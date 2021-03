Voglia di cambiare aspetto della stanza? Ecco il simulatore di parquet che fa per te!

Spesso, quando si desidera realizzare una ristrutturazione di casa, la difficoltà è quella di immaginare un nuovo tipo di pavimento, per riuscire a capire se un tipo di pavimento che ha colpito possa in effetti essere adatto alla stanza. Fino ad ora, però, era possibile usare solo la fantasia per immaginare l’effetto finale, oggi invece c’è un sistema alternativo: ecco di cosa si tratta.

Che cos’è il simulatore di parquet

Il simulatore di parquet è uno strumento molto utile ed indispensabile per riuscire a vedere quale tipo di pavimento in legno potrebbe adattarsi meglio ad una determinata stanza. Il simulatore, infatti, serve proprio per sovrapporre alla una foto di una stanza reale un pavimento diverso, così da scegliere un eventuale altro tipo di pavimentazione che possa essere giusto per quell’ambiente. Lo strumento è pensato per l’utilizzo di architetti, designer e titolari delle aziende di ristrutturazione, tuttavia può essere utilizzato in modo molto semplice e intuitivo anche da semplici curiosi che, prima di acquistare un parquet piuttosto che un altro, vogliono avere una chiara idea di come sarà l’effetto finale. Il simulatore di parquet può essere utilizzato sul sito dell’azienda Bauwerk in via del tutto gratuita, senza necessità di iscrizione né di sottoscrizione di alcun tipo di abbonamento. Anche i meno esperti potranno trovare utile questo software che tra l’altro ha un utilizzo molto intuitivo, alla portata anche dei meno esperti.

Qual è il funzionamento del simulatore di parquet

Uno degli aspetti più caratteristici del simulatore di parquet di Bauwerk è quello di poter essere utilizzato in modo molto semplice. Occorre semplicemente scattare una fotografia dell’ambiente nel quale si vuole simulare il pavimento diverso e caricare la foto sul sito aziendale, all’interno della sezione Parquet Visualizer. Poi si potranno scegliere i tipi di pavimenti più adatti per vedere l’effetto che fa nell’ambiente che si vuole modificare. Tante le opzioni di scelta, sia per quanto riguarda i colori che le venature. Addirittura è possibile modificare anche il senso di posa, per comprendere davvero l’effetto finale nella stanza. Il simulatore ha un livello di veridicità molto alto, visto che riesce anche a creare le ombre degli arredi, degli angoli, etc. In questo modo sarà possibile simulare il parquet in una stanza in modo davvero simile alla realtà e poi procedere con lo step successivo. Una volta che il cliente ha fatto tutte le simulazioni del caso, può salvare l’immagine sul pc, inviarla tramite Whatsapp oppure sui social network. La grande caratteristica di questo simulatore è che può essere utilizzato anche da smartphone senza perdere in termini di realisticità

I vantaggi di simulare il parquet in una stanza

Quali sono i motivi per i quali può essere utile sfruttare il simulatore di parquet di Bauwerk? In realtà sono tanti e rappresentano le motivazioni per le quali sono sempre più numerosi i clienti che decidono di utilizzarlo. Innanzitutto è un servizio completamente gratuito, quindi può essere utilizzato all’infinito senza alcuna limitazione. Il risultato è molto naturale e veritiero e consente di poter vedere praticamente come potrebbe stare un tipo di pavimento piuttosto che un altro. Una volta che si è individuata la pavimentazione in legno che meglio soddisfa le proprie necessità, si può compiere lo step successivo, ossia prendere nota del modello che ha colpito la propria fantasia e trovare il nome e l’indirizzo del punto vendita autorizzato più vicino alla propria residenza. L’azienda Bauwerk, infatti, ha una capillare rete di distribuzione e il software aiuta anche a conoscere il negozio più vicino, così da perfezionare eventualmente l’acquisto del modello preferito. In ogni caso l’utilizzo del programma per simulare il parquet in una stanza non implica alcun obbligo di acquisto, quindi i clienti possono utilizzarlo in totale libertà.

Bauwerk e i pavimenti in legno

L’azienda Bauwerk è da anni impegnata nella produzione e commercializzazione di pavimentazioni in legno, dal 1944. Inoltre la sua particolarità è che utilizza solo legni pregiati che provengono, però, da foreste europee che sono gestite in modo sostenibile, così da non causare danni all’ambiente e alla natura. L’azienda è specializzata nella creazione di pavimenti di legno di ogni tipo, con legni di diverso tipo, arrivando a offrire alla propria clientela un assortimento di circa 400 tipi di pavimentazioni differenti, oltre che moltissimi accessori che possono servire ad esaltare ancora di più la pavimentazione in legno.

Clicca qui per utilizzare immediatamente il simulatore di parquet dell’azienda Bauwerk e visualizzare il sito dell’azienda e per!