Per lungo tempo la nota app di messaggistica Whatsapp è stata relegata nel suo funzionamento solamente agli smartphone, o eventualmente ai computer ma utilizzando la versione browser Whatsapp Web. Dopo tanta attesa però, gli sviluppatori hanno rilasciato una versione compatibile con Windows e MacOS. Con questi presupposti, vediamo insieme come usare whatsapp su pc.

Whatsapp per pc: download

Come anticipato, oggi è possibile scambiare messaggi con gli amici utilizzando Whatsapp sul computer, con la comodità di avere le notifiche in real time direttamente sul desktop. Questo non significa però che il programma possa lavorare stand-alone, ovvero in maniera totalmente autonomia.

Ad ogni modo, il primo passo fondamentale che dovrai muovere per iniziare, è quello di procedere con il download di Whatsapp, ovvero del client ufficiale per computer. Recati dunque su questa pagina e successivamente scegli la versione di cui hai bisogno, ovvero quella per sistemi operativi Windows oppure per Mac OS.

Nel caso il tuo pc avesse installato Windows 10, potrai procedere collegandoti direttamente al Microsoft Store per effettua lo scaricamento direttamente dallo store. Una volta terminato il download, installa l’applicativo come sei solito fare con altri programmi, quindi con il doppio clic. Ad installazione avvenuta, sarai quindi pronto per il primo avvio di Whatsapp per pc.

Whatsapp per pc: primo avvio

Una volta che avrai portato a termine la procedura di installazione di Whatsapp per pc, sarai pronto per effettuare il primo avvio del programma. Apri il client di messaggistica sullo smartphone, e richiama la voce inerente a Whatasapp Web dal menù. Nella schermata successiva, potrai vedere un mini-tutorial che ti spiegherà come effettuare il collegamento. Una volta visualizzato tale tutorial, premi su Ok ho capito.

A questo punto dovrai aprire anche il software da pc, e con il telefono inquadra il QR Code. In pochi secondi il servizio stabilirà la connessione tra smartphone e computer, e dovresti poter vedere le tue conversazioni direttamente su pc. Una volta fatto ciò, non rimane moltissimo altro da spiegare, anche perché l’interfaccia della versione desktop è praticamente identica a quella nativa dell’applicazione smartphone.

Questa è ovviamente una caratteristica importantissima, perché permette agli utenti di riscontrare una certa familiarità tra le varie versioni, e quindi di non perdere tempo ad imparare l’utilizzo del software. A sinistra dunque vedrai l’elenco delle conversazioni, e sulla destra il messaggio precedentemente aperto con un clic. In alto troverai invece il menù Impostazioni del programma, attraverso cui potrai avviare una nuova chat, oppure un nuovo gruppo.

In alternativa, esattamente come accade con l’applicazione smartphone, anche nella versione pc potrai eventualmente cambiare le informazioni del profilo e aggiornare lo stato. Nel menù Modifica invece, troverai i tradizionali comandi copia, incolla e taglia. Infine nel menù Visualizza troverai le opzioni di zoom, mentre in quello Chat avrai la possibilità di archiviare le chat o eliminarle, o per silenziare Whatsapp.

Whatsapp per pc: utilizzo

Come anticipato, l’utilizzo di Whatsapp per pc è del tutto simile a quello dell’applicazione per smartphone. Oltre alle funzionalità già descritte precedentemente dunque, potrai regolare le impostazioni legate ai suoni, quindi le notifiche, oppure consultare la lista degli utenti bloccati.

Per quanto concerne la schermata vera e propria della chat, oggettivamente non c’è molto da dire, perché oltre al campo dedicato alla composizione del testo, troverai le medesime icone dell’applicazione per smarthone.

Entrando nel dettaglio troviamo:

L’icona per l’inserimento delle emoji, ovvero la faccina in basso a sinistra.

L’icona per la registrazione dei messaggi vocali, quindi il microfono in basso a destra.

L’icona per l’invio degli allegati, cioè quella con il simbolo della graffetta.

Per quanto riguarda le tipologie di allegato che potrai spedire, possiamo trovare le foto, anche scattate in real time con la webcam del pc, video e documenti. Infine, cliccando sulla tua foto in alto a sinistra nel software, avrai la possibilità modificarla ed eventualmente aggiornare lo stato e le informazioni del profilo.

Whatsapp per pc: requisiti base

I requisiti di sistema per un funzionamento di Whatsapp per pc, sono piuttosto modesti. Per quanto concerne la compatibilità del software, il software funziona solamente con Windows 8 e successivi, oppure con Mac OS 10.9 e successivi.

Come spiegato anche in questa guida per acquistare un notebook, non occorre una macchina particolarmente performante. L’unico limite è dato proprio dal sistema operativo installato. Per coloro che hanno S.O. più datati rispetto a quelli specificati infatti, non esiste la possibilità di far funzionare Whatsapp per pc, anche se le componenti fossero particolarmente prestazionali.

L’unica soluzione in tal senso, è quella di aggiornare il sistema operativo, azione tra l’altro consigliabile a prescindere dall’installazione del programma di messaggistica.

Whatsapp Web

Il programma Wahtsapp per pc a dire il vero non è l’unico modo per utilizzare Whatsapp sul tuo computer. Già da qualche tempo infatti, era possibile utilizzare Whatsapp sul computer ricorrendo alla versione Whatsapp Web, che però richiede il tramite del browser internet per poter funzionare. Il procedimento per l’abbinamento di smartphone e desktop è del tutto simile a quello spiegato precedentemente.

Innanzitutto quindi, dovrai recarti su questa pagina utilizzando direttamente il tuo browser web. Tra i più noti troviamo Chrome, Firefox, Opera e Safari. Nel caso la scelta ricadesse su quest’ultimo, ovvero quello presente nativamento sui sistemi operativi Apple, ricorda che allo stato attuale delle cose non permette la registrazione di messaggi vocali. Se dovessi aver bisogno di questa funzione, dovresti preventivamente scaricare uno degli altri browser elencati.

A questo punto ti verrà richiesto di inquadrare il QR Code direttamente con il tuo smartphone. In qualche istante vedrai comparire nella finestra del browser i messaggi, e potrai procedere in maniera del tutto simile a quanto spiegato per la versione Pc. Anche in questo caso avrai la possibilità di attivare le notifiche, autorizzando di conseguenza il tuo browser a mostrare gli avvisi.