Un sapone da barba è un prodotto che potrebbe letteralmente cambiare radicalmente il tuo approccio con la rasatura tradizionale.

Molti prodotti sono fondamentali per ottenere una sbarbata coi fiocchi: un rasoio a mano libera, uno shavette, un rasoio elettrico o un multi-lama usa e getta.

Tutti concorrono a perfezionare e a dedicarti un’esperienza nella tua routine di tosatura davvero eccellente. E non importa se ti toccherà spendere due-tre euro in più rispetto al tuo solito: la tua pelle ti ringrazierà e te ne renderà conto quando non presenterà alcun rossore, pizzicore o bollicine varie da follicoliti.

Perché e come scegliere un sapone da barba

Sono tantissimi i motivi che dovrebbero spingerti a scegliere un buon sapone da barba per la tua tradizionale rasatura dei peli facciali, eccone alcuni:

Ammorbidisce il pelo: sarà fantastico avere dei peli sul viso morbidi e delicati, che potranno essere rimossi col rasoio in una maniera semplice e netta. Questo comporta notevoli vantaggi: consumerai meno la tua lametta, che non dovrà scontrarsi eccessivamente con il rasoio durante il contatto lama-pelle. Successivamente sarà ristabilita una condizione di morbidezza ed equilibrio della cute. Ristabilisce l’equilibrio acido della cute: quando procediamo a radere la barba andiamo ad applicare delle sostanze che in genere irritano e mettono a dura prova la pelle, una di queste è la durezza e ruvidità della lama, che in tal caso sarà come una grattugia sulla cute se al di sotto non c’è uno strato che si interpone. Grazie al sapone da barba potrai rendere la pelle idratata e tonica a qualsiasi azione di frizione o sfregamento causata dalla lametta da barba. Protegge la cute: massaggiando per bene, si va ad attivare la microcircolazione del sangue a livello locale, la pelle dunque è già di per se sollecitata da quest’azione aggressiva, per questo è importante proteggere la pelle. La schiuma da barba, come quelle che troviamo in commercio sono ottime per creare una patina esterna protettiva per la cute, che sarà resistente e permetterà al rasoio di scivolare al di sopra dei peli sul viso.

In base a come scegliere un sapone per barba

Scegliere il giusto sapone da barba può cambiare completamente la tua rasatura, in ogni caso ci sono delle proprietà, tipiche di questo prodotto che renderanno giustizia alla tua barba da radere e sono:

Proprietà emollienti: sono le proprietà che consentono di ammorbidire e rendere la tua barba delicata e ben predisposta ad essere tagliata.

Proprietà lenitive: le proprietà lenitive sono quelle che consentono di mantenere la cute protetta e liscia.

Proprietà ricostituenti: quando si rade la pelle si va a rimuovere una porzione di epidermide in maniera diretta che deve, per forza di cose essere ripristinata correttamente. Un modo per farlo velocemente è quello di proteggerla insaponandola con una schiuma da barba che sia il più nutriente e rinvigorente possibile. Fantastiche sono per questo caso le cere di lipidi contenute in esse, sostanze grasse che proteggono la pelle da bruciori e taglietti .

I saponi da barba migliori

Tra i migliori saponi da barba troviamo alcune delle marche che per decenni se non addirittura secoli, producono in maniera professionali questi prodotti i quali sono propedeutici ad una rasatura di buona qualità. Una cernita dei migliori saponi da barba è stata fatta, e quello che ne è uscito è ottimamente riassunto in questo post, che spiega benissimo i migliori prodotti per preparara la tua barba al rasoio.

Tra i saponi da barba migliori troviamo:

Taylor of Old Bond Street: Un sapone che appartiene alla Jermyn Street Collection, una crema per la barba dalla consistenza molto morbida, ideale per proteggere ed insaponare le pelli sensibili e delicate.

Un sapone che appartiene alla Jermyn Street Collection, una crema per la barba dalla consistenza molto morbida, ideale per proteggere ed insaponare le pelli sensibili e delicate. Sapone da barba Cella: la crema da barba Cella consiste in un panetto da 1 kg, il quale va prelevato e rimosso dalla sua confezione, e va lavorato o con un pennello da barba in una ciotola o direttamente sul viso. L’odore emanato è quello di mandorla, piacevole ed accogliente.

la crema da barba Cella consiste in un panetto da 1 kg, il quale va prelevato e rimosso dalla sua confezione, e va lavorato o con un pennello da barba in una ciotola o direttamente sul viso. L’odore emanato è quello di mandorla, piacevole ed accogliente. Proraso sapone da barba verde: è un prodotto eccellente, a base di menta, molto fresco e tonico, un sapone che potrebbe cambiare davvero la tua routine di rasatura.Se invece hai una pelle abbastanza delicata allora questo prodotto per la barba potrebbe dare qualche problemino collaterale, dato che sarebbe molto aggressivo e pungente per la tua cute.

è un prodotto eccellente, a base di menta, molto fresco e tonico, un sapone che potrebbe cambiare davvero la tua routine di rasatura.Se invece hai una pelle abbastanza delicata allora questo prodotto per la barba potrebbe dare qualche problemino collaterale, dato che sarebbe molto aggressivo e pungente per la tua cute. The Goodfellas’ Smile Tallow: questa crema da barba contiene il “Tallow” ovvero il sego animale, l’azione che espleta è filmogena e supportiva, serve a mantenere lo strato lipidico cutaneo intatto prima e dopo l’azione della tosatura.

Come usare il sapone da barba

Non esiste davvero un modo giusto o sbagliato di usare il sapone da barba, in quanto esistono diversi metodi che possono essere presi in considerazione.

In ogni caso, ci sono davvero solo alcune piccole differenze tra i vari metodi di schiuma, ed il modo in cui questi potrebbero essere utilizzati per produrre la schiuma.



Quando si tratta di decidere quale metodo utilizzare, di solito dipende dalla qualità del pennello da barba, da quanto tempo si è disposti a dedicare e dal sapone da barba specifico utilizzato, oltre che dalle preferenze del tosatore.

Quindi, ciò significa che potrebbe essere necessario un po ‘di sperimentazione da parte tua per determinare quale metodo funziona meglio per te, e ci potrebbero volere anche differenti mesi prima di sperimentare un metodo corretto per montare un sapone da barba specifico.

Una volta che il viso è pronto e il pennello e il sapone sono stati immersi, è tempo di iniziare a preparare la schiuma, e rendere la rasatura molto più interessante ed è anche il punto dove i metodi si diversificano.

In linea generale, esistono due scuole di pensiero di base: una che richiede acqua minima e una che richiede molta acqua (e si traduce in una schiuma molto più cremosa e ricca, ma non sempre questo è vero).

Esistono tre metodi di montatura del sapone: