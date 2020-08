Chi pensa che i siti d’incontri e le chat siano utilizzati solo da giovani e giovanissimi si sbaglia di grosso. Una buona percentuale di utenti che usano costantemente questa tipologia di piattaforme online ha, infatti, più di 45 anni.

È un grande errore pensare che chi arriva single alla soglia dei 50 anni sia destinato ad esserlo per sempre oppure dare per scontato che dopo una certa età l’interesse verso il sesso o gli incontri occasionali svanisca nel nulla.

Al contrario, il popolo degli over 50 che si affidano alle nuove tecnologie per conoscere persone nuove online cresce ogni giorno di più, al pari del numero di siti e chat over 50 dedicati esclusivamente a questa tipologia di utenti.

Per capire come funzionano le chat over 50, ci siamo fatti aiutare dagli amici del portale migliorisitidincontri.it, uno dei maggiori siti in Italia che tratta a 360 gradi il mondo del dating online.

Come funzionano i siti d’incontri per over 50

I siti di incontri per persone over 50 funzionano esattamente come tutte le altre tipologie di piattaforme dedicate al dating online.

Per iniziare ad utilizzare questi siti è necessario prima di tutto creare il proprio account personale facendo attenzione a completarlo nel modo più corretto possibile, come spiegheremo nel prossimo paragrafo.

Una volta creato l’account tutto quello che resta da fare è iniziare a contattare le persone iscritte alla piattaforma ed instaurare conversazioni che, si spera, possano tramutarsi in incontri dal vivo.

L’iscrizione a questi siti è sempre gratuita anche se poi è sempre possibile sottoscrivere degli abbonamenti a pagamento per utilizzare i servizi offerti dalla piattaforma senza alcun limite.

Quasi tutte le chat over 50 hanno anche una versione mobile oppure è possibile scaricare gratuitamente l’applicazione per smartphone. In questo modo il sito è utilizzare sempre e da qualsiasi dispositivo.

Alcuni siti, come Singles50, in fase di iscrizione richiedono di completare un test che contiene alcune domande importanti per permettere all’algoritmo di trovare gli utenti più affini tra loro ed inviare una notifica ad entrambi.

I siti di questo tipo hanno come obiettivo quello di aiutare gli iscritti a trovare l’amore ma esistono tante tipologie differenti di chat over 50. Alcune infatti sono adatta anche per chi vuole solo fare amicizia oppure per quelle persone che non cercano storie serie ma solo incontri occasionali.

Le regole per avere successo

Dopo aver effettuato l’iscrizione su una app di incontri per over 50 c’è da impegnarsi un minimo per riuscire ad ottenere risultati e, soprattutto, la prima cosa da fare è chiarirsi le idee e comprendere quale sia il proprio obiettivo da raggiungere.

Uno degli errori più diffusi, sia dai giovani che dagli over 50, è quello di utilizzare le app di dating senza uno scopo preciso.

Sulle chat d’incontri è possibile trovare 3 cose ben diverse tra loro:

Amore

Sesso

Amicizia

Quindi il punto di partenza deve essere l’obiettivo principale dal quale deriverà la tua strategia d’azione. A seconda dell’obiettivo, dovrai infatti impostare la descrizione del profilo ed il tono delle conversazioni in chat in modo totalmente differente.

Fatta questa semplice auto analisi, è bene ricordarsi di completare minuziosamente il proprio profilo con tutte le informazioni utili a farsi conoscere.

Molta attenzione va riservata anche alle foto che devono essere simpatiche, allegre e di buona qualità.

Le migliori chat over 50

Di pari passo con la crescita degli utenti over 50 sulle piattaforme di dating, negli ultimi 5 anni sono nate tantissime chat dedicate esclusivamente agli incontri over 50 dove gli iscritti hanno tutti superato i 50 anni.

Se fino a 10 anni fa il mondo del dating era monopolizzato quasi esclusivamente da colossi internazionali come Badoo, Meetic Tinder, oggi le cose sono nettamente cambiate ed il panorama dei siti d’incontri si è nettamente allargato.

Accanto ai siti generalisti, su cui è possibile iscriversi dai 18 anni in poi, ne sono nati tantissimi in cui iscritti devono avere tassativamente almeno 50 anni.

Ecco alcuni dei siti migliori per fare incontri interessanti dopo i 50 anni:

Singles 50 , un sito di incontri serio dove single che hanno compiuto i 50 anni possono trovare la propria anima gemella. Si tratta di una vera e propria agenzia per single online perché contestualmente all’iscrizione è necessario rispondere ad una serie di domande. Il test serve per individuare le persone più affini tra loro e favorire incontri interessanti di tipo sentimentale;

, un sito di incontri serio dove single che hanno compiuto i 50 anni possono trovare la propria anima gemella. Si tratta di una vera e propria agenzia per single online perché contestualmente all’iscrizione è necessario rispondere ad una serie di domande. Il test serve per individuare le persone più affini tra loro e favorire incontri interessanti di tipo sentimentale; Lumen è un’app di incontri dedicata solo agli over 50 creata da un’azienda italiana. Possono accedere al sito solo persone che hanno compiuto 50 anni mentre esistono anche chat dove è possibile iscriversi anche se si è al di sotto di questa soglia d’età.

Sia Singles50 che Lumen prevedono un’iscrizione totalmente gratuita ma per utilizzare tutti i servizi è necessario sottoscrivere un piano in abbonamento.

Una delle restrizioni più comuni sugli account gratuiti di qualsiasi sito d’incontri è il numero limitato di messaggi da poter inviare ogni singolo giorno.

L’amore ed il sesso dopo i 50 anni

Il dating online segue nettamente l’evoluzione della società e se prima cercare l’amore dopo i 50 anni era praticamente impensabile, ora le cose sono completamente cambiate.

Basti pensare ai programmi tv incentrati proprio sulle love story di persone che hanno ormai superato la cinquantina per capire che ormai i tempi sono maturi per abbattere qualsiasi muro legato ai sentimenti ed all’età.

Ma dopo i 50 anni gli italiani non cercano solo l’amore.

Molti, rimasti vedovi oppure single da lungo tempo, preferiscono l’amicizia ad una storia seria e quindi cercano sulle chat semplicemente nuove persone da conoscere e con cui chiacchierare online oppure dal vivo d’avanti ad un bel caffè.

Altri ancora, dopo i 50 sono invece in cerca di incontri occasionali perché non sono interessati a trovare l’amore delle loro vita. C’è anche chi , anche se già impegnato in una relazione, avverte il bisogno di trasgredire cercano relazioni extraconiugali.

Ciò che è certo è che tutto ciò che ruota attorno al mondo delle chat over 50 è l’esatta trasposizione di una società nuova ed in continua evoluzione dove l’età anagrafica conta molto meno rispetto al passato.