale causa dell’aumento di peso e di altre problematiche. La friggitrice ad aria permette di ottenere cibi croccanti e cotti a puntino pur facendone rimanere intatte le proprietà essenziali che donano genuinità alla pietanza. Inoltre, questo elettrodomestico si rivela essere il miglior alleato contro gli sprechi di eccessivi quantitativi di olio che, ovviamente, se non smaltiti correttamente, finiscono per inquinare l’ambiente. Se queste prime due motivazioni non sono ancora abbastanza per delineare il profilo e i vantaggi di una friggitrice ad aria, è bene sapere che con questo dispositivo sarà possibile eliminare definitivamente quel cattivo odore di fritto che solitamente rimane in casa per moltissimi giorni. Al contrario di quanto si possa pensare, una friggitrice ad aria è facile da pulire rispetto ad una friggitrice tradizionale che sporca in un attimo tutto il piano cottura.

Friggitrice ad aria: i migliori modelli

Prima di procedere con l’acquisto della friggitrice ad aria più adatta al proprio caso, è possibile consultare il sito migliorfriggitriceadaria.it per ottenere maggiori informazioni circa i modelli e le tipologie di questo elettrodomestico in commercio. Tuttavia, la scelta della miglior friggitrice ad aria deve basarsi su alcuni fattori come, ad esempio, la temperatura massima, la capacità del cestello, il timer, il prezzo e tanto altro.

Innsky 5,5L 1700W è un piccolo elettrodomestico molto versatile. Infatti, è possibile sfruttare diverse modalità di cottura e, di conseguenza, arrostire, grigliare e friggere non sarà più un problema. Diverse sono le pietanze che si possono facilmente preparare con questo piccolo forno elettrico ventilato e la caratteristica che colpisce davvero tutti è la sua capacità di mantenere croccante e genuino qualsivoglia tipo di cibo di cui si imposti la cottura. Si tratta di un dispositivo multicooker e, pertanto, il costo è abbastanza elevato, ma non in maniera eccessiva.

Moulinex EZ4018 Easy Fry Deluxe

A giudicare dall’aspetto esteriore non si direbbe che si tratta di una friggitrice ad aria. Infatti, il design compatto permette un utilizzo facile e soddisfacente grazie alla capacità di 4,2 Lt in grado di servire più porzioni di una pietanza. Inoltre, si può affermare che questo dispositivo risulti essere stato progettato nei minimi dettagli per permettere un uso sicuro, anti-scottatura e anti-surriscaldamento. Infine, sarà possibile approfittare di sei programmi di cottura differenti pur rimanendo in un budget non troppo elevato.