Come gestire un magazzino: scorte, logistica e inventari

Avere a disposizione un software gestionale per il magazzino è fondamentale in quanto è il miglior modo per tenere sempre aggiornate tutte le transizioni del proprio negozio o della propria azienda, in entrata e in uscita, con la fatturazione elettronica e permette all’imprenditore e al proprietario della stessa di organizzare al meglio la propria merce sapendo in quali magazzini è stata depositata, ed è ancor più utile quando ci si serve di più magazzini. Questi sono i due grandi vantaggi ed i motivi principali per cui affidare la propria azienda alle tecnologie ormai incredibilmente avanzate, è la scelta gusta da fare. Tuttavia questi software di cui abbiamo parlato non sono tutti affidabili, bisogna scegliere quello giusto.

Come gestire un magazzino: caratteristiche dei software

Un software dovrebbe essere innanzitutto semplice da utilizzare, assicurando dunque a chiunque di poterlo gestire in maniera rapida e veloce. Un errore nella configurazione potrebbe costare molto caro alla propria attività e per questo motivo LibertyCommerce come anche altri software basa la sua fama sulla praticità di utilizzo. Inoltre, garantisce anche diverse funzionalità che lo rendono molto utile non solo per gestire l’entrata e l’uscita della propria merce, bensì si potranno effettuare anche degli scontrini elettronici, ormai d’obbligo e mandare i dati direttamente all’Agenzia delle Entrate o anche gestire articoli con barcone, etichette, matricole, mantenere il controllo delle spedizioni e molto altro ancora.

L’insieme di queste funzionalità che approfondiremo nel paragrafo successivo, contribuisce ad avere una contabilità aggiornata oltre che un controllo della giacenza, sia dal punto di vista quantitativo che del valore. Tra i software gestionali di magazzino senz’altro LibertyCommerce occupa una posizione di rilievo data la sua incredibile flessibilità operativa.

Come gestire un magazzino: operatività

In genere le operazioni quotidiane che possono essere svolte tramite un software gestionale sono molteplici tra cui quella di gestire manualmente tutti i movimenti degli articoli e monitorando sia quelli passive che attivi; gestire gli articoli in base al fornitore o al compratore, dopo aver chiaramente inserito i dati appositi ed infine è possibile anche ottenere delle stampe così da raccogliere tutti i documenti necessari per la tranciabilità della propria merce.

Quanto invece alle operazioni annuali, che sono quelle tipiche dell’apertura o della chiusura di un esercizio, si possono effettuare dei blocchi che prevedono l’arresto delle movimentazioni contabili; riprendere la giacenza dell’anno precedente, quando si apre invece una nuova attività. Per completare poi i registri aziendali è possibile anche in questo caso ricevere le stampe di tutte le operazioni svolte, proprio come quelle quotidiane così da avere sempre a propria disposizione e avere sempre un accesso diretto alla contabilità.

Queste operazioni che dovrebbero appartenere ad un buon software gestionale per il magazzino, permettendo così all’utente che vi si affida di poter gestire abilmente le scorte, la logistica e gli inventari. Per questo motivo LibertyCommerce è l’ideale ed è adatto anche ai meno esperti.

Come gestire un magazzino: funzionalità aggiuntive

Avendo sempre come riferimento LibertyCommerce è possibile ottenere anche delle funzionalità aggiuntive tutt’altro che scontate, che possono essere molto di aiuto per identificare in maniera più rapida i propria articoli, quelli presenti in magazzino, quelli venduti o anche semplicemente per identificare la loro posizione in magazzino.

Affidandosi a LibertyCommerce è possibile avere accesso alle seguenti funzioni: