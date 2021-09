Al giorno d’oggi molti di noi sono in possesso di un proprio sito web, blog o sito aziendale e di e-commerce. Così come nella vita ‘’reale’’ si può avere la necessità di cambiare casa o sede di lavoro, anche nel mondo virtuale esiste la stessa necessità. Migrare wordpress da un hosting ad un altro non è più un’operazione ostica, permettendo di sfruttare piattaforme diverse senza perdere i propri dati, back up e contenuti. Le motivazioni per cambiare server possono essere differenti, come un cambio di provider o account. Il trasferimento può avvenire in due modi: manualmente (per i più esperti) o attraverso il sostegno di plug-in in open source di cui vedremo insieme alcuni esempi.

Che cos’è WordPress?

WordPress è la soluzione più semplice per creare il proprio sito web. Si stima che nel 2021 più di un sito su 4 sia stato creato con questo sistema semplice ed accessibile gratuitamente a tutti.

Essendo WordPress un sistema gestionale di contenuti in possesso di licenza GPLv2, permette a chiunque di utilizzarlo ma anche di modificarne gratuitamente il software. Anche per chi non ha familiarità con il linguaggio di programmazione potrà agevolmente strutturare il proprio blog, sito web, forum o social network personalizzato. WordPress è anche un’ottima soluzione lowcost per creare la propria pagina di eCommerce senza particolari conoscenze tecniche.

Metodo manulae o plug-in? Quale metodo è più conveniente e pratico

Per migrare wordpress da un hosting ad un altro esistono due metodi dalla stessa efficacia.

Se il metodo manuale garantisce un controllo step by step del trasferimento, con un monitoraggio attento di ogni passaggio, necessita però di una preparazione tecnica non alla portata di tutti. Utilizzano invece il metodo plug-in, si demanda l’operatività tecnica ad un programma appositamente creato in open source per facilitare il trasferimento anche per i meno preparati in programmazione. Vediamo insieme le differenze concentrandoci sull’operatività plug-in.

Trasferimento manuale

Come appena accennato, un utilizzatore di WordPress più esperto, potrà approcciarsi al trasferimento su un diverso hosting senza particolari difficoltà. Seguendo scrupolosamente alcuni passaggi, e dopo aver effettuato un backup di sicurezza completo, verranno migrati tutti i contenuti e i commenti per poter effettuare il trasferimento manuale però è necessario essere in possesso di un accesso FTP alla pagina da trasferire, deve aver già utilizzato il protocollo phpMyAdmin per il proprio database e, ultimo ma non meno fondamentale, sul nuovo provider di destinazione deve essere titolare di un pacchetto hosting. In poche ore saranno salvati ed esportati tutti i dati di backup dal vecchio hosting e creati i nuovi accessi sul nuovo provider, così da poter trasferire e reinserire tutti i dati presenti.

Utilizzare I plug-in per il trasferimento di un sito WordPress

Migrare un sito WordPress manualmente può sembrare facile seguendo alcune guide reperibili online, ma è tutt’altro che semplice. Il rischio di incappare in qualche errore od omettere qualche passaggio è tangibile ed il danno potrebbe essere difficile da recuperare anche per i programmatori più esperti.

Il metodo per trovare il migliore hosting wordpress a cui approcciarsi per il trasferimento risulta essere quindi l’utilizzo di software open source nati negli ultimi anni, proprio dal codice sorgente di WordPress a disposizione di tutti gli utenti.

Questi programmi non solo eliminano i passaggi di programmazione manuale, ma automatizzano i passaggi di sicurezza, i test ed i check controll.

Prima di procedere è importante, qualsiasi metodo si decida di utilizzare, effettuare un back up completo di tutti i dati da trasferire.

Due dei più utilizzati plug-in a disposizione degli utenti sono WordPress Move e WordPress Clone by WordPress Academy: entrambi i portali, dopo aver installato WordPress e il necessario plug-in, permetteranno in due semplici passaggi guidati, di effettuare il trasferimento senza sforzi. Oltre alla semplicità ed all’intuitività del linguaggio di programmazione e delle pagine di front-end, sono a disposizione degli utenti assistenti virtuali bot, o nella bacheca alla voce ‘’assistente di migrazione’’ nel caso di WordPress Move.